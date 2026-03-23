Thu nhập sếp lớn bất động sản: Có người nhận hơn 19 tỷ đồng

Báo cáo tài chính nhiều doanh nghiệp địa ốc hé lộ mức thu nhập đáng mơ ước của các lãnh đạo, đặc biệt từ vị trí tổng giám đốc.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG), báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 cho thấy ông Lucas Ignatius Loh - Tổng giám đốc - có thu nhập hơn 19,4 tỷ đồng năm qua, tăng 63% so với năm trước. Nhiều vị trí quản lý khác như Giám đốc đầu tư, Giám đốc Tài chính cũng có mức thu nhập tăng đáng kể, dao động khoảng 5-5,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, thù lao của các thành viên trong Hội đồng quản trị (HĐQT) đi ngang. Chủ tịch công ty - ông Nguyễn Xuân Quang - nhận gần 4,7 tỷ đồng; Phó Chủ tịch Trần Thanh Phong nhận gần 3,9 tỷ đồng; Thành viên HĐQT Cao Tấn Thạch nhận gần 2,5 tỷ đồng...

Thu nhập của các lãnh đạo trong Công ty Nam Long gia tăng trong bối cảnh năm qua, doanh nghiệp này có lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng 35% so với năm trước, đạt hơn 701 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cũng tăng, lên 1.363 đồng.

Trong năm này, công ty đã hoàn tất chuyển nhượng 15,1% cổ phần trong Đồng Nai Waterfront cho đối tác Nhật Bản, thu lãi từ giao dịch chuyển nhượng hơn 489 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2025, doanh nghiệp có hơn 6.814 tỷ đồng tiền và tương đương tiền.

Một công ty bất động sản khác cũng có thu nhập lãnh đạo tương đối cao là Công ty cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE). Theo đó, bà Phạm Thị Thu Hiền - Tổng giám đốc - nhận gần 10 tỷ đồng trong năm, tăng khoảng 33% so với năm trước.

Năm qua, Vincom Retail ghi nhận tình hình kinh doanh hiệu quả, với doanh thu thuần hợp nhất 8.837 tỷ đồng, gấp 4 lần so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.446 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ.

Tại Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC), bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - nhận hơn 8 tỷ đồng trong năm, cao nhất trong đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp. Tuy vậy, con số này đã giảm gần 15% so với năm trước. Tính bình quân, thu nhập của người đứng đầu ban điều hành đạt khoảng 667 triệu đồng mỗi tháng.

Sau bà Hương, ông Phạm Phúc Hiếu - Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng - nhận mức thu nhập 5,7 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước.

Tổng thu nhập của đội ngũ quản lý chủ chốt tại doanh nghiệp trong năm 2025 đạt hơn 17 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với năm trước. Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT, không nhận thù lao.

Hay tại Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL), Tổng giám đốc Dương Văn Bắc nhận mức lương 4,8 tỷ đồng, cao nhất trong ban điều hành. Hai phó tổng giám đốc khác nhận khoảng 2,7-2,9 tỷ đồng. Đối với HĐQT, mức thù lao cho ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch - là 1,2 tỷ đồng.

Theo báo cáo tự lập, trong năm qua, doanh nghiệp địa ốc này đạt doanh thu thuần 6.965 tỷ đồng, phần lớn là bàn giao các dự án mà doanh nghiệp triển khai. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.819 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với số lỗ hơn 4.394 tỷ đồng năm trước.

Tuy nhiên, áp lực nợ vay vẫn đè nặng. Đến cuối năm 2025, tổng dư nợ vay của Novaland là 67.191 tỷ đồng. Trong đó tổng nợ vay ngắn hạn là 31.518 tỷ đồng. So với cùng kỳ, dư nợ vay ngắn hạn giảm nhẹ do Novaland đã giảm được một phần dư nợ trái phiếu; dư nợ vay dài hạn tăng do được giải ngân thêm nhiều gói vay mới, bổ sung nguồn tài chính quan trọng để tăng tốc triển khai các dự án.

Tại Công ty Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR), Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ cũng nhận thu nhập gần 1,9 tỷ đồng trong quý IV/2025, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Đã nhiều năm, ông Vũ có thu nhập cao nhất ở doanh nghiệp này.

Theo báo cáo tự lập, năm qua Phát Đạt lãi hơn 515 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần năm trước.