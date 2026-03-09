Hé lộ thu nhập các lãnh đạo ACV, Vinaconex vừa bị bắt

Ngày 5/3, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), ông Nguyễn Tiến Việt - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Vũ Thế Phiệt năm nay 53 tuổi, được biết đã có hơn 30 năm công tác trong ngành hàng không Việt Nam.

Ông Nguyễn Tiến Việt cũng 53 tuổi, vừa được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT ACV từ cuối tháng 1. Tại thời điểm được bổ nhiệm, ông đang giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV, Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thu nhập 2 lãnh đạo ACV hơn 1 tỷ đồng/năm

Theo các báo cáo đã công bố, thu nhập của đội ngũ lãnh đạo ACV những năm gần đây ở mức hàng tỷ đồng mỗi năm.

Cụ thể, theo báo cáo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, ông Vũ Thế Phiệt nhận khoảng 1,76 tỷ đồng/năm ở vị trí Tổng giám đốc ACV đến đầu tháng 9/2024 (trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT). Ông Nguyễn Tiến Việt khi đó là Phó tổng Giám đốc ACV, có thu nhập khoảng 1,53 tỷ đồng.

Năm 2023, thu nhập của hai lãnh đạo này cũng ở mức trên 1 tỷ đồng. Cụ thể, ông Vũ Thế Phiệt nhận khoảng 1,52 tỷ đồng, còn ông Nguyễn Tiến Việt nhận khoảng 1,28 tỷ đồng.

Năm 2025, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV không liệt kê cụ thể thù lao mỗi thành viên song ACV ghi nhận tổng chi phí thù lao dành cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng đạt khoảng 4,57 tỷ đồng, tăng so với mức 4,43 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Công trường thi công sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Lãnh đạo Vinaconex nhận gần 2 tỷ đồng/năm

Trong cùng diễn biến, ngày 7/3, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Tới - Phó tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT và ông Dương Văn Mậu - Phó tổng giám đốc Vinaconex - để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Hữu Tới năm nay 67 tuổi, đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 từ cuối tháng 7/2024. Ông Dương Văn Mậu năm nay 48 tuổi, được giới thiệu có hơn 20 năm gắn bó với Vinaconex.

Báo cáo tài chính hợp nhất 2024 của Vinaconex đã thuyết minh chi tiết thu nhập của ban lãnh đạo. Ông Nguyễn Hữu Tới nhận khoảng 1,99 tỷ đồng tiền lương và thù lao khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/7/2024, đồng thời kiêm Phó tổng Giám đốc Vinaconex. Trong khi đó, ông Dương Văn Mậu - thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Vinaconex, có thu nhập khoảng 1,79 tỷ đồng trong năm.

Năm 2023, thu nhập của hai lãnh đạo này cũng ở mức tương đương. Ông Nguyễn Hữu Tới nhận khoảng 1,85 tỷ đồng, còn ông Dương Văn Mậu nhận khoảng 1,83 tỷ đồng.

Được biết, ACV là chủ đầu tư dự án Sân bay Long Thành. Còn Vinaconex là một trong những doanh nghiệp góp mặt trong gói thầu lớn nhất của toàn bộ dự án sân bay Long Thành 16 tỷ USD.