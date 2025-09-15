Thu nhập 10 triệu đồng có nên bỏ phố về quê?

Trường hợp:

Tôi 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học ngành kế toán và mới đi làm được 6 tháng tại một công ty ở Hà Nội.

Thu nhập hiện tại của tôi là gần 10 triệu đồng/tháng, chưa có khoản tích lũy đáng kể. Hiện tại, chi phí sinh hoạt (thuê trọ, ăn uống, đi lại, giải trí) khoảng 8 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, công việc ở thành phố áp lực cao, thường phải làm thêm giờ, ít thời gian cho gia đình và bạn bè. Ở quê, chi phí sinh hoạt của tôi ước tính 3-4 triệu đồng/tháng, gia đình có sẵn đất ở và một cửa hàng tạp hóa nhỏ.

Tôi đang cân nhắc ưu điểm khi về quê là chi phí thấp, được ở gần gia đình, có thể phụ giúp cửa hàng và tìm việc kế toán ở địa phương. Tuy nhiên, thu nhập ở quê với sinh viên ra trường có thể chỉ 5-7 triệu đồng/tháng, cơ hội thăng tiến hạn chế, khó mở rộng mạng lưới nghề nghiệp. Tôi lo nếu ở quê lâu dài sẽ bị “tụt hậu” so với bạn bè cùng ngành ở thành phố.

Với mức thu nhập và kinh nghiệm hiện tại, tôi nên tiếp tục ở thành phố để tích lũy kỹ năng và vốn, hay nên sớm về quê để tiết kiệm chi phí và xây dựng cuộc sống ổn định hơn? Nhờ chuyên gia tư vấn.

Chuyên gia tư vấn:

Với một sinh viên mới ra trường 6 tháng, mức thu nhập 10 triệu đồng ở Hà Nội là khởi đầu hợp lý so với mặt bằng ngành kế toán. Việc bạn đã tiết kiệm được 2 triệu đồng/tháng (tương đương 20% thu nhập) cũng là tín hiệu đáng mừng.

Băn khoăn giữa việc ở lại thành phố hay về quê là nỗi lo chính đáng mà nhiều người trẻ gặp phải. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định, bạn không nên chỉ nhìn vào con số thu nhập hiện tại. Hãy dành thời gian làm rõ hai vấn đề cốt lõi sau:

1. Bạn muốn sự nghiệp của mình đi đến đâu?

Ai cũng bắt đầu với mức lương khiêm tốn, và 10 triệu đồng/tháng hiện tại chỉ là điểm xuất phát. Điều quan trọng là bạn cần hình dung 5-10 năm nữa mình muốn đạt tới vị trí nào. Nếu không có mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ dễ mất phương hướng, lãng phí thời gian và khó cải thiện thu nhập.

Trong ngành kế toán, lộ trình phát triển khá cụ thể: từ nhân viên kế toán, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, giám đốc tài chính (CFO). Để tiến xa, bạn cần trau dồi chuyên môn, ngoại ngữ và chinh phục các chứng chỉ trong nước (kế toán trưởng, đại lý thuế, hành nghề kế toán…) hoặc quốc tế (CFA, CMA…).

Nếu ở lại thành phố: Hà Nội mang lại môi trường lý tưởng để bạn hiện thực hóa mục tiêu này, với cơ hội làm việc trong các tập đoàn lớn, học hỏi từ sếp và đồng nghiệp giỏi, dễ dàng tiếp cận các khóa học nâng cao. Đây là con đường giúp bạn tăng thu nhập gấp 5-10 lần trong 10 năm tới và tạo nền tảng tài chính vững chắc.

Nếu về quê: Cơ hội phát triển sẽ hạn chế hơn, thu nhập thấp hơn nhưng đổi lại là cuộc sống ít áp lực, chi phí thấp, gần gũi gia đình.

Hãy tự hỏi: Bạn có đam mê và sẵn sàng chấp nhận áp lực để leo lên những nấc thang cao hơn, hay bạn ưu tiên một cuộc sống bình yên, ít bon chen?

2. Bạn đã có kế hoạch tài chính cho tương lai chưa?

Dù ở đâu, kế hoạch tài chính vẫn là chìa khóa. Ngay cả khi sự nghiệp thuận lợi, thu nhập tăng nhanh, nếu chi tiêu không kiểm soát và đầu tư thiếu định hướng, bạn vẫn dễ rơi vào vòng xoáy “làm nhiều nhưng không tích lũy được gì”.

Kịch bản ở lại thành phố: Với lộ trình rõ ràng, thu nhập tăng dần, lối sống hợp lý và biết đầu tư (tiết kiệm, chứng chỉ quỹ, vàng…), bạn hoàn toàn có thể tích lũy khoảng 2,5 tỷ đồng sau 10 năm. Khi đó, việc mua nhà sẽ khả thi hơn nhờ vay thêm, nhận hỗ trợ từ cha mẹ hoặc kết hợp tài chính cùng vợ/chồng.

Kịch bản về quê: Thu nhập thấp hơn nhưng chi phí giảm đáng kể. Nếu biết chi tiêu hợp lý và duy trì tiết kiệm, bạn vẫn có thể tích lũy để xây dựng nhà cửa, lo cho gia đình và sống thoải mái.

Nguyên tắc tài chính nên áp dụng ngay: Tiết kiệm tối thiểu 20-30% thu nhập và duy trì lối sống thắt chặt chi tiêu để tăng tỷ lệ tiết kiệm khi lương tăng. Song song đó là phân bổ tiền vào kênh an toàn như tiết kiệm, chứng chỉ quỹ, vàng... Luôn có quỹ dự phòng 3-6 tháng chi tiêu, mua bảo hiểm sớm để bảo vệ tài chính trước rủi ro...

Ngay từ bây giờ, hãy xây lớp bảo vệ tài chính gồm quỹ dự phòng và bảo hiểm, để an tâm đầu tư từ những khoản thặng dư hàng tháng.

Kết luận

Không có câu trả lời chung cho tất cả. Quyết định đúng là quyết định giúp bạn thoải mái tinh thần, phát triển đúng hướng sự nghiệp và đảm bảo tài chính đủ đầy so với nhu cầu.

Bạn còn trẻ, còn thời gian và cơ hội để phấn đấu. Khi đã xác định rõ mục tiêu sự nghiệp và kế hoạch tài chính, bạn sẽ dễ dàng tìm ra con đường phù hợp, dù ở phố hay quê. Chúc bạn sớm có quyết định sáng suốt và luôn vững vàng trên con đường đã chọn.

Lê Thị Lan - Cố vấn tài chính cấp cao

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý gia sản FIDT