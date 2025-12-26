Thu ngân sách đạt hơn 2,57 triệu tỷ đồng, vượt 31% dự toán năm

Thông tin tại họp báo chiều 26/12, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngô Thị Nhung cho biết đơn vị này đã triển khai hiệu quả công tác tổ chức thu ngân sách Nhà nước trong năm qua, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu, bảo đảm tập trung nhanh và hạch toán kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách.

Tính đến hết ngày 24/12, tổng lũy kế thu ngân sách đạt hơn 2,577 triệu tỷ đồng, bằng 131,04% dự toán năm được giao. Trong đó, thu nội địa (không kể dầu thô) đạt 2,214 triệu tỷ đồng, tương đương 132,72% dự toán năm.

Năm nay cũng đánh dấu bước đột phá trong công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, phục vụ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Kho bạc Nhà nước.

"Kho bạc Nhà nước đã cắt giảm 465 đầu mối, tương đương hơn 44%, đưa tổng số đầu mối từ 1.047 xuống còn 582", bà Ngô Thị Nhung cho biết.

Đặc biệt, sau ngày 1/7 - thời điểm hoàn thành kiện toàn bộ máy, Kho bạc Nhà nước đã chủ động phối hợp, đồng hành với các địa phương để tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc việc bổ nhiệm kế toán trưởng và mở tài khoản cho các đơn vị sử dụng ngân sách, qua đó bảo đảm hoạt động thu - chi ngân sách diễn ra thông suốt, hiệu quả.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Hệ thống đã đã khẩn trương chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178 với tổng kinh phí 163.482 tỷ đồng cho 117.073 người.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện chi trả quà tặng người dân dịp 2/9 với số tiền 10.460,8 tỷ đồng, đạt 96,89% dự toán.

Trong năm 2025, công tác huy động vốn qua phát hành trái phiếu Chính phủ được Kho bạc Nhà nước triển khai kịp thời và đầy đủ nguồn vốn cho cân đối ngân sách Nhà nước. Tính đến hết ngày 25/12, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành đạt 349.509 tỷ đồng.

Về cơ cấu kỳ hạn, kỳ hạn phát hành bình quân trong năm nay đạt 9,78 năm, giảm 1,34 năm so với năm 2024. Trong khi đó, lãi suất phát hành bình quân đạt 3,21%/năm, tăng 0,69%/năm so với mức bình quân của năm trước.