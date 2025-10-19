Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt dự toán cả năm

Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính), tính đến ngày 16/10, lũy kế thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, bằng 102,35% so với dự toán cả năm.

Thu nội địa (không tính dầu thô) đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng, bằng 103,31% dự toán; thu từ dầu thô đạt 39.037 tỷ đồng, bằng 73,38% dự toán. Trong khi đó, thu cân đối từ xuất nhập khẩu đạt 249.222 tỷ đồng, bằng 106,05% dự toán sau khi trừ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Kho bạc Nhà nước đã mở rộng thực hiện thu và thanh toán song phương điện tử với 20 ngân hàng thương mại, đẩy mạnh không dùng tiền mặt trong giao dịch với ngân sách nhà nước.

Tính đến hết tháng 9, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thiết lập 2.594 tài khoản tại các ngân hàng thương mại, trong đó có 1.761 tài khoản chuyên thu và 833 tài khoản thanh toán (bao gồm 2.454 tài khoản bằng tiền đồng và 140 tài khoản bằng ngoại tệ).

Nhân viên kiểm tra tiền tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Đối với chi ngân sách Nhà nước, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện thanh toán, chi trả bảo đảm đúng quy trình, kịp thời và theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước cung cấp số liệu giải ngân hàng ngày cho Bộ Tài chính, lãnh đạo địa phương phục vụ điều hành ngân sách.

Kho bạc đã thanh toán chi thường xuyên hơn 1,214 triệu tỷ đồng, bằng 77,8% dự toán và chi đầu tư công 419.983 tỷ đồng, bằng 49,3% kế hoạch Thủ tướng giao. Đồng thời, việc thanh toán điện tử và dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tăng hiệu quả chi tiêu ngân sách.

Tính đến ngày 15/10, huy động vốn qua trái phiếu Chính phủ đạt 268.112 tỷ đồng, tương đương 53,6% kế hoạch năm. Các khoản trái phiếu có kỳ hạn bình quân 9,91 năm, lãi suất bình quân 3,04%/năm và thời gian đáo hạn danh mục là 8,67 năm.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng. Do đó, từ nay đến cuối năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giải ngân, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính công.