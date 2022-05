Thứ 2 "đen tối": VN-Index bị "thổi bay" 60 điểm, gần 300 cổ phiếu giảm sàn

Tiếp tục một phiên giao dịch "đen tối" với nhà đầu tư ngay trong ngày đầu tuần (9/5). VN-Index lao dốc từ lúc mở cửa và những nỗ lực hồi phục trong phiên đều thất bại. Chỉ số đóng cửa tại 1.269,62 điểm, ghi nhận mức thiệt hại lên tới 59,64 điểm tương ứng 4,49%.

HNX-Index giảm tới 20,07 điểm tương ứng 5,84% còn 323,39 điểm và UPCoM-Index giảm 5,38 điểm tương ứng 5,29% còn 96,5 điểm.

Cổ phiếu lớn bị bán tháo ảnh hưởng nặng nề đến diễn biến chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Hầu hết cổ phiếu trên thị trường bị nhấn chìm trong sắc đỏ và xanh lam. Phần lớn nhà đầu tư thiệt hại nặng nề. Con số thống kê cuối phiên cho thấy trên cả 3 sàn có tổng cộng 943 mã giảm giá, 358 mã giảm sàn; trong khi đó, phía tăng chỉ có 121 mã, 20 mã tăng trần - phần lớn đều là mã nhỏ, thanh khoản thấp.

Đáng chú ý, toàn bộ 30 mã trong rổ chỉ số VN30 đều giảm và có đến 13 mã giảm sàn. Theo đó, VN30-Index cũng đánh mất 59,17 điểm tương ứng 4,31% còn 1.314,04 điểm.

Trong phiên này, cổ phiếu cơ bản hay đầu cơ đều bị bán tống bán tháo, một phần do hoạt động bán giải chấp, margin call của các công ty chứng khoán, một phần khác do tâm lý bi quan của nhà đầu tư khi mọi ngưỡng hỗ trợ của chỉ số đều đang lần lượt bị xuyên thủng.

Với phân nửa mã cổ phiếu trong rổ VN30 giảm giá, điều tất yếu sẽ khiến hiệu ứng bán tháo lan rộng và càng khiến chỉ số lao dốc nhanh chóng. BID, VPB, TCB, TCG, MWG, GVR giảm sàn; thêm vào đó, GAS, HPG, VCB, MBB giảm sâu - đây là nhóm "tội đồ", có tác động tiêu cực nhất đến VN-Index.

Gần một nửa số cổ phiếu trong rổ VN30 giảm sàn (Ảnh chụp màn hình).

Chỉ riêng BID đã lấy đi của chỉ số tới 3,27 điểm; thiệt hại do VPB là 2,68 điểm; do TCB là 2,58 điểm; do GAS là 2,38 điểm, do CTG là 2,25 điểm, do HPG là 2,1 điểm…

Trong bối cảnh thị trường lao dốc, điều tất yếu là những dòng có tính thị trường cao như ngân hàng, chứng khoán sẽ giảm thảm khốc nhất. Ngoài những mã thuộc VN30 đã đề cập ở trên, trong nhóm ngân hàng, PGB giảm 15%; BVB giảm 11,9%; ABB giảm 8,8%; VAB giảm 7,6%; OCB, MSB, STB, LPB cũng giảm sàn; SHB giảm 6,5%; MBB giảm 6,4%.

Phần lớn cổ phiếu ngành chứng khoán giảm sàn và đóng cửa sát mức giá sàn, nhiều mã trắng bên mua. Có thể kể đến AAS, APS, ART, MBS, PSI, SHS, WSS, HBS, VIG, APG, FTS, VCI, VND, AGR, HCM, SSI, TVB, VND, BSI, CTS, ORS đồng loạt khoác sắc xanh lam trên bảng điện tử.

Dòng cổ phiếu ngành chứng khoán bị bán tháo (Ảnh chụp màn hình).

Ngay cả những dòng cổ phiếu có kết quả kinh doanh tích cực trong quý I và thời gian qua có diễn biến tương đối khỏe so với thị trường chung là phân bón, thủy sản, cảng biển… cũng bị bán tháo mạnh ở phiên này. Nhà đầu tư phần lớn bán ra để bảo toàn lợi nhuận thu được từ đợt bắt đáy của đợt giảm trước đây.

LAS, PSW, BFC, DCM, DPM, SFG giảm sàn và trắng bên mua; DDV cũng giảm 12,6%; PCE giảm 7,3%; PSE giảm 7,3%; PMB giảm 4,1%. Nhóm hàng và dịch vụ công nghiệp có nhiều mã giảm kịch biên độ trên sàn như HAH, GEX, VOS, VSC, PVT, TV2… Hay như nhóm thủy sản, đầu phiên có những mã tăng giá như ANV, CMX, FMC, VHC nhưng cuối phiên đều giảm sàn.

Điểm đáng chú ý là về thanh khoản. So với những phiên gần đây, thanh khoản có sự cải thiện nhưng chưa thật sự ấn tượng. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 18.768 tỷ đồng; trên HNX đạt trên 1.887 tỷ đồng và trên UPCoM đạt hơn 815 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc thanh khoản dâng cao so với phiên cuối tuần trước trong khi thị trường đuối dần về cuối phiên cũng cho thấy lực bán đang áp đảo so với cầu bắt đáy.