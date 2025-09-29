Thông tin mới về xả lũ ở 16 hồ thủy điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông tin tình hình vận hành và cung cấp điện sau ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi).

Theo đó, đơn vị này cho biết các nhà máy thủy điện thuộc EVN (trong đó bao gồm các tổng công ty phát điện) ở khu vực bị ảnh hưởng của bão vẫn đảm bảo an toàn công trình. Đến chiều ngày 29/9, có 16 hồ thủy điện đang thực hiện điều tiết xả tràn, bảo đảm dung tích phòng lũ và vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du.

Bao gồm hồ thủy điện Thác Bà, Trung Sơn, Bản Vẽ, Quảng Trị, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Ba Hạ, An Khê, Sê San 3A, Sê San 4, Pleikrông, Sê San 3, Ialy, Buôn Tua Srah, Srêpốk 3, Buôn Kuốp. Dự kiến thủy điện Hòa Bình sẽ mở 1 cửa xả vào tối nay.

Cụ thể, theo dữ liệu được trích xuất tự động từ hệ thống PMIS, đến 18h30 ngày 29/9, hồ thủy điện Thác Bà đang thực hiện xả mặt 2 cửa để điều tiết; các hồ thủy điện ở khu vực Bắc Trung Bộ cũng thực hiện xả mặt điều tiết như Trung Sơn xả 5 cửa, Bản Vẽ xả 1 cửa, Quảng Trị xả 1 cửa.

Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ (Ảnh: Quân Nguyễn).

Tại hồ thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) - hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ, tính đến 18h30, lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ là 2.591m3/s, mực nước thượng lưu là 194,74m. Tổng lượng nước xả là 356m3/s. Hồ thủy điện Trung Sơn (Thanh Hóa) có tổng lượng nước xả là 1.299m3/s. Hiện mực nước thượng lưu đạt 150,7m, lưu lượng nước về hồ đạt 2.131m3/s.

Thời điểm 18h, hồ thủy điện Hòa Bình (Phú Thọ) có lượng nước xả là 2.178m3/s, trong khi lưu lượng nước về hồ là 8.905m3/s. Hiện mực nước thượng lưu đạt 114,98m.

Về tình hình cung cấp điện, EVN cho biết đến chiều 29/9, khoảng 3,4 triệu khách hàng sử dụng điện thuộc nhiều tỉnh ở miền Bắc và miền Trung bị gián đoạn cung cấp điện. Trong đó tập trung chính ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.

Các đơn vị thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và các Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung đã khôi phục được 7/15 sự cố trên lưới điện 500kV, khôi phục được 16/18 sự cố trên lưới điện 220kV và khôi phục được 42/66 sự cố trên lưới điện 110kV.