Mưa lớn sau bão Kajiki, mực nước các hồ thủy điện ra sao?

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nêu, đến 11h30 ngày 26/8, một số hồ thủy điện ở miền Bắc và miền Trung tiếp tục mở cửa xả nước sau ảnh hưởng bởi cơn bão số 5.

Một số hồ chứa thủy điện ở Tây Bắc Bộ đang thực hiện xả mặt điều tiết là Lai Châu, Huội Quảng xả 1 cửa, Bản Chát xả 2 cửa; các hồ thủy điện ở khu vực Bắc Trung Bộ cũng thực hiện xả mặt điều tiết như Trung Sơn xả 6 cửa, Bản Vẽ xả 4 cửa, Quảng Trị xả 1 cửa.

Tại hồ thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) - hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ, tính đến 11h30 ngày 26/8, lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ là 1.513m3/s, mực nước thượng lưu là 192,09m. Tổng lượng nước xả là 618m3/s.

Hồ thủy điện Trung Sơn (Thanh Hóa) có tổng lượng nước xả là 1.417m3/s, trong đó lượng nước xả qua đập tràn là 912m3/s và lượng nước xả qua nhà máy đạt 505m3/s. Hiện mực nước thượng lưu đạt 149,96m, lưu lượng nước về hồ đạt 1.450m3/s.

Hồ thủy điện Lai Châu (Lai Châu) có lượng nước xả là 1.655m3/s, tương đương lưu lượng nước về hồ, mực nước thượng lưu là 294,63m. Hồ thủy điện Bản Chát (Lai Châu - Sơn La) có lượng nước xả là 642m3/s, lưu lượng nước về hồ đạt 730m3/s, mực nước thượng lưu là 475,01m.

Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, với công suất thiết kế 320MW (Ảnh: Quân Nguyễn).

Do ảnh hưởng bởi bão số 5, tại Hà Tĩnh, 2 đường dây 110kV (Cẩm Xuyên - Kỳ Anh 2 và T500 - Hương Khê) bị sự cố, nhiều khu vực trên địa bàn đã ngừng giảm cung cấp điện. Trên lưới trung thế, còn hơn 220 đường dây/nhánh bị gián đoạn; trong đó Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hàng nghìn trạm biến áp phân phối bị gián đoạn vận hành, hiện các đơn vị đang khẩn trương khôi phục, trong đó hơn 1.000 trạm đã được cấp điện trở lại. Đến rạng sáng 26/8, nhiều khu vực trung tâm, vùng lõi TP Hà Tĩnh và các phụ tải thiết yếu đã được cấp điện trở lại.

Trước đó, chiều tối 25/8, vùng tâm bão số 5 đã đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh, gây gió mạnh cấp 10, giật cấp 15. Theo thông tin sơ bộ, bão đã làm tốc mái nhà cửa, công trình công cộng, cơ sở giáo dục; cây xanh, cột điện bị đổ; mất điện diện rộng (Hà Tĩnh 60/69 phường, xã bị mất điện)…

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão Kajiki sẽ tiếp tục gây mưa lớn đến hết 26/8 tại khu vực miền núi, trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Riêng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mưa to đến rất to, đặc biệt có nguy cơ rất cao xảy ra ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.