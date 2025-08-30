Thông tin chính thức về cách nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh
(Dân trí) - Bộ Tài chính cho biết sẽ bắt đầu trao quà từ ngày 30/8 và xong trước ngày 2/9. Trường hợp vì lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng không quá 15/9.
Bộ Tài chính mới đây chính thức thông tin về hình thức tặng quà 100.000 đồng/người dịp Quốc khánh 2/9.
Công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30/8.
Bộ Tài chính đưa ra các hình thức tặng quà.
Thứ nhất là tặng quà cho công dân được thực hiện theo hộ gia đình. Theo đó, chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) sẽ thay mặt nhận và chuyển lại cho các thành viên trong hộ. Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú, phần quà sẽ được trao trực tiếp cho từng công dân hoặc người được công dân ủy quyền.
Ngoài ra, công dân có thể nhận quà theo một trong 2 hình thức.
Hình thức đầu tiên là chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VneID.
Thứ 2 là nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức trong trường hợp công dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh điện tử VneID.
UBND xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. Người dân đến địa điểm tặng quà do UBND xã tổ chức tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại để nhận quà.
Khi nhận quà, công dân xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật, trường hợp nhận thay cần có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng vừa ký Công điện số 152 ngày 30/8 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Để triển khai kịp thời việc tặng quà cho nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các Bộ, cơ quan liên quan để bảo đảm chuyển quà đến người dân đúng thời hạn theo yêu cầu, đúng đối tượng, an toàn, không bỏ sót và không trùng lặp.
Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng được yêu cầu tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai ngay các nhiệm vụ được giao; chủ động tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời và phối hợp chặt chẽ với các địa phương để thực hiện tặng quà cho người dân.
Theo Thủ tướng, đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương và đơn vị liên quan đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để triển khai kịp thời, an toàn, hiệu quả, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.
Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền.