Thiếu hụt 820 triệu ounce, giá bạc có thể tăng vọt trong 5 năm tới

Từ mức đỉnh danh nghĩa 121,64 USD thiết lập hồi cuối tháng 1, giá bạc đã rơi tự do 34%, hiện dao động quanh mốc 75-80 USD/ounce.

Nhiều nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi “Liệu chu kỳ tăng giá đã chấm dứt?”. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy, các nhịp điều chỉnh trong xu hướng tăng dài hạn thường là cơ hội tích lũy, không phải tín hiệu thoát hàng.

Bất kỳ dự báo nghiêm túc nào cho 5 năm tới đều phải dựa trên 3 yếu tố cốt lõi: Thâm hụt nguồn cung mang tính cấu trúc, nhu cầu công nghiệp bùng nổ và hướng đi của chính sách tiền tệ.

Khoảng trống 820 triệu ounce và "cơn khát" công nghệ

Theo dữ liệu từ Viện Bạc, thị trường đang chứng kiến một hiện tượng hiếm gặp khi thâm hụt nguồn cung bước sang năm thứ 6 liên tiếp. Chỉ trong giai đoạn 2021-2025, thế giới đã thiếu hụt khoảng 820 triệu ounce bạc. Riêng năm 2025, mức thiếu hụt ước tính lên tới 95 triệu ounce.

Tổng lượng thâm hụt trong nửa thập kỷ qua tương đương toàn bộ sản lượng khai thác toàn cầu của trọn vẹn một năm. Nguồn cung khó có thể tăng tốc bù đắp khi sản lượng mỏ hiện chỉ đi ngang quanh mức 813 triệu ounce mỗi năm.

Đáng chú ý, hàm lượng quặng đang suy giảm và các dự án khai thác mới rất hạn chế. Khoảng 70% lượng bạc trên thị trường là sản phẩm phụ từ quá trình khai thác vàng, đồng hay kẽm. Điều này đồng nghĩa sản lượng bạc không thể phản ứng trực tiếp ngay cả khi giá đang ở mức cao.

Trong khi nguồn cung ách tắc, lực cầu lại bùng nổ nhờ quá trình chuyển đổi xanh. Bạc có độ dẫn điện cao nhất trong các kim loại, khiến nó gần như không thể thay thế trong tấm pin mặt trời, xe điện và phần cứng trung tâm dữ liệu AI.

Theo Oxford Economics, một chiếc xe điện cần 25-50 gram bạc, cao hơn tới 67-79% so với xe động cơ đốt trong. Liên minh Châu Âu (EU) cũng đặt mục tiêu đạt 700 GW điện mặt trời vào năm 2030.

Đồng thời, công suất điện cho ngành công nghệ thông tin toàn cầu đã tăng 5.252% từ năm 2000, lên gần 50 GW vào năm 2025, cho thấy quy mô hạ tầng tiêu thụ bạc đang mở rộng với tốc độ chóng mặt.

Thế giằng co trước thềm định hình chính sách mới

Dù bức tranh dài hạn có phần khan hiếm, diễn biến ngắn hạn của giá bạc lại đang chịu sức ép lớn từ môi trường vĩ mô toàn cầu. Ghi nhận trên Kitco vào ngày 24/4, giá bạc rớt xuống còn 74,78 USD/ounce. Cả bạc và vàng đều đang giao dịch dưới đường trung bình động 50 ngày và 100 ngày.

Áp lực này xuất phát từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt tại eo biển Hormuz, đẩy giá dầu Brent vượt 106 USD/thùng. Dữ liệu từ CME FedWatch Tool cho thấy 99,5% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên mức lãi suất 3,5-3,75% trong cuộc họp cuối tháng 4.

Cuộc họp này mang ý nghĩa đặc biệt vì đây là kỳ họp cuối cùng của Jerome Powell trên cương vị Chủ tịch Fed. Thị trường cũng đang dồn sự chú ý vào ứng viên thay thế Kevin Warsh, người vừa nhấn mạnh sự độc lập của Fed và gợi ý về một khuôn khổ mới để kiểm soát lạm phát. Khi nền lãi suất neo cao, các kim loại quý chịu thiệt thòi.

3 kịch bản định giá cho nửa thập kỷ tới

Nếu bỏ qua những nhịp rung lắc kỹ thuật, giới phân tích chia quỹ đạo của bạc trong 5 năm tới thành 3 kịch bản rõ rệt dựa trên nền tảng cung cầu.

Ở kịch bản tiêu cực, nếu quá trình chuyển đổi xanh chững lại, việc tiết giảm bạc trong pin mặt trời tăng nhanh và Fed thắt chặt chính sách mạnh tay, giá bạc sẽ đi ngang trong vùng 60-90 USD/ounce. Tuy nhiên, mức thâm hụt cấu trúc khiến khả năng giá rơi về mặt bằng trước năm 2024 là rất thấp.

Kịch bản cơ sở thu hút sự đồng thuận cao từ các định chế tài chính lớn. Goldman Sachs dự báo giá bạc trung bình đạt 85-100 USD, trong khi JP Morgan đưa ra mức 81 USD cho năm 2026. Nếu nhu cầu công nghiệp duy trì ổn định, giá có thể dao động từ 100-140 USD/ounce.

Tỷ lệ vàng - bạc hiện quanh mức 60:1 cũng củng cố cho vùng giá này. Nếu vàng hướng tới mốc 5.000-6.000 USD, bạc sẽ nằm trong vùng 83-100 USD theo quy luật toán học tỷ lệ.

Kịch bản tích cực nhất đặt mục tiêu giá bạc vượt 150 USD/ounce. Điều này xảy ra nếu tỷ lệ vàng - bạc thu hẹp về mức lịch sử (từng xuống 17:1 vào năm 1980) và dòng tiền đầu tư ồ ạt quay lại.

Nhà phân tích Peter Krauth thậm chí đưa ra mức 300 USD nếu vàng chạm ngưỡng 5.000 USD. Dù là kịch bản mang tính ngoại lệ, nhưng cần lưu ý rằng chỉ 18 tháng trước, ngay cả phương án cơ sở cũng từng bị xem là quá xa vời.