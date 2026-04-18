Kho dự trữ cạn kiệt, giá bạc sắp tới diễn biến ra sao?

Tháng 1, thị trường kim loại quý chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi giá bạc chạm đỉnh 121,6 USD/ounce. Nhưng chỉ 3 tháng sau, mức giá này đã bốc hơi khoảng 35%. Nhìn vào đà giảm này, nhiều người lầm tưởng cơn sốt đã hạ nhiệt.

Tuy nhiên, đằng sau những con số trên bảng điện, một cuộc khủng hoảng ngầm về cấu trúc nguồn cung đang diễn ra, báo hiệu những biến động khó lường trong thời gian tới.

Thị trường bạc đang tiến tới năm thứ 6 liên tiếp thâm hụt nguồn cung (Ảnh: India Today).

Bốc hơi 762 triệu ounce và nghịch lý cung - cầu

Theo báo cáo triển vọng thường niên của The Silver Institute và Metals Focus, thị trường bạc toàn cầu đang tiến thẳng vào năm thứ 6 liên tiếp thâm hụt nguồn cung. Kể từ năm 2021 đến nay, khoảng 762 triệu ounce bạc đã bị rút khỏi các kho dự trữ trên toàn thế giới chỉ để bù đắp chênh lệch giữa bên mua và bên bán.

Bước sang năm 2026, mức thâm hụt dự kiến phình to lên 46,3 triệu ounce, tăng 15% so với mức 40,3 triệu ounce của năm 2025. Theo Reuters, xu hướng cạn kiệt tồn kho này đang làm gia tăng rủi ro tái diễn các đợt căng thẳng thanh khoản trên diện rộng.

Điều đáng chú ý là khoảng trống thiếu hụt này lại phình to trong bối cảnh tổng nhu cầu thực tế được dự báo giảm 2%. Nguyên nhân chính đến từ sự suy yếu của khối công nghiệp. Nhu cầu bạc công nghiệp dự kiến giảm 3% xuống còn 639,6 triệu ounce, chạm mức thấp nhất trong 4 năm qua.

Sự sụt giảm thể hiện rõ nhất ở lĩnh vực sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời - vốn là động lực tăng trưởng chính trước đây. Khi giá bạc neo ở mức quá cao, các nhà sản xuất buộc phải cắt giảm lượng kim loại này hoặc tìm kiếm vật liệu thay thế, khiến nhu cầu từ ngành này lao dốc tới 19%.

Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ: nguồn cung cũng đang giảm. Tổng cung bạc toàn cầu giảm khoảng 2% do sản lượng khai thác gần như đi ngang. Khi cả cung và cầu cùng lùi lại, nhưng tốc độ bổ sung nguồn cung không theo kịp, khoảng cách thiếu hụt tự nhiên bị nới rộng.

"Vùng đệm" mỏng manh và rủi ro thanh khoản

Thị trường bạc mang một đặc tính phức tạp: nó vừa là kim loại công nghiệp thiết yếu cho xe điện, trung tâm dữ liệu, vừa là một tài sản lưu trữ giá trị truyền thống. Sự "lai tạp" này khiến diễn biến giá bạc nhạy cảm hơn rất nhiều so với các loại hàng hóa khác.

Trong bối cảnh nhu cầu công nghiệp chững lại, dòng tiền đầu tư đang trở thành lực đỡ chính. Nhu cầu mua bạc vật chất dạng xu và thỏi dự kiến tăng 18% trong năm 2026, đạt mức cao nhất kể từ năm 2022. Đồng thời, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến bạc tiếp tục hút ròng khoảng 30 triệu ounce.

Khi dòng tiền đổ vào, một lượng lớn bạc vật chất bị "khóa" lại trong các kho lưu trữ của quỹ, làm nguồn cung lưu thông trên thị trường càng thêm khô cạn. Tình trạng này từng dẫn đến cú thắt thanh khoản lịch sử tại thị trường London vào tháng 10/2025. Thời điểm đó, dòng tiền ồ ạt đổ vào các quỹ ETF tại Mỹ khiến nguồn cung vật chất không kịp đáp ứng, đẩy giá bạc tăng phi mã 147% trong năm 2025.

Hiện tại, với 762 triệu ounce đã bốc hơi, "vùng đệm" tồn kho của thị trường đang mỏng hơn bao giờ hết. Theo ông Philip Newman từ Metals Focus, thị trường bạc ngày càng dễ bị tổn thương trước các cú sốc vĩ mô. Đặc biệt, lực cầu từ Ấn Độ, nơi người dân có tâm lý mua tích trữ và kiên quyết không bán ra ngay cả khi giá tăng, đang tiếp tục siết chặt nguồn cung vật chất toàn cầu.

Thị trường bạc hiện ngày càng chịu ảnh hưởng mạnh bởi các yếu tố vĩ mô như bất ổn kinh tế, dòng vốn đầu tư và tình trạng thắt chặt thanh khoản (Ảnh: SSI).

Cảnh báo "cứng" từ giới phân tích: Đi ngang hay bùng nổ?

Sự lệch pha giữa nền tảng cung - cầu thắt chặt và diễn biến giá lao dốc đang đặt giới đầu tư vào một ngã ba đường. Liệu chuỗi 6 năm thâm hụt có đủ sức tạo ra một đợt bùng nổ mới, hay sự suy yếu của nền kinh tế sẽ kéo giá bạc đi xuống?

Theo Kitco News, ông Mike McGlone, chiến lược gia cấp cao tại Bloomberg Intelligence, đã đưa ra một góc nhìn thận trọng. Ông cho rằng giá bạc có thể "mắc kẹt trong vùng 50-100 USD/ounce trong nhiều năm tới".

Lý giải cho nhận định này, ông McGlone nhắc đến quy luật cơ bản của thị trường hàng hóa: "Giá cao tự chữa giá cao". Khi giá bạc từng vọt lên trên 120 USD/ounce, nó tự động bóp nghẹt nhu cầu tiêu thụ công nghiệp và kích hoạt làn sóng chốt lời.

Diễn biến hiện tại có nhiều nét tương đồng với các chu kỳ tăng nóng trong quá khứ, điển hình là năm 2011. Độ biến động của giá bạc hiện gấp 5 lần chỉ số S&P 500, mức cao nhất từ năm 1980.

Theo kịch bản cơ sở từ Bloomberg, giá bạc vẫn đối mặt rủi ro điều chỉnh về vùng 50 USD/ounce, thay vì sớm thiết lập mặt bằng trên 100 USD.

Tính đến ngày 18/4, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động quanh mốc 80-81 USD/ounce, cho thấy trạng thái giằng co rõ rệt sau cú giảm sâu từ đỉnh.

Điểm đáng chú ý là đằng sau nhịp điều chỉnh này, câu chuyện cung - cầu không hề “hạ nhiệt”. Nguồn cung vẫn bị siết chặt, trong khi thị trường chưa phản ánh đầy đủ áp lực thiếu hụt. Điều đó đồng nghĩa, diễn biến hiện tại có thể chỉ là một khoảng “lặng sóng” tạm thời.

Khi dòng tiền quay trở lại hoặc nhu cầu phục hồi, giá bạc nhiều khả năng sẽ phản ứng mạnh hơn.