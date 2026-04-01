Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam (Nhà sách Phương Nam, mã chứng khoán: PNC) vừa thông báo đã nhận được đơn từ nhiệm của 3 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm bà Võ Thị Hoàng Quân, bà Trần Tuệ Tri và ông Nguyễn Ngọc Trung Chánh.

Bà Võ Thị Hoàng Quân cũng từ nhiệm khỏi vị trí Tổng giám đốc công ty.

Tại Ban kiểm soát, hai thành viên cũng muốn thôi giữ chức là bà Nguyễn Thị Hương Lan và bà Đặng Thị Như Liễu.

Hầu hết các lãnh đạo kể trên đều là người của Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG). Trong đó, bà Hoàng Quân đang là Giám đốc chiến lược của Thiên Long, là một trong những nhân sự cấp cao đầu tiên được tiến cử vào tiếp quản Nhà sách Phương Nam sau khi Thiên Long thâu tóm Phương Nam từ giữa năm 2025.

Thiên Long rút khỏi Nhà sách Phương Nam (Ảnh: DT).

Việc dàn lãnh đạo Thiên Long rút khỏi Phương Nam diễn ra sau khi công ty này quyết định rút khỏi Phương Nam đầu năm nay.

Cụ thể, đầu tháng 2, Thiên Long đã công bố quyết định thay đổi cấu trúc danh mục đầu tư tại các công ty liên kết. Ngoài Phương Nam, doanh nghiệp này còn muốn giải thể Công ty Clever World - đơn vị vận hành chuỗi cửa hàng đồ chơi, phụ kiện quà tặng và văn phòng phẩm Clever Box và chuyển nhượng toàn bộ 40% vốn tại Pega Holdings.

Động thái này nhằm tối ưu hóa lợi ích tài chính, tăng linh hoạt giao dịch và mở đường cho các đối tác chiến lược, trong đó có Kokuyo (Nhật Bản).

Cụ thể, KOKUYO Co., Ltd. (Kokuyo) đã phê duyệt hai giao dịch nhằm mua lại cổ phiếu của Thiên Long, qua đó dự kiến sở hữu chi phối và đưa Thiên Long trở thành công ty con của Kokuyo.

Đây là bước mở đầu trong thương vụ M&A có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong ngành văn phòng phẩm Việt Nam. Thông báo từ Kokuyo cho biết giá trị thương vụ để sở hữu đến 65,01% cổ phần TLG dự kiến xấp xỉ 27,6 tỷ yên (tương đương 4.600 tỷ đồng).