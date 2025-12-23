Nhật Bản “thâu tóm” thương hiệu Bút bi Thiên Long: Ai dẫn mối?

Đầu tháng 12, Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) thông báo sẽ trở thành công ty mẹ của Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) thông qua việc mua lại tổng cộng 65,01% cổ phần.

Để thực hiện thương vụ trên, Kokuyo dự kiến gián tiếp sở hữu 46,82% cổ phần Tập đoàn Thiên Long bằng việc mua 100% vốn của Công ty Thiên Long An Thịnh (TLAT), sau đó tiếp tục mua thêm 18,19% cổ phần thông qua chào mua công khai, tùy thuộc vào chấp thuận của cơ quan pháp lý.

Ngày 22/12, Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã chứng khoán: VPX) thông báo cho biết tham gia thương vụ với vai trò đồng tư vấn, hỗ trợ khách hàng và phối hợp cùng đơn vị đồng tư vấn trong quá trình thực hiện giao dịch.

Theo lộ trình, giao dịch mua TLAT của Kokuyo dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2026, trong khi đợt chào mua công khai diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11/2026, tùy thuộc phê duyệt của cơ quan quản lý. Giá trị thương vụ ước tính khoảng 185 triệu USD.

Nhật Bản “thâu tóm” thương hiệu Bút bi Thiên Long: Ai mai mối? (Ảnh: DT).

Kokuyo cho biết việc thâu tóm Thiên Long là bước đi chiến lược trong kế hoạch mở rộng toàn cầu ngành văn phòng phẩm, hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu dẫn đầu châu Á vào năm 2030.

Hiện Kokuyo mở rộng ra nhiều thị trường châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore...

Phía Tập đoàn Thiên Long cũng đã có thông báo xác nhận thương vụ, song song cho biết ở giai đoạn này, những diễn biến trên sẽ không làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Thiên Long là doanh nghiệp văn phòng phẩm có thâm niên được thành lập từ năm 1981, do ông Cô Gia Thọ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau hàng chục năm phát triển, từ hình ảnh gắn với "sản phẩm quốc dân" bút bi Thiên Long, doanh nghiệp đã trở thành một công ty văn phòng phẩm có thị phần lớn tại Việt Nam.