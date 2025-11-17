Lãi suất tiết kiệm tăng dồn dập, gửi tiền ở đâu lời nhất?

Ngân hàng dồn dập tăng lãi suất

Bước sang tháng 11, cuộc đua lãi suất huy động đang "nóng" trở lại khi hàng loạt ngân hàng thương mại, chủ yếu thuộc nhóm vốn hóa nhỏ, đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm cá nhân.

12 ngân hàng nâng lãi suất chỉ trong nửa đầu tháng, được cho là dấu hiệu cho thấy mặt bằng huy động vốn bắt đầu nhích lên sau thời gian dài đứng yên.

KienlongBank mới đây tăng lãi suất huy động trực tuyến, sau gần 8 tháng giữ nguyên. Ngân hàng này tăng 0,2 điểm % lãi suất ở các kỳ hạn ngắn 1-4 tháng và kỳ hạn 6-7 tháng cho cả khách hàng cá nhân và tổ chức.

Trước đó, LPBank cũng nâng lãi suất gửi online cho khách hàng cá nhân, với mức tăng 0,2-0,3 điểm %/năm ở hầu hết kỳ hạn.

Không chỉ các ngân hàng quy mô nhỏ, nhóm tư nhân lớn cũng bắt đầu nhập cuộc. Techcombank tăng lãi suất huy động từ ngày 12/11, thêm 0,2-0,4 điểm %/năm cho nhiều kỳ hạn.

VPBank điều chỉnh tăng 0,3 điểm % lãi suất huy động ngay đầu tháng 11 với hình thức gửi tại quầy.

Nhân viên kiểm tra giao dịch tiền tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Chỉ trong nửa đầu tháng 11, 12 ngân hàng chính thức tăng lãi suất huy động trong tháng 11 gồm Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, KienlongBank, MBV.

Hiện tại, tiền gửi tiền kỳ hạn một tháng lãi suất rơi vào khoảng 1,6-4,2%/năm. Với kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất thường dao động 1,9-4,4%/năm; kỳ hạn 6 tháng dao động khoảng 2,9-5,3%/năm. Kỳ hạn 12 tháng lãi suất ở mức 4,7-5,3%/năm. Với kỳ hạn dài 18-24 tháng trở lên, phần lớn ngân hàng trả lãi dao động từ 5,8-6,3%/năm (tuỳ điều kiện gửi).

Tuy nhiên, tại một số ngân hàng, mức lãi suất có thể lên tới 8%/năm với điều kiện đặc biệt. Nhiều ngân hàng chào lãi suất huy động rất cao cho các khoản gửi lớn.

PVcomBank dẫn đầu với 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng khi gửi từ 2.000 tỷ đồng. HDBank trả 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho 12 tháng với mức gửi tối thiểu 500 tỷ đồng. Vikki Bank áp dụng 7,5%/năm cho kỳ hạn từ 13 tháng khi gửi từ 999 tỷ đồng.

Một số ngân hàng khác như ACB, LPBank, IVB cũng đưa ra lãi suất 6-6,5%/năm cho khách hàng gửi từ vài trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.

Áp lực tín dụng và tỷ giá đẩy lãi suất huy động nhích lên cuối năm

Trong báo cáo mới công bố, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết lãi suất huy động trong tháng 10 đã tăng nhẹ tại các kỳ hạn 6-12 tháng, chủ yếu tại các ngân hàng thương mại cổ phần. So với tháng trước, lãi suất huy động đã tăng khoảng 0,3-0,8%/năm.

Công ty này dự báo lãi suất huy động sẽ có xu hướng tăng vào cuối năm, đặc biệt tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, chủ yếu do 2 yếu tố.

Thứ nhất, áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng gia tăng khi tín dụng dự kiến bứt tốc mạnh vào giai đoạn cuối năm, với mức tăng trưởng cả năm ước đạt 18-20%. Tính đến cuối tháng 10, tín dụng tăng 13,37% so với cuối năm 2024, cho thấy nhu cầu vốn mạnh mẽ trong nền kinh tế.

Thứ hai, rủi ro tỷ giá vẫn hiện hữu trong bối cảnh cầu ngoại tệ tăng vào mùa cao điểm nhập khẩu cuối năm.

Đơn vị trên dự báo lãi suất huy động có thể tăng trở lại tại một số ngân hàng thương mại cổ phần vào cuối năm nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và kiểm soát rủi ro hệ thống, song vẫn được duy trì ở mặt bằng thấp theo định hướng hỗ trợ tăng trưởng.

Đáng chú ý, đà tăng của lãi suất huy động dự báo kéo theo lãi suất cho vay nhích tăng nhẹ trở lại trong thời gian tới, khi biên lãi ròng (NIM) của hệ thống bị thu hẹp đáng kể, sau một thời gian điều chỉnh giảm theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất nhìn chung vẫn được kỳ vọng duy trì ở vùng thấp, chủ yếu nhằm cân bằng giữa mục tiêu duy trì NIM hợp lý và kiểm soát rủi ro hệ thống, đồng thời tiếp tục hỗ trợ khu vực sản xuất - kinh doanh, đặc biệt các lĩnh vực ưu tiên, phù hợp với định hướng chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.