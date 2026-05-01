247 triệu người Trung Quốc bỏ “bát cơm sắt”: Điều gì đang xảy ra?

Bệnh viện đông đúc tại Quảng Châu một ngày cuối tuần. Zhao Xiaoyu, 25 tuổi, đang thoăn thoắt dẫn một bệnh nhân đi qua các dãy hành lang chật cứng người chờ đợi. Cô không mang áo blouse trắng, cũng không thuộc biên chế của cơ sở y tế này.

Dù cầm trong tay tấm bằng cử nhân điều dưỡng, Zhao hiện là một "hộ tống y tế" toàn thời gian. Công việc của cô là đi cùng người bệnh, lo liệu mọi thủ tục từ đăng ký, xếp hàng khám cho đến lấy kết quả xét nghiệm.

Mỗi tháng, thông qua một nền tảng số kết nối dịch vụ, cô thu về khoảng 6.000-8.000 nhân dân tệ (tương đương 875-1.167 USD). "Thay vì bị ràng buộc bởi giờ hành chính và một lộ trình nghề nghiệp cố định, tôi chấp nhận một chút bất định để đổi lấy quyền chủ động về thời gian", Zhao chia sẻ.

Câu chuyện của Zhao là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lớn của nền kinh tế chia sẻ đang bùng nổ mạnh mẽ, nơi hàng triệu người trẻ đang tự định nghĩa lại khái niệm về công việc và sự nghiệp.

247 triệu người và cú xoay trục lịch sử

Tính đến quý III/2025, dữ liệu chính thức cho thấy có khoảng 247 triệu người đang làm việc theo mô hình linh hoạt. Con số này tương đương 30% tổng lực lượng lao động, tăng vọt so với mốc 200 triệu người được ghi nhận vào năm 2021. Đáng chú ý, nhóm thanh niên dưới 24 tuổi đang chiếm hơn một nửa lực lượng lao động trên các nền tảng số.

Đây là một sự đảo chiều ngoạn mục về tư duy nghề nghiệp. Nhiều thập kỷ qua, lý tưởng của người lao động luôn gắn liền với "bát cơm sắt" - những vị trí ổn định, biên chế trọn đời trong cơ quan nhà nước hoặc các tập đoàn lớn. Nhưng giờ đây, mô hình này đang lung lay dữ dội dưới sức ép của thời cuộc.

Thị trường lao động hiện tại phải đối mặt với áp lực khổng lồ. Số lượng sinh viên tốt nghiệp liên tục lập đỉnh mới mỗi năm, biến cuộc đua vào các văn phòng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, sự mệt mỏi với văn hóa làm việc "996" vắt kiệt sức lực (làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày mỗi tuần) đã đẩy một bộ phận không nhỏ giới trẻ ra khỏi hệ thống truyền thống.

Họ tìm đến những "việc làm mới". Sự phân hóa trong nền kinh tế gig rất rõ nét. Một bên là những công việc đòi hỏi sự hiện diện vật lý như tài xế công nghệ, giao hàng, hộ tống y tế. Bên còn lại là những công việc "trên mây", tận dụng sức mạnh của nền kinh tế số như livestream, sáng tạo nội dung, thiết kế hay lập trình từ xa.

Andrew Liu, một lập trình viên 29 tuổi, là ví dụ điển hình cho nhóm thứ hai. Rời bỏ một công ty internet lớn, anh hiện phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) hoàn toàn từ xa. Với thu nhập đạt mức 400.000-500.000 nhân dân tệ mỗi năm, cao hơn hẳn mức lương cũ, Liu khẳng định thế hệ của anh coi công việc là một phần của lối sống, không chỉ là nghề nghiệp cố định.

Tương tự, Bruce Tang, 24 tuổi, biến sở thích xê dịch thành nghề "bạn đồng hành du lịch". Anh vừa lên lịch trình, lái xe, vừa chụp ảnh cho khách hàng, thu về 500-1.000 nhân dân tệ mỗi ngày. Các chuyên gia kinh tế nhận định, mô hình này đang biến người lao động thành "ông chủ của chính mình", hồi sinh những dạng lao động thời vụ từng bị xem là bên lề xã hội.

Nền kinh tế "làm mọi thứ" và lưới an sinh bất đắc dĩ

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có được mức thu nhập rủng rỉnh như Liu hay Tang. Bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế gig mang những mảng màu tối hơn nhiều. Theo The Wall Street Journal, lực lượng lao động thời vụ đã tăng vọt trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế vĩ mô có dấu hiệu chậm lại.

Hàng triệu người buộc phải chuyển sang việc làm linh hoạt không hẳn vì đam mê sự tự do. Thực chất, sự ổn định giờ đây trở thành một thứ hàng hóa xa xỉ khó nắm bắt. Khi cơ hội thăng tiến hạn hẹp và cạnh tranh gay gắt, làm việc tự do trở thành lựa chọn khả dĩ duy nhất để sinh tồn.

Trên các nền tảng như Xianyu của Alibaba Group, một “nền kinh tế làm mọi thứ” đang hình thành. Người trẻ rao bán thời gian và công sức để nhận dắt chó đi dạo, đổ rác hộ, đón trẻ tan trường, giám sát việc học. Thậm chí, có những dịch vụ như "trò chuyện đêm khuya" để giúp khách hàng phát hiện người yêu ngoại tình.

Ngay cả những ngành nghề danh giá cũng không tránh khỏi làn sóng này. Theo South China Morning Post, mạng xã hội đang tràn ngập những thông tin về việc thu nhập của giới y bác sĩ sụt giảm nghiêm trọng, mức giảm được ghi nhận lên tới 30-40%.

Hệ quả của cú sốc tài chính này là không ít bác sĩ buộc phải cởi bỏ áo blouse sau giờ làm, khoác lên mình chiếc áo đồng phục của các nền tảng giao đồ ăn. Họ phải chạy xe len lỏi qua các con phố để giao từng hộp cơm, kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải chi phí sinh hoạt và trả tiền thế chấp nhà.

Khảo sát năm 2025 cho thấy gần 80% lao động trên các nền tảng số kiếm được chưa tới 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng, thấp hơn mức thu nhập trung bình quốc gia. Để kiếm được những đồng tiền ít ỏi đó, nhiều người phải làm việc quần quật tới 14 giờ mỗi ngày trong khi tiền công cho mỗi đơn hàng liên tục bị ép xuống thấp.

Điều này biến nền kinh tế gig thành một “lưới an toàn bất đắc dĩ” - nơi người lao động bám víu để tồn tại.

Vùng xám pháp lý và phản ứng từ Bắc Kinh

Rủi ro lớn nhất không chỉ nằm ở thu nhập, mà còn ở an sinh. Phần lớn lao động linh hoạt không có hợp đồng chính thức, không bảo hiểm, không lương hưu và không trợ cấp thất nghiệp.

Li Shuai, 33 tuổi, một nhà sản xuất video độc lập, hiểu rất rõ điều này. Dù có một mạng lưới khách hàng ổn định, thu nhập của anh vẫn lên xuống thất thường theo biểu đồ hình zigzag. Để tự bảo vệ mình, mỗi tháng Li phải trích ra khoảng 1.800 nhân dân tệ từ tiền túi để tự đóng các loại bảo hiểm và quỹ bắt buộc. Các chuyên gia gọi đây là "vùng xám pháp lý", nơi rủi ro được đẩy hoàn toàn về phía người lao động.

Nhận thức được những hệ lụy tiềm ẩn, giới chức đã bắt đầu có những động thái can thiệp quyết liệt. Vào ngày 27/4, một kế hoạch gồm 12 điểm đã chính thức được công bố. Mục tiêu cốt lõi là thiết lập các biện pháp bảo vệ pháp lý cho hơn 200 triệu lao động thời vụ, tương đương gần 40% lực lượng lao động đô thị.

Kế hoạch này nhắm trực tiếp vào các nền tảng công nghệ, yêu cầu họ phải đảm bảo mức trả lương công bằng hơn. Đồng thời, tính minh bạch của các thuật toán phân bổ công việc - thứ vốn được coi là "hộp đen" thao túng thu nhập của người lao động - cũng bị đưa vào tầm ngắm. Đáng chú ý, các rào cản hành chính lâu đời như quy định về hộ khẩu gắn với bảo hiểm y tế và lương hưu đang từng bước được gỡ bỏ.

Động thái này cho thấy chính quyền đã thừa nhận việc làm linh hoạt không còn là xu hướng tạm thời, mà là cấu trúc dài hạn của thị trường lao động.

Sự trỗi dậy của nền kinh tế gig phản ánh một thực tế sâu xa hơn, đó là việc làm ổn định đang dần trở thành thứ xa xỉ. Với nhiều người trẻ, lựa chọn làm freelancer không còn là câu chuyện “tự do hay ổn định”, mà là “có việc hay không”.

Dù còn nhiều rủi ro, làn sóng rời bỏ “bát cơm sắt” vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

“Chỉ khi thu nhập trở nên quá bất ổn, tôi mới quay lại công việc truyền thống”, Li Shuai nói.