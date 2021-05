Thị trường vàng "vắng tanh" dù giá tăng sốc gần 2 triệu đồng/lượng

Dân trí Thông tin cử tri Anh quyết định lá phiếu rời khỏi EU đã khiến giá vàng thế giới biến động, đặc biệt là giá vàng trong nước tăng sốc gần 2 triệu đồng/lượng vào 11 giờ sáng nay. Tuy nhiên, ngay trong ngày thị trường giao dịch bán và mua vàng rất trầm lắng, nhiều doanh nghiệp vàng lớn cho biết giao dịch của họ gần như “đóng băng”.

Đại diện một công ty kinh doanh vàng lớn cho biết, giao dịch vàng bán ra và mua vào trong sáng nay là không có, hệ thống dường như không nhận được giao dịch nào đến thời điểm trưa ngày 24/6. Phần đông người cầm vàng nghe ngóng thông tin cuộc trưng cầu dân ý Anh ra đi hay ở lại EU, đến thời điểm đầu giờ chiều mới có một vài giao dịch bán ra nhưng chỉ bằng 1/5 so với ngày bình thường.

Giao dịch vàng ở một chi nhánh kinh doanh vàng lớn tại Trần Nhân Tông khá im ắng

Khảo sát của phóng viên Dân Trí ngay sau khi giá vàng trong nước tăng sốc gần 2 triệu đồng/lượng tại một số cửa hàng vàng lớn ở phố Trần Nhân Tông, Cầu Giấy (Hà Nội) cho thấy, có rất ít người dân đến giao dịch, chủ yếu là để hỏi giá, giao dịch mua bán rất ít.

Bà Trần Như My, Giám đốc Kinh doanh của Doji cho biết: "Rất ít phát sinh giao dịch tại thời điểm này (sáng và đầu giờ chiều ngày 24/6), người dân vẫn chủ yếu đến hỏi giá, nghe ngóng biến động giá. Trong khi đó, các cửa hàng, hệ thống kinh doanh vàng chủ yếu điều chỉnh giá, đặt giá".

Tại thời điểm 15 giờ ngày 24/6/2016, giá vàng SJC theo niêm yết của một doanh nghiệp lớn đã giảm xuống chỉ tăng 630.000 đồng/lượng. Doanh nghiệp này cho biết, tính đến 15 giờ chiều nay, giá vàng đã thay đổi khoảng 40 lần.

Tại một số cửa hàng vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý cuối giờ sáng và đầu giờ chiều nay, lượng giao dịch khá trầm lắng so với trước. Lượng bán ra cũng ít hơn rất nhiều so với bình thường, lượng mua vào không có do giá biến động quá nhanh. Dân buôn vàng chủ yếu nghe ngóng thông tin.

"Hiện thị trường đang biến động quá lớn, người bán ra lo thiệt mà người mua vàng cũng sợ lỗ. Trong khi đó, các cửa hàng vàng lớn, thuộc hệ thống của các doanh nghiệp vàng chủ yếu nghe ngóng giá thế giới, điều chỉnh giá, đặt giá. Lượng mua vào trong ngày rất trầm lắng, nhiều cơ sở không mua được và cũng không bán được vì người dân quá sốc với biến động giá", đại diện một cửa hàng kinh doanh vàng cho hay.

Người dân đến khảo giá và mua bán vàng tại một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc lớn

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn là thế, còn các cửa hàng nhỏ lẻ dù mở cửa nhưng vắng tanh. Tại đường Cầu Giấy, nhiều cửa hàng nhỏ lẻ không có khách ghé thăm, các cửa hàng đều thay đổi mức giá liên tục nên không có lượng bán và mua.

"Khách thường hỏi giá, đặt giá là chính, mua vào và bán ra không có. Đây là động thái tìm hiểu thị trường, bởi họ lo ngại mấy ngày nữa không biết giá sẽ tăng giảm như nào, nếu mua vào hoặc bán ra lúc này đều là kiểu đầu tư lướt sóng, nếu không hiểu quy luật và cơ chế sẽ rất nguy hiểm và bất lợi", chủ một cửa hàng vàng trên phố Cầu Giấy nói với phóng viên.

Tuy nhiên, theo một người có thâm niên "chơi” vàng lướt sóng, biến động giá này sẽ là cơ hội tốt để chốt lời. "Với những tay chơi vàng lướt sóng, thời điểm sáng nay họ cũng đã bán được vàng vì biết chọn điểm rơi phù hợp. Nếu để mai hoặc ngày kia, khi thị trường thế giới đưa ra các phương án ổn định, trong đó động thái giữ vững lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hay việc các nước EU có những tuyên bố cứng rắn nhằm trấn an các nhà đầu tư, chắc chắn giá vàng sẽ hạ", người này nhận định.

Khách đến giao dịch vàng thưa thớt

Theo T.S Nguyễn Trí Hiếu, Chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, việc giá vàng tăng sốc ngày hôm nay và những diễn biến tăng giảm nhanh, mạnh thuộc kiểu phản ứng "nhạy cảm" mấy ngày gần đây chủ yếu do tác động từ bên ngoài, Do đó, người dân cần bình tĩnh, chớ nảy sinh tâm lý bán hoặc mua theo đám đông. Năm 2016, giá vàng trong nước có sự biến động mạnh mẽ so với năm 2015, mức tăng giảm khá sinh động và tương ứng với xu hướng biến động của giá vàng thế giới.

“Thông tin Anh rời EU sẽ gây hoang mang trong giới đầu tư, khiến dòng tiền đổ vào kênh vàng để trú ấn nhiều hơn. Tuy nhiên, khi kinh tế thế giới có những thay đổi như sự kiện này thì quy trình của nó sẽ có những đợt lên giá, rồi giảm giá sau khi các chính sách, tuyên bố đưa ra phù hợp với tình hình cụ thể. Đối với người cầm vàng lúc này, việc nghe ngóng thông tin là cần thiết, song bán hay mua vàng đều là quyết định của mỗi người, không có câu trả lời nên bán hay mua vàng cho mọi tình huống thời điểm này”, ông Hiếu phân tích.

Nguyễn Tuyền