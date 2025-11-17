Thị trường carbon: Kết nối chính sách và thực tiễn

Tọa đàm “Diễn đàn mở - Kết nối chính sách và thực tiễn”

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý thị trường carbon theo lộ trình COP26, khi nhu cầu tín chỉ toàn cầu tăng vọt và các đối tác quốc tế siết chặt yêu cầu xanh hóa chuỗi cung ứng.

Với chủ đề “Diễn đàn mở - Kết nối chính sách và thực tiễn”, tọa đàm cuối cùng nằm trong chuỗi “Talk GreenBiz - La bàn tăng trưởng xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh và báo Dân trí phối hợp tổ chức đưa đến cho doanh nghiệp và độc giả 2 nội dung quan trọng.

Thứ nhất là cập nhật khung pháp lý mới nhất, phân tích thực trạng thị trường carbon tự nguyện. Thứ hai là kết nối trực tiếp doanh nghiệp với chuyên gia để giúp doanh nghiệp nhận diện rào cản, nắm bắt cơ hội, xây dựng chiến lược tham gia thị trường carbon một cách chủ động, bền vững.

TS Nguyễn Sỹ Linh (giữa) và TS Nguyễn Phương Nam (ngoài cùng bên phải) là hai khách mời đặc biệt trong tọa đàm về thị trường carbon tại Việt Nam trong khuôn khổ chuỗi “Talk GreenBiz - La bàn tăng trưởng xanh” (Ảnh: Mạnh Quân).

Tọa đàm có sự tham gia của hai chuyên gia khách mời đầu ngành.

- TS. Nguyễn Sỹ Linh - Trưởng Ban Biến đổi khí hậu, Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- TS. Nguyễn Phương Nam - Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Công ty Tư vấn và dịch vụ Đổi mới khí hậu KLINOVA, một đơn vị tư vấn chuyển đổi xanh hàng đầu, đồng hành cùng nhiều tập đoàn trong nước và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.