Thị trường carbon: Kết nối chính sách và thực tiễn
(Dân trí) - Chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp nhận diện các rào cản, nắm bắt cơ hội, xây dựng chiến lược tham gia thị trường carbon một cách chủ động, bền vững. Tọa đàm phát trực tiếp trên báo Dân trí lúc 9h ngày 17/11.
Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý thị trường carbon theo lộ trình COP26, khi nhu cầu tín chỉ toàn cầu tăng vọt và các đối tác quốc tế siết chặt yêu cầu xanh hóa chuỗi cung ứng.
Với chủ đề “Diễn đàn mở - Kết nối chính sách và thực tiễn”, tọa đàm cuối cùng nằm trong chuỗi “Talk GreenBiz - La bàn tăng trưởng xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh và báo Dân trí phối hợp tổ chức đưa đến cho doanh nghiệp và độc giả 2 nội dung quan trọng.
Thứ nhất là cập nhật khung pháp lý mới nhất, phân tích thực trạng thị trường carbon tự nguyện. Thứ hai là kết nối trực tiếp doanh nghiệp với chuyên gia để giúp doanh nghiệp nhận diện rào cản, nắm bắt cơ hội, xây dựng chiến lược tham gia thị trường carbon một cách chủ động, bền vững.
Tọa đàm có sự tham gia của hai chuyên gia khách mời đầu ngành.
- TS. Nguyễn Sỹ Linh - Trưởng Ban Biến đổi khí hậu, Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
- TS. Nguyễn Phương Nam - Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Công ty Tư vấn và dịch vụ Đổi mới khí hậu KLINOVA, một đơn vị tư vấn chuyển đổi xanh hàng đầu, đồng hành cùng nhiều tập đoàn trong nước và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.
Quỹ Vì tương lai xanh, do Tập đoàn Vingroup thành lập vào ngày 7/7/2023, có sứ mệnh góp phần vào mục tiêu giảm phát thải ròng về “0” vào năm 2050 của Chính phủ.
Quỹ thúc đẩy các hành trình xanh trong cuộc sống hàng ngày, nâng cao nhận thức cộng đồng và kêu gọi mỗi cá nhân hành động ngay hôm nay để bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.
Các hoạt động cộng đồng quy mô lớn của Quỹ gồm chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” với loạt chương trình ưu đãi từ công ty thành viên và công ty liên kết của Tập đoàn Vingroup dành cho hàng triệu khách hàng để khuyến khích lối sống xanh.
Chiến dịch “Cùng hành động vì biển xanh” huy động khoảng 10.000 cán bộ Vingroup và các tình nguyện viên ra quân thu gom và dọn vệ sinh ở các bờ biển và cửa sông để hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 2025.
Chiến dịch “Đồng hành cùng Mùa hè Xanh” 2025 với sự tham gia của Đoàn Thanh niên của 33 cơ quan, viện, trường sẽ triển khai gần 30 dự án tại 14 tỉnh, thành trên cả nước với khoảng 81.000 người hưởng lợi.
Cuộc thi “Tiếng nói Xanh” và “Gửi tương lai Xanh 2050" dành cho học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 thu hút gần 20.000 thí sinh, lan tỏa đến hàng trăm trường học tại 33/34 tỉnh, thành trên cả nước…