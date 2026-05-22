Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm tra việc giảm lãi suất

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản về việc đôn đốc kiểm tra triển khai việc giảm mặt bằng lãi suất.

Theo nhà điều hành tiền tệ, qua theo dõi thời gian qua, vẫn còn hiện tượng một số ngân hàng thương mại thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất. Trước thực tế này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước các khu vực tổ chức họp với chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn để quán triệt, yêu cầu nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thống đốc trước đó về giảm mặt bằng lãi suất.

Cùng với đó, các đơn vị được yêu cầu khẩn trương triển khai nội dung chỉ đạo liên quan đến kiểm tra việc giảm mặt bằng lãi suất tại các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, các đơn vị xử lý theo thẩm quyền và báo cáo ngay về Ngân hàng Nhà nước, gồm Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng và Vụ Chính sách tiền tệ.

Sau cuộc họp với Thống đốc đầu tháng 4, các ngân hàng cho biết đồng thuận giảm lãi suất để giữ mặt bằng thấp hỗ trợ nền kinh tế. Cuộc đua lãi suất ưu đãi (lãi suất thỏa thuận) thực tế đã bớt "nóng" hơn. Nhiều ngân hàng ngay sau đó dừng hoặc giảm dần lãi suất ưu đãi cho khách gửi tiết kiệm.

Khảo sát của phóng viên Dân trí cho thấy, số ngân hàng chạy chương trình cộng lãi suất giảm đáng kể so với tháng trước, mức ưu đãi cũng thấp hơn khoảng 0,5%.

Mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến ngày 22/5 ghi nhận sự phân hóa rõ giữa các nhóm ngân hàng. Trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh duy trì mức lãi suất tương đối ổn định, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần tiếp tục niêm yết mức cao hơn ở các kỳ hạn trung và dài hạn nhằm thu hút dòng tiền gửi.

Ở nhóm “Big4”, Agribank, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết lãi suất 6,8%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng, trong khi BIDV thấp hơn đáng kể, dao động 5,8-5,9%/năm. Mức lãi suất ngắn hạn 1-3 tháng tại nhóm này phổ biến ở 4,75%/năm.

Trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, MBV đang dẫn đầu thị trường với lãi suất lên tới 7,2%/năm cho các kỳ hạn từ 6-18 tháng. LPBank và PGBank cũng niêm yết mức 7-7,1%/năm ở kỳ hạn 12-18 tháng. Một số ngân hàng khác như OCB, Bac A Bank, BVBank hay VIB duy trì lãi suất quanh ngưỡng 6,9-7%/năm ở kỳ hạn dài.

Ngược lại, một số ngân hàng vẫn giữ mặt bằng lãi suất thấp hơn đáng kể. SCB hiện niêm yết thấp nhất hệ thống, chỉ từ 1,6-3,9%/năm tùy kỳ hạn. Các ngân hàng như GPBank, HDBank hay SeABank cũng duy trì mức lãi suất trung bình ở nhiều kỳ hạn.