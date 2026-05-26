Lãi suất tiết kiệm hạ nhiệt, gửi tiền ở đâu lời nhất?

Thị trường tiền gửi tiết kiệm từ đầu năm đến nay ghi nhận nhiều chuyển biến đáng chú ý. Từ cuối năm 2025 đến sau Tết Nguyên đán 2026, do căng thẳng thanh khoản, mặt bằng lãi suất tiết kiệm tăng liên tục để thu hút dân gửi tiền.

Có thời điểm, lãi tiết kiệm với các khoản tiền gửi thông thường (trị giá vài trăm triệu đồng) vượt 8%/năm, nhiều người theo đó tăng tiền gửi vào ngân hàng. Số liệu được công bố bởi Ngân hàng Nhà nước cũng thể hiện tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đến hết tháng 1 đạt hơn 10,38 triệu tỷ đồng, tăng 0,45% so với cuối năm 2025 và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Sau thời gian lãi suất tăng liên tục, Ngân hàng Nhà nước đã có sự điều tiết, yêu cầu lãnh đạo các khu vực họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn, nhằm quán triệt việc thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc vào đầu tháng 4.

Hiện, lãi suất gửi tiết kiệm có sự phân hóa rõ nét tại các kỳ hạn, người gửi tiền có thể tìm kiếm kênh gửi hiệu quả nhất thay vì ưu tiên ngân hàng quen.

Theo thống kê của phóng viên báo Dân trí, với kỳ hạn 1 tháng, mặt bằng lãi suất huy động dao động từ 1,6%/năm đến 4,75%/năm. Trong đó, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết mức 4,75%/năm. Một số ngân hàng tư nhân cũng nâng trần lãi suất 1 tháng như OCB, PGBank, MSB, Sacombank…

Với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất phổ biến dao động quanh 4,65%/năm đến 4,75%/năm. Nhiều ngân hàng lớn gồm Big4 và các ngân hàng thương mại neo lãi cao nhất với 4,75%/năm. Ngược lại, SCB là ngân hàng có lãi suất thấp nhất với 1,9%/năm.

Với kỳ hạn 6 tháng, mặt bằng lãi suất đang tăng mạnh, dao động từ 2,9%/năm đến 7,2%/năm.

Mới nhất, Nam A Bank vừa tăng lãi suất huy động từ kỳ hạn 6-36 tháng, với mức tăng cao nhất tới 0,6 điểm %/năm, đưa lãi suất trực tuyến lên tới 6,9%/năm.

Hiện, kỳ hạn 6 tháng có MBV dẫn đầu thị trường với mức 7,2%/năm, theo sau là LPBank và PGBank cùng niêm yết 6,9%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh như Agribank, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng mức 6,6%/năm.

Với kỳ hạn 9 tháng, lãi suất huy động phổ biến từ 5,8-6,9%/năm. Bộ ba dẫn đầu vẫn là MBV, LPBank và PGBank với lãi niêm yết 6,9-7,2%/năm.

Với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất có sự phân hóa rõ nét. Trả lãi cao nhất là MBV với 7,2%/năm. Tiếp đến, LPBank, PGBank và VIB cùng niêm yết ở mức 7%/năm, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh như Agribank, Vietcombank và VietinBank niêm yết 6,8%/năm, còn BIDV giữ mức thấp hơn là 5,9%/năm.

Với kỳ hạn dài 18 tháng, MBV đứng đầu thị trường với lãi suất 7,2%/năm, tiếp theo là LPBank với 7,1%/năm. Nhiều ngân hàng như Agribank, Vietcombank, VietinBank, OCB và Sacombank cùng được niêm yết quanh 6,8%/năm.

Sau khuyến khích hạ lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, Sacombank, Saigonbank, OCB…. lần lượt điều chỉnh lãi suất ở một vài kỳ hạn. Trong khi đó, ACB công bố hạ mạnh lãi suất tiết kiệm online trên toàn bộ kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng.