Mặt bằng lãi suất sắp tới ra sao?

Sau cuộc họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hồi đầu tháng 4, nhiều ngân hàng đã đồng thuận giảm lãi suất huy động và cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mặt bằng lãi suất tại Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao và sẽ tiếp tục chịu áp lực từ xu hướng lãi suất toàn cầu.

Tại hội thảo về dòng vốn tín dụng vào thị trường bất động sản do Báo Đầu tư tổ chức sáng 12/5 tại TPHCM, TS Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV - cho biết các ngân hàng Trung ương trên thế giới hiện chưa có động thái mạnh tay giảm lãi suất. Ngay cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng được dự báo chỉ giảm lãi suất tối đa một lần trong năm nay.

Theo ông Lực, xu hướng lãi suất toàn cầu neo cao sẽ tác động trực tiếp đến tỷ giá và mặt bằng lãi suất tại Việt Nam. Trong quý I, lãi suất duy trì ở mức cao khiến thanh khoản thị trường bất động sản bị ảnh hưởng đáng kể, trong khi giá nhà vẫn neo ở vùng cao.

Hiện lãi suất vay mua nhà ưu đãi giai đoạn đầu phổ biến ở mức 8,5-10%/năm. Sau thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi tăng lên khoảng 12-14%/năm, tiệm cận mức đỉnh cuối năm 2022. Mức lãi suất này tạo áp lực tài chính lớn đối với người mua nhà, đặc biệt trong bối cảnh giá bất động sản đã tăng mạnh so với thu nhập thực tế.

Áp lực chi phí vốn cũng khiến nhiều chủ đầu tư thận trọng hơn trong triển khai dự án mới và gặp khó khăn về tài chính ở các dự án đang triển khai. Trong khi đó, người mua nhà có xu hướng giảm sử dụng đòn bẩy tài chính, khiến sức hấp thụ của thị trường chậm lại.

TS Cấn Văn Lực chia sẻ về bức tranh tín dụng (Ảnh: BTC)

Tổ chức VIS Rating dự báo lãi suất vay mua nhà bình quân có thể tăng thêm 3-4 điểm phần trăm so với cùng kỳ do lãi suất huy động tăng nhẹ và tín dụng bất động sản tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ.

Bên cạnh câu chuyện tín dụng, TS Cấn Văn Lực cho rằng thị trường cần khai thông thêm nhiều nguồn vốn khác ngoài ngân hàng như cổ phiếu, trái phiếu, vốn FDI và cả việc chống lãng phí. Ông cho biết tỷ lệ tiết kiệm của người dân Việt Nam hiện tương đương 37% GDP, cao hơn tỷ lệ đầu tư khoảng 4 điểm phần trăm, cho thấy vẫn còn một lượng vốn lớn trong dân cần được khơi thông để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng bất động sản đến cuối năm 2025 đạt khoảng 4,74 triệu tỷ đồng, tăng hơn 36% so với năm trước và chiếm hơn 25% tổng dư nợ toàn hệ thống.

Từ đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản không vượt quá mức tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế, dự kiến khoảng 15%.

Các chuyên gia dự báo những doanh nghiệp bất động sản lớn, có pháp lý minh bạch sẽ được ưu tiên tiếp cận vốn tín dụng. Ngược lại, các doanh nghiệp nhỏ hoặc dự án chưa hoàn thiện pháp lý có thể gặp khó khăn trong vay vốn ngân hàng và phải tìm đến các kênh huy động khác như trái phiếu doanh nghiệp.

Dù thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn trong ngắn hạn, các chuyên gia vẫn đánh giá tích cực về triển vọng dài hạn nhờ khả năng điều phối dòng vốn và các chính sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế vĩ mô.