Lãi suất liên ngân hàng lập đỉnh 3 năm, áp lực vốn cuối năm gia tăng

Theo số liệu từ Hội nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (VBA), lãi suất bình quân liên ngân hàng đã ghi nhận tiếp tục tăng mạnh 0,8-1,62 điểm % trong phiên ngày 1/12 ở tất cả kỳ hạn dưới 1 tháng.

Kết phiên, lãi suất tại kỳ hạn qua đêm tăng vọt lên 7%/năm, mức cao nhất kể từ đầu tháng 11/2022; kỳ hạn một tuần lên 7,3%/năm; kỳ hạn hai tuần ở mức 6,1%/năm và một tháng là 6,95%/năm.

Trong khi đó, lãi suất chào bình quân USD trên thị trường liên ngân hàng tăng 0,01 điểm % tại kỳ hạn qua đêm với 3,92%, trong khi giữ nguyên ở các kỳ hạn một tuần và hai tuần (3,98% và 4,02%), giảm 0,01 điểm % ở kỳ hạn một tháng (4,05%).

Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND đã liên tục trong xu hướng tăng từ đầu tháng 10 và kéo dài cho đến gần cuối tháng 11. Việc lãi suất cho vay qua đêm liên tục neo ở mức cao cho thấy sự thận trọng trong việc tăng cường thêm thanh khoản cho hệ thống của nhà điều hành.

Lãi suất liên ngân hàng đạt đỉnh hơn 7%/năm (Ảnh: VBA).

Tình trạng này xuất hiện trong giai đoạn cao điểm cuối của năm của hệ thống ngân hàng, với tín dụng thường tăng trưởng mạnh và dự kiến đạt khoảng 20% vào cuối năm 2025.

Thực tế, nhiều ngân hàng lớn ghi nhận mức tăng trưởng cho vay vượt xa huy động trong 9 tháng đầu năm như VPBank, ACB, SHB, MB,... Tình trạng này buộc các ngân hàng phải tăng lãi suất tiết kiệm, thu hút tiền gửi nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn.

Theo một chuyên gia tài chính ngân hàng, áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng đang tăng, do chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động. Dự báo, tăng trưởng tín dụng năm nay có thể lên tới 18%, trong khi tăng trưởng huy động thấp hơn khoảng 3%. Chuyên gia cho biết, việc lãi suất tăng lên 7% phản ánh dấu hiệu căng thẳng trên thị trường vốn.

Chuyên gia cũng dự báo lãi suất liên ngân hàng có thể duy trì ở mức cao từ nay đến cuối năm. Trong đó, nhu cầu vốn sẽ tiếp tục tăng khi các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh để hoàn tất năm tài khóa.