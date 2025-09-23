Thêm đại gia đổ vốn vào tài sản mã hóa, sân chơi tài chính số thêm nóng

Hàng loạt “ông lớn” ngân hàng và chứng khoán đồng loạt lập sàn tài sản mã hóa, báo hiệu cuộc đua mới trên thị trường tài chính số Việt Nam.

Hàng loạt đơn vị mới tham gia thị trường tài sản mã hóa

Ngày 19/9, Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) chính thức được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng, đặt trụ sở tại Hà Nội. Đáng chú ý, trong cơ cấu cổ đông, Chứng khoán VPBank (VPBankS) nắm 11% vốn, còn lại thuộc về Công ty cổ phần LynkiD (50%) và Công ty TNHH Đầu tư Future Land (39%).

Trước đó, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng xác nhận đang hoàn tất thủ tục để tham gia thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Tháng 8, Ngân hàng Quân đội (MB) cũng đã ký kết hợp tác với Tập đoàn Dunamu - đơn vị vận hành sàn Upbit nổi tiếng tại Hàn Quốc để cùng triển khai sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam. Theo thỏa thuận, Dunamu sẽ hỗ trợ MB về công nghệ, tư vấn pháp lý, đào tạo nhân lực và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.

Bên cạnh các ngân hàng, lĩnh vực chứng khoán cũng đang chứng kiến sự nhập cuộc mạnh mẽ. Mới đây, ngày 26/8, Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) ra đời với vốn điều lệ lên tới 1.000 tỷ đồng. Trong đó, Chứng khoán VIX góp 15% vốn, Công ty cổ phần FTG Việt Nam góp 64,5% và CTCP Truyền thông - Máy tính - Điều khiển 3C sở hữu 20,5%. Quy mô vốn lớn ngay từ đầu cho thấy tham vọng của VIXEX trong việc chiếm lĩnh thị phần.

Không kém cạnh, Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX), liên quan đến hệ sinh thái Techcombank và công ty con TCBS, cũng đã được thành lập vào tháng 5/2025. Vốn điều lệ khởi đầu từ 3 tỷ đồng, TCEX nhanh chóng nâng vốn lên 101 tỷ đồng, cho thấy định hướng mở rộng mạnh mẽ.

Sớm hơn, từ năm 2022, Chứng khoán SSI đã thành lập Công ty cổ phần Công nghệ số SSI (SSI Digital - SSID). Năm nay, SSID cùng Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI đã ký hợp tác với Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS) để phát triển hạ tầng tài chính số, blockchain và điện toán đám mây tại Việt Nam.

Sự xuất hiện liên tiếp của CAEX, VIXEX, TCEX... cùng sự chuẩn bị từ SSI cho thấy làn sóng đẩy mạnh đầu tư vào mảng tài sản mã hóa tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn sôi động.

Nếu khung pháp lý được hoàn thiện, các sàn giao dịch mới thành lập sẽ trở thành nền tảng thử nghiệm quan trọng, tạo tiền đề cho việc phát triển thị trường tài sản số một cách bài bản, minh bạch và an toàn.

Việt Nam đã chính thức khởi động chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa (Ảnh: IT).

Hướng đến thị trường minh bạch, đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư

Ngày 9/9, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam (Nghị quyết 05). Qua đó, chính thức khởi động giai đoạn thí điểm 5 năm đối với thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Với Nghị quyết này, mục tiêu của Chính phủ là chuyển hoạt động tiền mã hóa tại Việt Nam từ thị trường phi chính thức quy mô lớn, phụ thuộc vào các kênh nước ngoài, sang thị trường chính thức có thể quản lý về vấn đề thuế và tích hợp vào hệ thống tài chính nội địa.

Được biết, hiện có đến 17 triệu người Việt đang giao dịch 100 tỷ USD tiền mã hóa ở nước ngoài, ghi nhận tại bài phân tích "Định hình thị trường tài sản số tại Việt Nam", do hai chuyên gia của VinaCapital là ông Michael Kokalari - CFA, Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường và bà Thái Thị Việt Trinh - Chuyên gia phân tích kinh tế vĩ mô - thực hiện.

Báo cáo của VinaCapital chỉ rõ, hầu như toàn bộ hoạt động giao dịch tài sản số của người Việt Nam diễn ra trên các sàn giao dịch ở nước ngoài như Binance, Bybit và các nền tảng khác tại Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông…

Do đó, với động thái mới, ông Michael Kokalari nhấn mạnh mục tiêu của Chính phủ là chuyển hoạt động tiền mã hóa tại Việt Nam từ thị trường phi chính thức quy mô lớn sang thị trường chính thức có thể quản lý.