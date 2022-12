Thắp sáng cây thông Giáng sinh - Mở màn mùa lễ hội tại Gem Center

Dấu ấn của GEM Center

Trung tâm sự kiện GEM Center tọa lạc tại vị trí trung tâm của quận 1, TPHCM. Nơi đây không chỉ là địa điểm tổ chức sự kiện, hội nghị, yến tiệc mà còn kỳ vọng sẽ lan tỏa nguồn cảm hứng sáng tạo. Các ý tưởng dàn dựng độc đáo liên tục được thể hiện tại đây, thông qua những sự kiện của các đơn vị và tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Đại diện GEM Center cho biết, với tinh thần khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, GEM Center luôn thực hiện sự đổi mới từ bên trong dịch vụ và cơ sở vật chất để nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Theo đó, toàn bộ tòa nhà được định kỳ thay đổi trang trí mới vào mỗi mùa trong năm và mùa Giáng sinh 2022 cũng không ngoại lệ.

Bất kỳ khách hàng nào cũng có thể đến và hòa mình vào không gian trang trí đầy sắc màu, ấm cúng tại GEM Center (Ảnh: GEM Center).

"Mùa lễ hội Giáng sinh năm nay, không cần phải là khách mời của các sự kiện bạn mới có thể đến GEM Center, bất kỳ khách hàng nào cũng có thể đến đây và hòa mình vào không gian trang trí được đầu tư với quy mô lớn. Cùng với đó, mọi người sẽ được trải nghiệm ẩm thực phong phú và tham dự các sự kiện âm nhạc diễn ra hàng tuần", đại diện GEM Center chia sẻ thêm.

Khách hàng sẽ được trải nghiệm ẩm thực phong phú và tham dự các sự kiện âm nhạc diễn ra hàng tuần (Ảnh: GEM Center).

Lễ thắp sáng cây thông - Mở màn mùa Giáng sinh tại Gem Center

Hòa mình trong không gian Giáng sinh "siêu thực" của GEM Center là điều được nhiều khách hàng háo hức mong đợi. Bởi hàng năm, GEM Center đầu tư nhiều cả về ý tưởng sáng tạo lẫn chi phí sản xuất, để hiện thực hóa những ý tưởng trang trí mới lạ, độc đáo.

Màn trình diễn đồng ca với những ca khúc vui tươi được trình diễn bởi dàn nhạc giao hưởng tối ngày 1/12 (Ảnh: GEM Center).

Tham dự sự kiện, khách mời cùng nhau thắp sáng những cây thông Noel giữa không trung, rung chuông Giáng sinh và thưởng thức màn trình diễn đồng ca với những ca khúc vui tươi được trình diễn bởi dàn nhạc giao hưởng.

Tầng trệt, nơi được xem là "trái tim" của tòa nhà, sẽ thay "chiếc áo mới" và được phủ đầy những trái chuông đỏ khổng lồ ấn tượng cùng hàng thông xanh treo thả trên khắp không gian. Xung quanh khu vực chỗ ngồi của khách hàng, đội ngũ nhân viên sáng tạo của GEM Center đã tái hiện một phiên chợ Giáng sinh đầy sắc màu, mang hơi hướng của các lễ hội truyền thống ở châu Âu.

Theo đó, các vật phẩm trang trí tại đây không chỉ mang tính trưng bày, mà còn để mỗi khách hàng có thể lựa chọn và mua sắm như một phiên chợ thực thụ. "Mỗi món đồ đều được chúng tôi sưu tầm riêng và chọn lựa kỹ lưỡng. Nếu khách hàng đang tìm kiếm một địa điểm mua quà tặng khác biệt cho dịp Giáng sinh năm nay thì nơi đây là một gợi ý", đại diện GEM Center nói.

Khách hàng trải nghiệm ẩm thực tại GEM Center, trong không gian ngập tràn màu sắc Giáng sinh (Ảnh: GEM Center).

Bên cạnh đó, khách hàng có thể trải nghiệm ẩm thực tại GEM Center với không gian được trang trí đồng bộ, ngập tràn màu sắc Giáng sinh. Bạn có thể lựa chọn dùng dịch vụ của GEM Café tại tầng trệt và nhà hàng The Log tại tầng thượng với thực đơn đa dạng dành cho khách hàng lẻ.

Các đêm nhạc với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ nổi tiếng sẽ diễn ra vào mỗi tuần trong tháng 12 (Ảnh: GEM Center).

Thưởng thức âm nhạc tại GEM Center sẽ là một trải nghiệm khó quên với khách hàng. Chuỗi sự kiện âm nhạc "Taste of The Soul" do WM Haus tổ chức tại đây sẽ đưa người nghe đến với hành trình thưởng thức ẩm thực và âm nhạc vô cùng thú vị và mang đến sự thư thái cho tâm hồn sau những bộn bề của cuộc sống.

"Các hoạt động trên sẽ được tổ chức thường niên tại GEM Center với sự đổi mới hàng năm nhằm lan tỏa tinh thần sáng tạo, xây dựng một điểm đến hấp dẫn, quy tụ đa dạng các hoạt động ẩm thực và nghệ thuật trong mùa lễ hội cuối năm", đại diện GEM Center cho biết.