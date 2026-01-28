Thiên nga trắng sau vụ trộm: Lo bị stress, sẽ cách ly chăm sóc đặc biệt

Tình trạng hiện tại của thiên nga trắng

Thông tin về cá thể thiên nga trắng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn bị trộm và được lực lượng chức năng giải cứu sau gần 24 giờ đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Tính chất hy hữu của sự việc khiến nhiều câu hỏi được đặt ra, không chỉ về tình trạng sức khỏe của thiên nga, mà còn về giá trị, cũng như vai trò của cá thể này trong công tác bảo tồn và trưng bày động vật tại Thảo Cầm Viên.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Mai Khắc Trung Trực - Trưởng phòng Kỹ thuật Thảo Cầm Viên Sài Gòn - đã cung cấp những thông tin chi tiết về tình trạng hiện tại của thiên nga trắng, cũng như làm rõ nhiều thắc mắc liên quan đến vụ việc.

Cá thể thiên nga trắng được lực lượng chức năng tìm thấy tại TP Cần Thơ (Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn).

Theo ông Mai Khắc Trung Trực, sau khi được đưa trở lại Thảo Cầm Viên, cá thể thiên nga trắng đã dần ổn định sức khỏe, ăn uống bình thường và không có biểu hiện bất thường.

"Hiện tại thì thiên nga khá tỉnh táo, di chuyển linh hoạt, giống như đi một vòng dạo chơi rồi trở về", ông Trực cho biết.

Do đã quen với môi trường nuôi nhốt có đông người qua lại hằng ngày tại sở thú, cá thể này không có dấu hiệu hoảng loạn hay sợ sệt quá mức. Qua quan sát ban đầu, thiên nga không có biểu hiện rụt rè hay stress (căng thẳng) rõ rệt về mặt tâm lý.

Dù vậy, cá thể thiên nga đang bị cách ly riêng, chưa gặp lại bầy đàn. Theo đại diện Thảo Cầm Viên, việc cách ly động vật sau khi rời khỏi khu nuôi là quy trình bắt buộc, nhằm đảm bảo an toàn sinh học cho toàn bộ hệ thống.

"Chúng tôi không thể biết trong quá trình bị đưa ra ngoài, thiên nga có tiếp xúc với mầm bệnh nào hay không. Nếu đưa trở lại nuôi chung ngay, nguy cơ lây nhiễm cho các cá thể khác là rất lớn", ông Trực giải thích.

Thiên nga trắng được giải cứu, đưa trở về Thảo Cầm Viên (Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn).

Theo quy định, thiên nga sẽ được cách ly từ 10 đến 14 ngày, theo dõi kỹ các dấu hiệu về ăn uống, hô hấp, di chuyển. Trong thời gian này, thiên nga được bổ sung thêm vitamin, điện giải.

"Hiện tại, chúng tôi vẫn theo dõi sát. Nếu có biểu hiện bất thường như tăng thân nhiệt, quẫy đạp mạnh, sẽ có phác đồ xử lý ngay", ông Trực nói thêm.

Một số người lo ngại thiên nga sẽ bị stress sau vụ việc, ông Mai Khắc Trung Trực cho biết, với các loài chim nói chung, việc vận chuyển trái phép thường tiềm ẩn nguy cơ stress cao. Tuy nhiên, trường hợp này có những yếu tố đặc thù.

"Cá thể thiên nga này đã quen với con người. Trong quá trình đưa về, chúng tôi cử bác sĩ thú y đi cùng, đảm bảo nhiệt độ xe ổn định, bật điều hòa liên tục. Trên xe, thiên nga khá bình tĩnh, quan sát xung quanh, giống như… đi du lịch", ông Trực chia sẻ.

Dưới góc độ chuyên môn, đây là dấu hiệu tích cực, cho thấy tâm lý của thiên nga không bị tác động nghiêm trọng sau sự cố.

Theo ông, thiên nga trắng của Thảo Cầm Viên có những đặc điểm rất dễ nhận diện, như vòng đeo cổ quản lý và một vết thương cũ ở cánh, nhờ đó có thể nhanh chóng xác định nguồn gốc khi được tìm thấy.

"Giá trị thiên nga trắng không nằm ở con số 60 triệu đồng"

Ông Mai Khắc Trung Trực cho biết, thiên nga trắng không thuộc nhóm động vật quý hiếm trong sách đỏ. Tuy nhiên, việc tìm được cá thể phù hợp để trưng bày, thích nghi môi trường và sinh sống lâu dài là điều không hề dễ dàng.

Cá thể thiên nga trắng này được đưa về Thảo Cầm Viên khoảng năm 2017. Hiện tại, Thảo Cầm Viên chỉ có hai cá thể thiên nga trắng. Dù từng làm ổ, nhưng đến nay chúng vẫn chưa sinh sản.

"Để phối giống, cần rất nhiều điều kiện như không gian rộng, môi trường mát mẻ, thông thoáng. Khi hội đủ điều kiện thì thiên nga mới dễ thích nghi và sinh sản", ông Trực cho biết.

Hình ảnh thiên nga trắng trước khi vụ trộm xảy ra (Ảnh: Hoàng Thoại).

Liên quan đến thông tin thiên nga trắng được định giá khoảng 60 triệu đồng, đại diện Thảo Cầm Viên khẳng định, giá trị của động vật không thể đo đếm bằng tiền.

"Dù là 60 triệu hay 100 triệu đồng, cũng rất khó để tìm một cá thể khác thay thế. Mỗi con vật là một cá thể riêng biệt, giữ vai trò nhất định trong hệ sinh thái và hoạt động trưng bày của Thảo Cầm Viên", ông Trực nói.

Đôi thiên nga trắng thường đi thành đôi trong khuôn viên Thảo Cầm Viên (Ảnh: Hoàng Thoại).

Chia sẻ về vụ việc, đại diện Thảo Cầm Viên không giấu được sự bất ngờ trước hành vi trộm động vật của các đối tượng.

"Không ai nghĩ lại có người mang động vật ra khỏi Thảo Cầm Viên như vậy. Theo quy định, muốn nuôi động vật hoang dã phải có cơ sở, nguồn gốc hợp pháp. Dù với lý do yêu thương đi nữa, việc tự ý mang động vật đi cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho sức khỏe của chúng", ông Trực nhấn mạnh.

Theo ông, nếu thực sự yêu quý động vật, cách tốt nhất là đến Thảo Cầm Viên tham quan, nơi các cá thể được chăm sóc trong môi trường phù hợp, an toàn và đúng quy định.