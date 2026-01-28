Vụ trộm thiên nga trắng của Thảo cầm viên Sài Gòn: Người mua khai gì?

Liên quan đến vụ trộm thiên nga trắng của Thảo cầm viên Sài Gòn, công an đang lấy lời khai của T.V.T. (SN 1983, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

N.C.P. (bìa trái) và T.V.T. làm việc với công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu, T. thừa nhận ông là người mua con thiên nga trắng của ông N.C.P. (SN 1978, ngụ tỉnh Vĩnh Long), nghi can trong vụ trộm cắp tài sản, xảy ra tại Thảo cầm viên Sài Gòn.

Theo T., ông và P. không quen nhau. Ngày 26/1, ông T. nhận được điện thoại của người lạ, sau này mới biết là P., nói muốn bán lại con thiên nga trắng với giá 2 triệu đồng.

Người bán nói nguồn gốc con thiên nga được một người chú nuôi. Do nuôi một cặp, nhưng một con đã chết nên họ muốn bán con còn lại. Vì không rõ tình hình sức khỏe của thiên nga, ông T. yêu cầu đối phương chuyển con vật xuống TP Cần Thơ, nếu sức khỏe thiên nga ổn định, ông T. mới chuyển tiền.

Tối cùng ngày, thiên nga được P. gửi xe xuống Cần Thơ và được ông T. nhận, đưa về nhà. Khi thả ra, ông thấy con vật đi đứng không nhanh nhẹn, nên chưa chuyển tiền cho người bán. Ông T. dự định đợi đến sáng hôm sau, nếu thấy thiên nga khỏe mạnh, ông mới thanh toán.

Sau đó, công an phát hiện ông T. là người mua thiên nga trắng của Thảo cầm viên Sài Gòn, nên mời về trụ sở làm việc.

“Trước đó, tôi có nuôi 2 con thiên nga, nhưng bị bệnh chết. Khi nghe người này nói bán thiên nga, tôi nghĩ anh ta cũng có đầy đủ giấy tờ nên mua về cho nó sinh sản nhưng không ngờ nguồn gốc con vật này là do ăn trộm”, ông T. nói.

Ngoài ra, ông T. cho biết, bản thân cũng có nuôi một số loài chim công, trĩ. Việc nuôi nhốt được ông T. đăng ký đầy đủ với cơ quan kiểm lâm. Ông T. cũng cho rằng do bản thân hay đăng mua bán chim trên mạng, nên P. có thể biết số điện thoại của ông để liên hệ.

Hiện công an xác minh lời khai, làm rõ hành vi của ông T., để xử lý theo quy định pháp luật.

Sức khỏe thiên nga trắng ổn định sau khi bị bắt trộm (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, sáng 26/1, Công an phường Sài Gòn tiếp nhận tin báo của Ban quản lý Thảo cầm viên Sài Gòn về việc một cá thể thiên nga trắng nuôi trong khuôn viên bị mất.

Qua trích xuất hệ thống camera an ninh tại khu vực chuồng nuôi, lực lượng chức năng xác định có đối tượng đột nhập trái phép, để lại hiện trường một chiếc kềm cắt sắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định N.C.P. là đối tượng gây án và truy xét, bắt giữ. Khi bị bắt, ông P. thừa nhận đã bán thiên nga lại cho một người khác tại thành phố Cần Thơ.

Trước tính chất cấp bách của vụ việc, đặc biệt liên quan đến động vật hoang dã nuôi bảo tồn, tổ công tác lập tức phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức truy tìm.

Sau hành trình xuyên đêm, đến khoảng 5h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được địa điểm và giải cứu an toàn cá thể thiên nga trắng. Lúc 9h, Công an phường Sài Gòn đã bàn giao thiên nga lại cho Thảo cầm viên Sài Gòn trong tình trạng sức khỏe ổn định.