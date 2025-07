Thanh tra 6 dự án thuộc quản lý của Bộ Công Thương

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

145 dự án trong gần 900 dự án thuộc diện thanh tra là do Thanh tra Chính phủ trực tiếp thanh tra. Những dự án này của các bộ, ngành trung ương và các tập đoàn, tổng công ty thuộc bộ, ngành quản lý, có tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan thanh tra cũng thanh tra một số dự án lớn của các địa phương có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Riêng Bộ Công Thương có 6 dự án thuộc diện thanh tra. Cụ thể, Nhà máy Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang do Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 89,7ha, tổng vốn đầu tư 23.602 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện là đến năm 2027.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II do Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) làm chủ đầu tư cũng nằm trong danh sách thanh tra. Dự án có quy mô 11,049ha, tổng vốn đầu tư là 4.089 tỷ đồng.

Thứ 3 là dự án Thuỷ điện Đa Nhim mở rộng do Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi Tổng vốn đầu tư 1.952 tỷ đồng. Tiếp theo là dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 do Tập đoàn TOYO Ink Group Malaysia làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 126,2ha, tổng vốn đầu tư 72.000 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra 6 dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương (Ảnh: Chụp màn hình).

Bên cạnh đó, 7 dự án thuộc Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện sử dụng vốn ODA và vốn đối ứng ngân sách Nhà nước cũng thuộc danh sách thanh tra. Tổng vốn đầu tư 564 tỷ đồng do Ban QLDA SKIEG - Hợp phần II và 6 trường làm chủ đầu tư.

Dự án Di chuyển và xây mới Công ty Cơ khí Trần Hưng Đạo (của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, nay là Tổng Công ty cổ phần Máy động lực và Nông nghiệp) cũng thuộc 6 dự án thanh tra thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương. Dự án này do Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư là 507 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và tình hình thực tế, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, người ra quyết định thanh tra quyết định nội dung thanh tra.

Trong đó lưu ý một số nội dung có dấu hiệu sai phạm, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trong việc: Chấp thuận chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt dựán đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư, thương thảo, ký hợp đồng; việc bố trí vốn, thanh quyết toán dự án đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất...

Thời kỳ thanh tra từ khi triển khai công trình, dự án đến ngày 1/7. Trường hợp cần thiết có thể xem xét nội dung liên quan đến trước hoặc sau thời kỳ thanh tra trên. Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.