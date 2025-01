Tết ông Công ông Táo: Mâm lễ chay hút khách, ngập chợ hoa quả giá "mềm"

Giá hoa, trái cây "mềm" hơn mọi năm

Từ sáng sớm, chị Mai đã ghé chợ Chính Kinh (Thanh Xuân, Hà Nội) để mua hoa chuẩn bị cúng ông Công, ông Táo. "Năm nay, chỉ với hơn 100.000 đồng, tôi đã mua đủ các loại hoa, trong khi năm ngoái phải chi hơn 200.000 đồng mà không mua được nhiều như vậy", chị Mai kể.

Theo các tiểu thương tại chợ, giá hoa năm nay tương đối ổn định nhờ thời tiết ấm áp. Các loại hoa thược dược, lay ơn có giá 70.000-90.000 đồng/10 cành; hoa hồng và cúc khoảng 50.000-70.000 đồng/10 cành…

"Năm ngoái, thời tiết lạnh kéo dài khiến nguồn cung hạn chế, giá cả tăng cao. Nhưng năm nay nhờ thời tiết thuận lợi, giá cả trở nên hợp lý hơn", chị Thanh, một tiểu thương tại chợ, chia sẻ.

Bên cạnh đó, chuối xanh, bưởi, dừa, phật thủ... là những loại quả quen thuộc trong mâm ngũ quả, được nhiều người ưa chuộng nhờ ý nghĩa mang lại tài lộc và may mắn.

Theo chị Hạnh, tiểu thương tại chợ Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội), giá các loại trái cây năm nay "mềm" hơn mọi năm. Chẳng hạn, bưởi loại nhỏ để bày mâm ngũ quả có giá từ 20.000-35.000 đồng/quả.

Giá các loại trái cây năm nay "mềm" hơn mọi năm (Ảnh: Huỳnh Anh).

Chị Vũ Thị Vinh - tiểu thương bán cá ở chợ Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) - cho biết năm nay giá cá chép đỏ cúng lễ 23 tháng Chạp tăng mạnh so với năm ngoái do bão lũ hồi tháng 9 khiến nhiều nơi bị ngập nặng, bên cạnh đó thời tiết nồm khiến nguồn cung cá giảm.

Ngày 21/1 (tức 22 tháng Chạp), cá chép to khỏe, mẫu mã đẹp cúng ông Công ông Táo tại chợ Trung Kính có giá dao động 50.000-70.000 đồng/bộ (3 con), còn cá bé hơn có giá 30.000-40.000 đồng/bộ.

Cá chép được bày bán (Ảnh: Thu Huyền).

"Do giá cá năm nay tăng cao nên sức mua cũng chậm hơn. Tôi cũng nhập ít hàng hơn so với năm ngoái", chị nói và cho biết không chỉ cá chép mà các mặt hàng khác cũng tăng do bão lũ, thời tiết bất lợi.

Chị Hường (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, sáng 22 tháng Chạp, chị đi chợ mua đồ cúng ông Công ông Táo. "Năm trước tôi mua bộ 3 con loại nhỏ giá chỉ 30.000 đồng, nhưng năm nay loại tương tự có giá cả bộ tới 50.000 đồng", chị nói.

Mâm lễ chay hút khách

Một ngày trước lễ cúng ông Công, ông Táo, chợ Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đã tấp nập người mua người bán.

Các món cho mâm lễ như gà luộc ngậm hoa hồng, xôi, nem hải sản, chim quay, canh bóng bì, canh măng mọc... liên tục được lên kệ để phục vụ khách.

Ngoài các món ăn truyền thống, một số cửa hàng còn bán xôi gấc tạo hình cá chép để phục vụ cho lễ cúng ông Táo, giá bán từ 35.000 đồng/đĩa với xôi gấc.

Xôi cúng, mâm cúng ông Táo với màu sắc đẹp mắt hút khách (Ảnh: Thu Hằng).

Mâm cúng ông Công, ông Táo cũng được ưa chuộng trong ngày này. Chị Hằng (Khu đô thị Xa La, Hà Nội) mới bắt đầu bán xôi cúng dịp gần đây nhưng cũng thu hút lượng khách hàng lớn trong khu chung cư. Đến hiện tại, trước ngày cúng, chị đã nhận đơn đặt trước hơn trăm đĩa xôi ngũ sắc, xôi hoa đậu, xôi gấc cá chép thỏi vàng, gấp vài lần so với các đợt lễ cúng khác trong năm. Giá bán dao động khoảng 40.000-60.000 đồng tùy loại.

Chị Hằng cho biết mỗi đĩa xôi mang ý nghĩa sâu sắc, hạt xôi căng mọng bày tỏ ước nguyện cả năm no đủ, đong đầy. Năm nay, ngày 23 tháng Chạp rơi vào giữa tuần nên nhiều gia đình cũng mong muốn cúng sớm để còn đi làm, hoàn tất các công việc cuối năm. Vì vậy, chị dự định cùng chồng thức từ đêm, hoàn thiện những phần xôi và giao tới từng nhà ngay từ sáng sớm.

Tại TPHCM, mâm cúng ông Táo bằng các thực phẩm chay cũng hút khách. Chị Lâm (quận 7) bán một phần cúng chay đơn giản với bánh trôi nước, cá chép rau câu, xôi tài lộc với giá 270.000 đồng. Một phần cúng với nhiều màu sắc vàng, xanh, đỏ nhìn vô cùng bắt mắt, lại chỉn chu, gọn gàng, thu hút khách đặt hàng.

Một số cửa hàng cũng nhận đặt hàng, bán mâm cúng ông Táo với những mức giá khác nhau, dao động từ vài trăm nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng/mâm. Mâm cúng gồm đồ ăn như bánh chưng, giò, xôi, chè, bánh kẹo... cùng các loại đồ thờ cúng khác gồm gạo, muối, rượu, đĩa, thìa, bình hoa... Theo giới thiệu, các sản phẩm cúng đều mới hoàn toàn, được giao hàng tận nơi miễn phí, phục vụ 24/24.

Chợ Thiếc (quận 11, TPHCM) trưa nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi người dân đổ về đây để mua sắm đồ cúng tiễn ông Táo về trời. Các sạp hàng kinh doanh vàng mã, tiền giấy và đồ trang trí Tết đông kín người mua.

Chị Ngọc Thủy (quận 10, TPHCM) chia sẻ, do bận rộn, công việc nên hôm nay chị mới tranh thủ đi mua sắm. Không ngờ ngày này đông đúc và phải xếp hàng lâu như vậy. Gia đình chị thường chuẩn bị một bộ đồ cúng ông Táo đơn giản, gồm vàng mã, hoa vạn thọ, bánh kẹo và vài món nhỏ để đánh dấu kết thúc năm cũ, đón chào năm mới.

Không khí ông Công, ông Táo tại TPHCM (Ảnh: Vĩ Quang).

Tại chợ Thiếc, một bộ vàng mã đầy đủ có giá dao động 12.000 đồng đến 15.000 đồng, nếu kèm bánh kẹo, giá tăng thêm khoảng 5.000 đồng đến 6.000 đồng. Những món hàng như nhang, đèn cầy cũng bán rất chạy, với giá trọn bộ dao động từ 100.000 đến 1 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Tiểu thương sạp vàng mã tại chợ cho biết, giá cả các mặt hàng phục vụ trong dịp Tết và đồ lễ cúng ông Công ông Táo không tăng so với năm trước. Các mặt hàng phục vụ đưa ông Táo về trời như dây treo trang trí giá dao động 20.000-35.000 đồng/dây, lì xì từ 10.000-30.000 đồng/bộ, hoa giả có giá 35.000-60.000 đồng/cành…

Tuy không khí vẫn sôi động, nhiều tiểu thương cho biết lượng khách giảm hơn so với vài năm trước. "Ngày trước, tôi phải bán cả ngày lẫn đêm, nhờ người nhà phụ vẫn không kịp. Giờ thì vắng khách hơn, một phần vì nhiều người đã về quê sớm," chủ sạp 369 chia sẻ.