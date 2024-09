Ông chủ bút bi Thiên Long miễn nhiệm một lúc 4 phó tổng giám đốc

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã cổ phiếu: TLG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự công ty. Theo doanh nghiệp, việc cơ cấu lại chức vụ của một số nhân sự ở vị trí phó tổng giám đốc nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý.

Theo đó, HĐQT doanh nghiệp này quyết định miễn nhiệm ông Bùi Văn Huống - Phó tổng giám đốc chuỗi cung ứng, ông Trần Trung Hiệp - Phó tổng giám đốc Phát triển thị trường, bà Lê Thị Bích Ngọc - Phó tổng giám đốc Phát triển kinh doanh, ông Nguyễn Đức Hạnh - Phó tổng giám đốc Công nghệ thông tin. Thời gian miễn nhiệm các nhân sự trên kể từ ngày 16/9.

Các nhân sự thôi chức vụ sẽ được bổ nhiệm chức vụ mới theo cơ cấu hệ thống chức danh mới phù hợp với điều lệ công ty.

Ở chiều ngược lại, HĐQT Thiên Long bổ nhiệm bà Võ Thị Hải Hà - Phó tổng giám đốc Tài chính và kế toán - giữ chức Phó tổng giám đốc công ty kể từ ngày 16/9. Bà Hà sinh năm 1972, được giới thiệu có trình độ chuyên môn là kế toán quốc tế. Bà gia nhập Thiên Long từ tháng 9/2021.

Nhà máy sản xuất của Tập đoàn Thiên Long (Ảnh: TLG).

Như vậy, Ban tổng giám đốc của Thiên Long hiện còn 3 người gồm bà Trần Phương Nga - Tổng giám đốc điều hành; bà Võ Thị Hải Hà - Phó tổng giám đốc; bà Đào Thị Thanh Bình - Phó tổng giám đốc Nhân lực và văn hóa.

Về tình hình kinh doanh, Tập đoàn Thiên Long ghi nhận doanh thu 7 tháng tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2023 đạt 2.283 tỷ đồng, hoàn thành 60% mục tiêu cả năm. Trong đó, doanh thu từ thị trường trong nước đạt 1.625 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ do kinh doanh nội địa khó khăn, phục hồi còn chậm. Trong khi đó, doanh thu xuất khẩu tăng 22% so với cùng kỳ lên 658 tỷ đồng.

Trong 7 tháng, biên lãi gộp của Thiên Long được cải thiện đáng kể, đạt 45,8% trong khi cùng kỳ chỉ dừng ở mức 43,6%. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp lãi sau thuế 357 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ, thực hiện được 94% mục tiêu lợi nhuận năm đặt ra.

Theo Minh Huyền

Fica