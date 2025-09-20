Tặng iPhone 17 cho cả thực tập sinh, CEO Trung Quốc toan tính gì?

Chỉ vài ngày sau sự kiện ra mắt hoành tráng của Apple, CEO Tim Pan của Mediastorm - một công ty truyền thông non trẻ ở Trung Quốc - đã quyết định "chơi lớn" tặng mỗi nhân viên một chiếc iPhone 17 Pro Max mới toanh, từ nhân viên chính thức, thực tập sinh, cho đến những người vừa chân ướt chân ráo gia nhập.

Hành động hào phóng này không chỉ gây sốt mạng xã hội mà còn mở ra một cuộc thảo luận thú vị: Đây là sự hào phóng của một ông chủ hay một chiến lược kinh doanh thông minh để giữ chân nhân tài và xây dựng thương hiệu?

Món quà gây bão mạng xã hội: iPhone 17 Pro Max cho tất cả mọi người

Mọi chuyện bắt đầu từ một bài đăng đầy phấn khích trên mạng xã hội Xiaohongshu (một nền tảng tương tự Instagram) của tài khoản Fyjdreaming.

Fyjdreaming, một nhân viên của Mediastorm, chia sẻ rằng cô đang tham dự hội nghị ra mắt iPhone tại California thì nhận được tin nhắn từ sếp Tim Pan: “iPhone 17 đã ra mắt. Như thường lệ, tất cả sẽ nhận một chiếc iPhone 17 Pro Max (tự chọn màu mình thích). Chỉ cần bạn đang làm việc ở công ty lúc này, bạn sẽ được nhận máy”.

Điều đáng nói là giá trị của món quà này không hề nhỏ. Một chiếc iPhone 17 Pro Max phiên bản tiêu chuẩn có giá khởi điểm lên tới 1.899 USD (khoảng 46 triệu đồng). Với một công ty có khoảng 100 nhân viên như Mediastorm, số tiền chi ra để tặng quà rất lớn. Thậm chí, Tim Pan còn khẳng định công ty sẽ chi trả toàn bộ phần thuế phát sinh từ việc nhận quà, xóa tan mọi lo lắng cho nhân viên.

Fyjdreaming không giấu được sự xúc động: “Tim đúng là ông chủ tuyệt vời nhất thế giới”. Chỉ vài dòng chia sẻ, câu chuyện về ông chủ hào phóng này đã nhanh chóng lan truyền, biến Mediastorm trở thành tâm điểm chú ý của cả giới công nghệ lẫn cộng đồng kinh doanh.

CEO Tim Pan của Mediastorm chi 2 triệu USD tặng iPhone 17 Pro Max cho toàn nhân viên, chịu luôn cả thuế phí (Ảnh: @fyjdreaming/ Xiaohongshu).

Khi sự hào phóng trở thành truyền thống độc đáo

Một phóng viên kinh doanh sẽ nhìn thấy ở đây không chỉ là một hành động đơn lẻ. Việc tặng iPhone không phải là một sự bộc phát ngẫu hứng mà đã trở thành một truyền thống hàng năm tại Mediastorm, được nhân viên ví von là “Giáng sinh sớm”.

Năm ngoái, Tim Pan đã tặng toàn bộ nhân viên của mình iPhone 16 Pro và Apple Watch Series 10. Trước đó, vào các năm 2023 và 2022, CEO này cũng từng nhiều lần tặng các sản phẩm công nghệ đắt giá khác của Apple.

Sự nhất quán này cho thấy một văn hóa doanh nghiệp đặc biệt đang được xây dựng. Mediastorm không chỉ muốn thu hút nhân tài bằng mức lương hấp dẫn mà còn bằng những chính sách phúc lợi độc đáo, tạo cảm giác được trân trọng và thuộc về.

Việc giữ chân nhân viên tài năng luôn là một bài toán đau đầu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường truyền thông, một CEO không chỉ cần có tầm nhìn chiến lược mà còn phải biết cách đối xử với con người. Một món quà giá trị không chỉ là vật chất, mà còn là lời khẳng định về sự quan tâm, thấu hiểu của lãnh đạo đối với những đóng góp của nhân viên.

Bài toán kinh doanh đằng sau món quà triệu USD

Với góc nhìn của một chuyên gia kinh doanh, hành động của Tim Pan không đơn thuần chỉ là sự hào phóng, mà còn là một chiến lược marketing và quản trị nhân sự vô cùng thông minh và hiệu quả.

Thứ nhất, đây là một chiến lược marketing miễn phí nhưng có giá trị khổng lồ. Mediastorm là một công ty chuyên làm video đánh giá sản phẩm và vlog, với hơn 12 triệu người theo dõi trên nền tảng Bilibili. Việc tặng iPhone 17 Pro Max cho tất cả nhân viên đồng nghĩa với việc mỗi người trong số họ sẽ trở thành một “đại sứ thương hiệu” sống.

Câu chuyện này, được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, đã giúp Mediastorm thu hút sự chú ý của hàng triệu người, nâng cao danh tiếng và tạo dựng hình ảnh một công ty “đáng mơ ước” cho các bạn trẻ. Chi phí bỏ ra để tặng quà, dù lớn, nhưng có thể thấp hơn rất nhiều so với một chiến dịch quảng cáo truyền thông quy mô tương đương.

Thứ hai, đây là một khoản đầu tư vào con người và chất lượng sản phẩm. Với bản chất công việc là sáng tạo nội dung, đặc biệt là video đánh giá sản phẩm, việc trang bị cho nhân viên những thiết bị công nghệ mới nhất là một khoản đầu tư hợp lý.

Những chiếc iPhone 17 Pro Max với camera và tính năng quay phim vượt trội sẽ giúp đội ngũ của Mediastorm tạo ra những sản phẩm chất lượng cao hơn, cạnh tranh hơn. Cùng với đó, nhân viên sẽ có động lực hơn để sáng tạo, cống hiến, và tạo ra những nội dung độc đáo, hấp dẫn cho khán giả.

Thứ ba, đây là cách Tim Pan thể hiện văn hóa doanh nghiệp một cách rõ nét. Trong một thế giới công nghệ phát triển không ngừng, việc cập nhật thiết bị là yếu tố sống còn để duy trì sự sáng tạo.

Bằng cách tặng quà công nghệ mới nhất, Tim Pan đã ngầm truyền đi một thông điệp mạnh mẽ: Mediastorm là một công ty luôn đi đầu, luôn sẵn sàng đầu tư vào những gì tốt nhất cho nhân viên. Điều này không chỉ củng cố niềm tin của nhân viên hiện tại mà còn là thỏi nam châm thu hút những tài năng trẻ trong tương lai.

Có thể nói, hành động của CEO Tim Pan là một ví dụ điển hình cho việc sử dụng văn hóa doanh nghiệp như một công cụ chiến lược. Anh đã biến một khoản chi phí thành một khoản đầu tư sinh lời, tạo ra hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ, thu hút nhân tài và củng cố vị thế của công ty trên thị trường.