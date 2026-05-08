Tài xế BE được tăng thu nhập

Nhiều tài xế BE bày tỏ sự phấn khởi trước chính sách điều chỉnh tăng trực tiếp giá cước chuyến xe, bởi điều đó đồng nghĩa phần thu nhập thực nhận sau mỗi cuốc xe cũng được cải thiện rõ rệt. Từ ngày 8/5, người lao động sẽ được thay đổi mức thu nhập ngay trong ngày đầu áp dụng mức giá mới.

Anh Nguyễn Văn H., tài xế công nghệ tại TPHCM, cho biết anh đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu và vui mừng khi ngay trong những cuốc xe đầu tiên ngày 8/5, anh đã nhìn thấy thu nhập cải thiện rõ rệt nhờ chính sách mới của BE.

“Nhiều năm qua, các ứng dụng cạnh tranh mạnh về giá để mở rộng thị phần nên tài xế cũng quen với việc giữ giá cước liên tục nhiều năm trong khi chi phí sinh hoạt: tiền thuê nhà, tiền điện, chợ búa... của chúng tôi vẫn tăng đều.

Dù trải qua nhiều giai đoạn khó khăn như giá xăng biến động, mưa bão hay nắng nóng kéo dài, hãng vẫn luôn có những hỗ trợ kịp thời cho tài xế. Nhưng về lâu dài, việc BE tăng trực tiếp giá cước để thu nhập thực tế trên từng cuốc xe được cải thiện mới là điều cần thiết và thiết thực nhất”, anh H. chia sẻ.

Nhiều tài xế BE phấn khởi ngày áp dụng biểu giá mới (Ảnh: BE).

Theo nhiều tài xế, trong khoảng 5 năm qua, BE duy trì mức giá cạnh tranh để mở rộng tệp khách hàng và phát triển thêm nhiều dịch vụ trên nền tảng. Điều này giúp tài xế không chỉ phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất từ chở khách, mà còn có thêm cơ hội nhận cuốc giao hàng, giao đồ ăn hay cho thuê xe, và nhiều tính năng tiện ích khác.

Theo báo cáo Thói quen sử dụng Siêu ứng dụng tại Việt Nam (5/2025), người Việt hiện sử dụng siêu ứng dụng trung bình 5 lần mỗi tuần cho các nhu cầu như gọi xe máy, giao đồ ăn và mua sắm online. Trong đó, BE là đại diện thuần Việt dẫn đầu nhóm siêu ứng dụng cung cấp các dịch vụ gọi xe 2 bánh gồm gọi xe máy, giao đồ ăn và giao hàng. Điều này giúp lượng khách hàng trên nền tảng ngày càng tăng, tạo nguồn đơn ổn định hơn cho tài xế trong nhiều khung giờ khác nhau.

Hơn 50% người dùng chọn BE cho các dịch vụ xe 2 bánh (Ảnh: BE).

“Trước đây chỉ chạy beBike được giờ cao điểm như sáng khách đi làm, chiều khách tan tầm, giờ BE có thêm nhiều dịch vụ nên khung giờ nào cũng có đơn, ví dụ như beFood sẽ cao điểm buổi trưa, beDelivery cao điểm buổi chiều... Nên thu nhập ngày càng cao và ổn định hơn so với giai đoạn đầu”, anh Trần Quốc D., tài xế tại Hà Nội cho biết.

Nhiều tài xế cũng nhìn nhận trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh như dịch Covid-19, giá xăng tăng cao hay thời tiết khắc nghiệt kéo dài, các chương trình hỗ trợ từ BE đã giúp họ duy trì công việc và giảm áp lực chi phí đáng kể.

Bên cạnh các gói hỗ trợ nhiên liệu trong giai đoạn giá xăng leo thang, BE cũng liên tục mang đến thêm nhiều lợi ích thiết thực cho tài xế như hỗ trợ chuyển đổi sang xe điện, ưu đãi vay mua xe máy/xe ô tô, bảo hiểm tai nạn toàn diện trị giá đến 1 tỷ đồng và các giải pháp tài chính giúp tài xế có điều kiện hoạt động ổn định và nâng cao chất lượng sống.

Đợt điều chỉnh lần này là tín hiệu cho thấy nền tảng bắt đầu cân bằng giữa bài toán cạnh tranh về giá và bài toán phát triển bền vững hơn cho lực lượng đối tác tài xế.

Một tài xế lâu năm chia sẻ: “Tôi rất hứng thú với những chương trình hỗ trợ mà BE dành cho tài xế suốt thời gian qua, từ hỗ trợ xăng xe đến các chính sách về xe điện, tài chính hay bảo hiểm. Nhưng với anh em tài xế, việc thu nhập trên từng cuốc xe được cải thiện rõ ràng vẫn là điều thiết thực và tạo động lực nhất để gắn bó lâu dài”.

Tài xế BE ủng hộ và tham gia các chương trình phúc lợi từ BE5X (Ảnh: BE).

Không chỉ kỳ vọng cải thiện thu nhập, nhiều tài xế cho biết họ quan tâm đến định hướng phát triển dài hạn của nền tảng, đặc biệt là khả năng tiếp tục mở rộng tệp khách hàng và đầu tư thêm dịch vụ mới.

Trong bối cảnh thị trường gọi xe bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng hệ sinh thái thay vì chỉ chạy đua khuyến mãi, việc nâng cao thu nhập và giữ chân lực lượng tài xế được xem là yếu tố quan trọng để duy trì tăng trưởng bền vững.

Với nhiều tài xế công nghệ, đợt điều chỉnh giá lần này không đơn thuần là thay đổi về cước phí, mà còn được xem như một tín hiệu tích cực cho thấy vai trò và thu nhập của lực lượng tài xế đang được đặt ở vị trí trung tâm hơn trong chiến lược phát triển dài hạn.