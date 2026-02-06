Tài khoản mở mới tăng gấp đôi, chứng khoán Việt nâng cấp "luật chơi"

Theo số liệu vừa công bố từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), thị trường chứng khoán trong tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận sự bùng nổ về quy mô tham gia. Cụ thể, toàn thị trường có thêm hơn 244.700 tài khoản giao dịch mới, nâng tổng số tài khoản lũy kế lên mốc 12,1 triệu.

Đáng chú ý, so với cùng kỳ tháng 1/2025, lượng tài khoản mở mới đã tăng gấp đôi. Động lực tăng trưởng cốt lõi vẫn đến từ nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước với gần 244.300 tài khoản mới. Điều này cho thấy kênh chứng khoán vẫn duy trì sức hút lớn đối với dòng tiền nhàn rỗi trong dân, đặc biệt trong bối cảnh thị trường có nhịp tăng điểm tích cực vào đầu năm trước khi bước vào giai đoạn phân hóa.

Trái ngược với sự sôi động của dòng vốn nội, nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước chỉ mở mới khiêm tốn 87 tài khoản. Ở khối ngoại, nhà đầu tư cá nhân mở thêm 346 tài khoản, trong khi nhóm tổ chức lại ghi nhận giảm 2 tài khoản.

Các đại diện chia sẻ tại Lễ công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026 (Ảnh: UBCKNN).

Song song với sự mở rộng về "lượng", chất lượng quản trị của thị trường cũng vừa đón nhận bước tiến mới. Ngày 3/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026 (CG Code 2026).

Được xây dựng dựa trên tham chiếu Bộ Nguyên tắc G20/OECD 2023, CG Code 2026 gồm 9 nguyên tắc cốt lõi, tập trung giải quyết các điểm nghẽn về minh bạch thông tin và quản trị rủi ro.

Điểm nhấn của bộ nguyên tắc mới là việc chuẩn hóa vai trò của Ủy ban Kiểm toán, tăng cường bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số và đặc biệt là lồng ghép các yếu tố Phát triển bền vững (ESG) vào chiến lược quản trị. Đây được xem là "hàng rào kỹ thuật" quan trọng giúp các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam nâng hạng, tiệm cận với thông lệ của các thị trường phát triển trong khu vực ASEAN.