Sunhouse nhận giải doanh nghiệp xuất sắc châu Á tại APEA 2025

Doanh nghiệp xuất sắc châu Á ghi dấu ấn cho năng lực doanh nghiệp Việt

Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) là giải thưởng quốc tế do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á tổ chức, nhằm vinh danh những doanh nghiệp và doanh nhân xuất sắc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương với nhiều vòng xét duyệt khắt khe cùng tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt như năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ, tăng trưởng bền vững và tầm ảnh hưởng thương hiệu.

Vượt qua hàng nghìn doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia, việc thắng giải thưởng này đã giúp Sunhouse khẳng định được năng lực và vị thế của doanh nghiệp gia dụng Việt trên trường quốc tế.

Cup và chứng nhận Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2025 (Ảnh: Sunhouse).

Với chủ đề “Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai”, APEA 2025 vinh danh những doanh nghiệp tiên phong dám tái định nghĩa giới hạn kinh doanh, ứng dụng công nghệ hiện đại và kiến tạo tăng trưởng xanh, những giá trị mà Sunhouse đã bền bỉ theo đuổi suốt gần 25 năm qua

Ông Lê Tùng, Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Sunhouse, chia sẻ: “Sunhouse tự hào khi là thương hiệu gia dụng Việt Nam duy nhất được vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2025. Đây là lời khẳng định doanh nghiệp Việt có thể chinh phục thị trường quốc tế bằng trí tuệ, công nghệ và bản lĩnh Việt Nam. Sunhouse sẽ tiếp tục hành trình tiên phong, không chỉ sản xuất các sản phẩm đơn thuần mà đầu tư đẩy mạnh các sản phẩm công nghệ cao”.

Ông Lê Tùng, Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Sunhouse nhận giải APEA 2025 (Ảnh: Sunhouse).

Hành trình sản xuất tới làm chủ công nghệ cao

Là đại diện duy nhất của ngành gia dụng Việt Nam thắng giải thưởng này, Sunhouse hiện sở hữu chuỗi sản xuất nội địa với quy mô 10 nhà máy hiện đại, tổng diện tích lên đến 100.000m², đạt công suất 80 triệu sản phẩm/năm.

Hệ thống nhà máy được tự động hóa, sử dụng công nghệ hiện đại của Sunhouse (Ảnh: Sunhouse).

Nhiều dòng sản phẩm chủ lực của Sunhouse như nồi, chảo chống dính, nồi chiên không dầu, bếp điện, máy lọc nước... đã hiện diện có mặt tới hơn 20 quốc gia, trong đó có những thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada.

Dây chuyền sản phẩm điện gia dụng nằm trong cụm nhà máy Sunhouse tại đại lộ Thăng Long, Hà Nội (Ảnh: Sunhouse).

Bên cạnh loạt sản phẩm gia dụng đã xuất khẩu, các sản phẩm công nghệ cao do Sunhouse sản xuất, từ vi mạch PCBA, mạch PCBA IoT Sensor, mạch PCBA Wallmount đến thành phẩm… gây chú ý khi vượt khỏi giới hạn của một doanh nghiệp hàng gia dụng khi đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, thiết bị công nghệ cao như AI Speaker, Trợ lý ảo cá nhân, điều khiển thiết bị thông minh, mã hóa dữ liệu và chống mở trái phép…

Hình ảnh nhà máy công nghệ cao chuyên sản xuất bo mạch điện tử của Sunhouse (Ảnh: Sunhouse).

Đây là minh chứng cho khả năng làm chủ công nghệ cao, chiến lược phát triển mạnh vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, từ bệ phóng vững chắc về sản xuất hơn 2 thập kỷ của Sunhouse.

Khát khao mang thương hiệu Việt tỏa sáng năm châu

Đúng với tầm nhìn vươn mình mạnh mẽ ra thế giới, Sunhouse đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu 3.000 tỷ đồng năm 2025, trở thành doanh nghiệp OEM số một trong khu vực.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra, Sunhouse định vị là thương hiệu quốc gia, chuẩn quốc tế, nỗ lực hiện thực hóa chiến lược trở thành điểm đến số một khu vực về OEM (sản xuất từ linh kiện đến sản phẩm hoàn chỉnh dựa trên thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu chất lượng từ đối tác quốc tế). Hiện, tập đoàn đang hợp tác cùng hơn 100 đối tác OEM trên thế giới.

Bên cạnh đó, đơn vị đặt mục tiêu xuất khẩu 3.000 tỷ đồng năm 2025, gia tăng tỷ trọng doanh thu quốc tế đến năm 2030, tiếp tục mở rộng thị trường và củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.