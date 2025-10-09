S&P Global vinh danh Masan Consumer trong nhóm doanh nghiệp FMCG bền vững hàng đầu

S&P Global CSA - Chuẩn mực trong đánh giá phát triển bền vững doanh nghiệp

Corporate Sustainability Assessment (CSA) của S&P Global là một trong những hệ thống đánh giá hàng đầu thế giới, giúp doanh nghiệp gắn kết giữa phát triển bền vững và chiến lược kinh doanh.

Mỗi năm, CSA thực hiện đánh giá hơn 12.000 doanh nghiệp toàn cầu, dựa trên bộ tiêu chí chuyên sâu theo từng ngành, bao gồm các yếu tố kinh tế, môi trường và xã hội.

Kết quả đánh giá không chỉ giúp doanh nghiệp xác định vị thế của mình trong lĩnh vực phát triển bền vững, mà còn cung cấp dữ liệu quan trọng cho các nhà đầu tư và quỹ tài chính toàn cầu quan tâm đến doanh nghiệp có chiến lược phát triển bền vững lâu dài.

Hệ thống này cũng là nền tảng phương pháp luận của các chỉ số danh tiếng như Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) và S&P Scored & Screened Indices, phản ánh năng lực bền vững ở cấp độ quốc tế.

Trong bối cảnh ESG ngày càng trở thành tiêu chuẩn toàn cầu về phát triển bền vững, Masan Consumer, thành viên của Tập đoàn Masan (MSN), vừa được S&P Global công bố đạt 48 điểm ESG trong đánh giá CSA năm 2025.

Masan Consumer nhận điểm đánh giá vượt trội về CSA của S&P trong nhóm ngành FMCG (Ảnh: Masan).

Kết quả này không chỉ giúp Masan Consumer vươn lên dẫn đầu trong các doanh nghiệp Việt Nam có điểm ESG được công bố trên nền tảng S&P Global, mà còn vượt hơn 85% các công ty cùng ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) được đánh giá trên toàn cầu.

Theo báo cáo xếp hạng, Masan Consumer đạt 51 điểm ở trụ cột Quản trị và Kinh tế (Governance and Economic Dimension), cao hơn 88% doanh nghiệp cùng ngành hàng FMCG được đánh giá. Ở hai trụ cột còn lại, Môi trường (Environment) và Xã hội (Social), doanh nghiệp đều đạt 47 điểm, vượt 80% và 85% doanh nghiệp FMCG toàn cầu.

Các điểm số đồng đều và nổi trội ở cả ba khía cạnh cho thấy mô hình phát triển bền vững toàn diện của Masan Consumer, không chỉ tập trung vào hiệu quả kinh doanh, mà còn chú trọng đến quản trị minh bạch, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.

Thực hành ESG toàn diện - Từ sản xuất xanh đến con người bền vững

Năm 2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của Masan Consumer, khi doanh nghiệp tiếp tục triển khai hàng loạt sáng kiến nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Masan Consumer đã chuyển đổi 65% năng lượng tiêu thụ sang nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời giảm 18% lượng phát thải khí nhà kính (GHG) phạm vi 1 và 2 so với năm cơ sở 2023.

Các dự án điện mặt trời được triển khai tại nhà máy, 100% xe nâng chạy dầu được thay thế bằng xe điện, và hơn 80% chất thải được xử lý hoặc tái chế. Những hành động này thể hiện rõ định hướng “tăng trưởng xanh” mà Masan Consumer kiên định theo đuổi, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trong dài hạn.

Toàn bộ 13 nhà máy của doanh nghiệp đều được chứng nhận các tiêu chuẩn về an toàn, môi trường và năng lượng như FSSC 22000, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 và ISO 14064 (Ảnh: Masan).

Song song với mục tiêu giảm phát thải, Masan Consumer tiên phong đổi mới thiết kế bao bì theo hướng kinh tế tuần hoàn, ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa.

Trong giai đoạn 2023-2024, doanh nghiệp đã thử nghiệm giảm trọng lượng phôi nhựa cho mỗi chai sản phẩm, đồng thời mở rộng sử dụng nhựa PET tái chế (rPET) mà vẫn đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, bảo quản và vận chuyển.

Bên cạnh đó, Masan Consumer đã loại bỏ hoàn toàn màng polyethylene (PE) trong bao bì nhóm sản phẩm mặn, giúp giảm 21.853kg nhựa thải mỗi năm, tiết kiệm khoảng 659 triệu đồng và cắt giảm 129,15 tấn CO₂ phát thải ra môi trường.

Một yếu tố nền tảng khác là hệ thống sản xuất đạt chuẩn quốc tế. 13 nhà máy của doanh nghiệp đều được chứng nhận các tiêu chuẩn về an toàn, môi trường và năng lượng như FSSC 22000, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 và ISO 14064.

Con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển của Masan Consumer. Doanh nghiệp được Great Place to Work vinh danh là “Nơi làm việc xuất sắc” trong 3 năm liên tiếp (2023-2025), với 87% nhân viên đánh giá đây là môi trường lý tưởng để gắn bó và phát triển sự nghiệp.

Tỷ lệ nữ giới tại các vị trí quản lý cấp trung và cao đạt 43%, thể hiện cam kết mạnh mẽ về bình đẳng giới và phát triển đa dạng nhân tài.

Masan Consumer được Great Place to Work vinh danh là “Nơi làm việc xuất sắc” trong ba năm liên tiếp (2023-2025) (Ảnh: Masan).

Phát triển bền vững tại Masan Consumer không dừng lại ở cải tiến sản phẩm hay tiết giảm chi phí môi trường, mà còn được thể hiện rõ trong các chương trình vì cộng đồng. Trong năm 2024, Masan Consumer đã phân bổ hơn 25 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, tập trung vào giáo dục, y tế, dinh dưỡng, góp phần cải thiện điều kiện sống tại nhiều địa phương.

Từ đổi mới sản phẩm, tối ưu chuỗi cung ứng đến lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng, Masan Consumer đang thể hiện vai trò tiên phong của một doanh nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế. Việc được S&P Global vinh danh không chỉ nâng tầm hình ảnh thương hiệu Masan, mà còn khẳng định cam kết minh bạch, chuẩn mực quốc tế trong quản trị và phát triển bền vững.

Đây cũng là nền tảng giúp doanh nghiệp củng cố niềm tin của nhà đầu tư, thu hút nguồn vốn dài hạn và đóng góp vào vị thế ngày càng vững chắc của các doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.