Soi thu nhập sếp công ty bất động sản, có người hơn 400 triệu đồng/tháng

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục đối mặt với những thách thức lớn, nhiều doanh nghiệp niêm yết vẫn báo cáo kết quả tài chính kém khả quan trong nửa đầu năm nay. Dù vậy, các công ty vẫn chấp nhận chi trả một mức thu nhập cao cho các Tổng Giám đốc.

Novaland: Lỗ lớn nhưng thu nhập lãnh đạo vẫn ở mức cao

Ghi nhận tại báo cáo tài chính quý II/2025 của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) cho thấy, dù nửa đầu năm, công ty vẫn thua lỗ hơn 666 tỷ đồng song có cải thiện đáng kể so với mức lỗ "kỷ lục" 7.327 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tân Tổng giám đốc Dương Văn Bắc, người đảm nhận vai trò này từ tháng 11/2024, đã có mức thu nhập lên tới 2,4 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tương đương khoảng 400 triệu đồng/tháng.

So với mức thu nhập khi ông còn giữ chức Giám đốc Tài chính, con số cho thu nhập ở vị trí CEO tăng mạnh tới khoảng 69% (vị trí cũ ông nhận 1,4 tỷ đồng trong nửa đầu năm ngoái). Hiện, ông Bắc là lãnh đạo có thu nhập cao nhất và cũng là người duy nhất có thu nhập tăng lên trong đội ngũ HĐQT và Ban tổng giám đốc của Novaland.

Trong khi đó, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT, nhận thu nhập 600 triệu đồng trong nửa đầu năm. Mức này không thay đổi so với cùng kỳ. Hai thành viên HĐQT khác là ông Phạm Tiến Vân và ông Hoàng Đức Hùng lần lượt nhận mức thu nhập 300 triệu đồng/người/tháng, cao nhóm top trong Công ty song vẫn thấp hơn CEO.

Tổng giám đốc Novaland Dương Văn Bắc (Ảnh: NVL).

Lợi nhuận giảm nhưng lương lãnh đạo lại tăng

Tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG), Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Sơn không có thu nhập.

Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Sáng có mức thu nhập 1,24 tỷ đồng, tăng tới 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Các lãnh đạo khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể trong thu nhập. Phó tổng giám đốc Nguyễn Mai Giang có thu nhập 680 triệu đồng, tăng 35%. Kế toán trưởng Nguyễn Thành Châu nhận 625 triệu đồng, tăng 16%.

Mặc dù An Gia đang gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận, thu nhập của đội ngũ lãnh đạo công ty lại vẫn không có dấu hiệu giảm. Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm đạt 90 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm 2024.

Thu nhập nửa đầu năm của lãnh đạo An Gia (Ảnh: BCTC An Gia).

Lợi nhuận giảm nhưng thu nhập lãnh đạo vẫn cao còn là câu chuyện tại Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) và Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (Văn Phú Invest, mã chứng khoán VPI).

Cụ thể, Chủ tịch HĐQT DIC Corp là ông Nguyễn Hùng Cường nhận 900 triệu đồng, Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Huyền nhận 600 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm. Các thành viên HĐQT còn lại có mức thu nhập dao động từ 19 triệu đồng đến 90 triệu đồng/người.

Việc chi trả thù lao cho HĐQT tại DIC Corp vẫn duy trì bất chấp kết quả tài chính kém khả quan. Quý II năm nay, lợi nhuận Công ty giảm 58% so với cùng kỳ. Nhờ việc giảm lỗ trong 3 tháng đầu năm nên lợi nhuận sau thuế bán niên tăng 70% lên 6,7 tỷ đồng.

Hay Văn Phú Invest ghi nhận lợi nhuận giảm 75% trong quý II. Tuy nhiên, thu nhập của các lãnh đạo công ty vẫn giữ ở mức cao. CEO Phạm Hồng Châu ghi nhận thu nhập hơn 77 triệu, trong khi thành viên HĐQT thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng trong quý II. Chủ tịch Tô Như Toàn nhận thù lao 603 triệu đồng, các Phó chủ tịch và Phó tổng giám đốc cũng nhận thu nhập khoảng 400 triệu đồng/quý.

Thu nhập cải thiện theo tình hình kinh doanh

Ngược lại, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 115 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 12% so với cùng kỳ. Mặc dù có kết quả tích cực hơn, mức thu nhập của ban lãnh đạo công ty vẫn giữ ổn định so với năm trước.

Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Phát Đạt nhận tổng thu nhập gần 970 triệu đồng; Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ nhận hơn 2,8 tỷ đồng; Phó chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Danh nhận 300 triệu đồng.

Đáng chú ý, tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (NRC Corp, mã chứng khoán: NRC) thu nhập của các lãnh đạo lại tăng mạnh.

Cụ thể, Chủ tịch Lê Thống Nhất nhận thu nhập 651,8 triệu đồng trong 6 tháng, tăng 67 triệu đồng so với cùng kỳ, trong khi Tổng Giám đốc Nguyễn Huy Cường nhận thu nhập gần 662 triệu đồng, tăng gần 100 triệu đồng so với năm trước. Nửa đầu năm, doanh thu NRC Corp đạt 11,2 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 4,84 tỷ đồng, tăng 147% so với cùng kỳ.

Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) tăng 2 lần lợi nhuận trong quý II/2025 với 277 tỷ đồng, đây là cao nhất từ quý II/2021. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy chủ yếu bởi doanh thu tài chính và tiết giảm chi phí.

Tương ứng, thu nhập cho tổng giám đốc tăng thêm 500 triệu đồng, lên gần 2,6 tỷ cho 6 tháng.