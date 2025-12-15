Số lượng tỷ phú thế giới tăng lên mức kỷ lục

Báo cáo mới nhất từ Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) ghi nhận, số lượng tỷ phú năm nay tăng 287 người, tương đương 8,8% so với 2024. Tổng tài sản ròng của họ tăng 13%, đạt khoảng 15.800 tỷ USD.

Thống kê cho thấy, khoảng 70% tỷ phú mới là giàu tự thân. Cùng với đó, 91 người nhờ thừa kế tài sản, gồm thế hệ con cháu các gia đình dược phẩm lớn tại Đức. "Những người thừa kế này là bằng chứng cho thấy quá trình chuyển giao tài sản kéo dài nhiều năm đang ngày càng mạnh mẽ", Giám đốc điều hành UBS Benjamin Cavalli đánh giá.

UBS ước tính ít nhất 5.900 tỷ USD sẽ được chuyển giao cho con cái các tỷ phú trong 15 năm tới, phần lớn diễn ra tại Mỹ, Ấn Độ, Pháp, Đức và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, giới siêu giàu đang tìm kiếm chất lượng sống tốt hơn và các tỷ phú trẻ có mức độ dịch chuyển rất cao, có thể làm thay đổi bức tranh trên.

Các tỷ phú thế giới 2025 (Ảnh: Forbes).

Xét theo quốc gia, Mỹ hiện có 924 tỷ phú, chiếm gần một phần ba tổng số tỷ phú toàn cầu. Năm nay, nền kinh tế lớn nhất thế giới này có thêm 87 tỷ phú tự thân. Trong số này có Ben Lamm, đồng sáng lập công ty di truyền và khoa học sinh học Colossal hay Michael Dorrell, đồng sáng lập kiêm CEO Quỹ đầu tư hạ tầng Stonepeak.

Được biết, các tỷ phú giàu hơn một phần nhờ làn sóng bùng nổ cổ phiếu công nghệ nhờ trí tuệ nhân tạo (AI). Nhóm "Magnificent Seven" - gồm 7 công ty công nghệ Mỹ Nvidia, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Google và Tesla, ghi nhận mức tăng giá cổ phiếu cộng gộp 25% trong năm nay.

Đà tăng này đã khiến tài sản của nhiều tỷ phú công nghệ tăng vọt, như Nhà sáng lập Oracle Larry Ellison và CEO Nvidia Jensen Huang. Ông Ellison hiện là người giàu thứ hai thế giới với tài sản ròng 274 tỷ USD, tăng thêm 104 tỷ USD từ đầu năm đến nay. Trong khi Huang là người giàu thứ chín, với tài sản tăng 45 tỷ USD từ đầu năm, đạt 159 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.