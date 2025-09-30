Siêu thị tăng thực phẩm ra vùng bão Bualoi, không để khan hàng, tăng giá

Mưa bão liên tiếp những ngày qua ở nhiều vùng miền cả nước khiến nguồn cung rau củ giảm mạnh. Dù không trực tiếp ảnh hưởng bởi bão Bualoi nhưng giá nhiều loại rau củ quả tại TPHCM tăng cao vì các vùng sản xuất rau bị ngập úng.

Giá rau tăng vọt, có loại tăng gấp đôi

Ngày 30/9, ghi nhận tại chợ Vĩnh Lộc B (TPHCM) cho thấy, giá nhiều loại rau xanh tăng mạnh, thậm chí có mặt hàng tăng gấp đôi. Xà lách từ 30.000 đồng/kg vọt lên 45.000 đồng/kg; cải xanh từ 20.000 đồng tăng lên 30.000-35.000 đồng/kg; cà chua từ 20.000 đồng/kg nay 35.000 đồng/kg.

Rau xanh tăng giá mạnh ở nhiều chợ truyền thống tại TPHCM (Ảnh: Huân Trần)

Chị Trần Ngọc Anh, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc, cho biết giá cà chua, dưa leo cuối tuần trước còn 20.000 đồng/kg, nay đã 30.000 đồng. “Giá tăng đột biến nên tôi chỉ mua đủ ăn trong ngày, không dám mua nhiều như trước”, chị nói.

Các tiểu thương xác nhận nguồn rau củ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa bão. Bà Hân, người bán rau tại chợ Vĩnh Lộc B, nói dù giá cao nhưng hàng hư hỏng nhiều, người mua e dè. “Gần như tất cả các loại rau đều tăng 30-50%, có loại gấp đôi. Tôi lo vài ngày tới giá còn tiếp tục tăng”, bà chia sẻ.

Tại khu chợ tự phát trên đường số 7 (phường Tân Tạo), bà Tâm, người bán rau, cho biết gần tuần nay chỉ dám nhập hàng cầm chừng vì giá cao mà sức mua yếu. “Rau củ dễ hư úng khi mưa lớn. Nguồn cung từ các tỉnh phía Bắc và Lâm Đồng khan hiếm nên rau cải, xà lách, rau muống đều tăng mạnh”, bà nói.

Không chỉ rau xanh, một số loại trái cây cũng tăng giá nhẹ từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/kg. Hồng Đà Lạt hiện 55.000 đồng/kg, quýt đường 55.000 đồng/kg, bưởi 35.000 đồng/kg...

Theo các tiểu thương, nguồn rau từ các tỉnh về TPHCM giảm mạnh, trong khi lượng rau từ hợp tác xã, nhà vườn trên địa bàn thành phố cũng sụt giảm.

Ông Trần Văn Thích, Giám đốc HTX Nông nghiệp - Sản xuất - Thương mại dịch vụ Phước An, cho hay bình quân mỗi ngày hợp tác xã chỉ cung ứng 600-700kg rau ra thị trường. “Trước mùa mưa bão, HTX đưa ra thị trường hơn 1 tấn rau sạch/ngày, nhưng nhiều tuần qua mưa liên tiếp khiến năng suất của nông hộ giảm mạnh”, ông Thích nói.

Hệ thống bán lẻ tăng nguồn hàng ra vùng bão

Trước biến động giá cả rau củ tại các chợ truyền thống và nguy cơ đứt gãy nguồn cung do bão số 10, các hệ thống bán lẻ lớn đã đồng loạt kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

Không chỉ tăng dự trữ, doanh nghiệp bán lẻ còn xây dựng “kịch bản hai tầng”: chuẩn bị hàng tại vùng tâm bão và bố trí kho dự phòng ở các địa phương lân cận để kịp thời chi viện. Nhờ vậy, ngay cả khi mưa bão gây chia cắt cục bộ, nguồn hàng thiết yếu vẫn được luân chuyển.

Trong siêu thị, nguồn cung được bổ sung liên tục, đồng thời áp dụng mức giảm 15-20% nhằm giữ giá ổn định (Ảnh: Trần Hải).

Một số đơn vị còn triển khai chính sách giảm giá mạnh nhóm hàng tươi sống và nhu yếu phẩm, nhằm chia sẻ khó khăn với người dân. Bách Hóa Xanh, đưa ra nhiều chương trình khuyến mại “mua 1 tặng 1” cho các loại rau muống, cải xanh, rau dền… giúp giảm gánh nặng chi tiêu.

Saigon Co.op tăng gấp 2-3 lần lượng hàng thiết yếu như mì gói, thực phẩm ăn liền, đồ chế biến sẵn, sữa, nước uống đóng chai, trứng… tại các siêu thị ở vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị..., áp dụng các chương trình trợ giá giảm 10-15-20%, tăng nguồn cung...

Theo đại diện Saigon Co.op, hơn 800 điểm bán thuộc hệ thống đồng loạt trở thành “kho dự trữ vệ tinh”, phối hợp với trung tâm phân phối để điều tiết hàng kịp thời. Hàng hóa được tăng cường từ cả hai đầu Nam - Bắc: xe vận chuyển xuất phát từ TPHCM và Hà Nội liên tục đưa hàng về miền Trung, trong khi các tỉnh lân cận tâm bão cũng chuẩn bị sẵn lượng hàng dự trữ để chi viện.

MM Mega Market Việt Nam cũng nhanh chóng triển khai phương án ứng phó nhằm duy trì nguồn cung. Doanh nghiệp ưu tiên nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm khô, nước uống, rau củ quả, thịt cá để sẵn sàng phục vụ nhu cầu người dân...