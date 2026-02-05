Siêu giàu Mỹ tháo chạy khỏi cổ phiếu, tích tiền mặt: Dòng tiền chảy về đâu?

Trên thị trường tài chính, có một nguyên tắc ngầm mà giới đầu tư lão luyện luôn thuộc nằm lòng: "Hãy nhìn vào túi tiền của người khổng lồ, đừng chỉ nghe những gì họ nói". Và hiện tại, những chiếc ví lớn nhất nước Mỹ đang phát đi một tín hiệu cảnh báo đáng lo ngại: Họ đang rút lui.

Theo một khảo sát mới nhất từ Goldman Sachs, nhóm cá nhân có tài sản ròng cao (sở hữu từ 1 triệu USD trở lên) đang nắm giữ khoảng 20% tổng tài sản dưới dạng tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Đây là một tỷ lệ cao bất thường, cho thấy tâm lý "thủ thế" đang bao trùm giới thượng lưu trong bối cảnh lạm phát dai dẳng và những biến động khó lường của thị trường toàn cầu.

Những người Mỹ siêu giàu đang dần quay lưng với cổ phiếu và tích trữ lượng tiền mặt ở mức cao chưa từng thấy, trong bối cảnh thị trường ngày càng biến động mạnh (Ảnh: MSM).

Khi "nhà tiên tri" cũng phải phòng thủ

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những con số thống kê khô khan. Hãy nhìn vào Warren Buffett - huyền thoại sống của giới đầu tư.

Theo tờ Moneywise, trước khi chính thức nghỉ hưu vào cuối năm 2025, vị tỷ phú này đã thực hiện một nước đi khiến phố Wall xôn xao: nâng lượng tiền mặt của tập đoàn Berkshire Hathaway lên con số khổng lồ 381,7 tỷ USD vào cuối quý III/2025.

Chiến lược này, dù bị nhiều người cho là quá thận trọng, đã chứng minh hiệu quả tuyệt đối khi tài sản ròng của Buffett tăng thêm khoảng 21 tỷ USD, bất chấp thị trường chung đầy sóng gió.

Không chỉ riêng Buffett, Peter Thiel - đồng sáng lập PayPal và là một "cá mập" công nghệ sừng sỏ - cũng đã bán ra khoảng 100 triệu USD cổ phiếu Nvidia thông qua quỹ phòng hộ của mình. Động thái chốt lời này diễn ra ngay cả khi cổ phiếu Nvidia tăng gần 35% trong năm 2025, làm dấy lên những lo ngại về việc thị trường AI có thể đang hình thành một bong bóng chực chờ phát nổ.

Vậy, khi rút chân khỏi thị trường chứng khoán đầy rủi ro, dòng tiền khổng lồ của giới siêu giàu đang chảy về đâu? Câu trả lời nằm ở các kênh "đầu tư thay thế".

Bất động sản: "Bình cũ rượu mới"

Bất động sản luôn là "hầm trú ẩn" an toàn trong mọi cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, thay vì ôm tiền đi mua đất nền hay căn hộ rồi đau đầu tìm khách thuê như cách truyền thống, giới nhà giàu Mỹ đang áp dụng những phương thức tinh vi hơn, đó là đầu tư chia nhỏ.

Một xu hướng đang nổi lên mạnh mẽ là nền tảng Arrived, được hậu thuẫn bởi chính tỷ phú Jeff Bezos. Mô hình này cho phép nhà đầu tư mua cổ phần của các căn nhà nghỉ dưỡng hoặc nhà cho thuê với số vốn chỉ từ 100 USD. Thay vì phải bỏ ra cả triệu USD, họ chỉ cần sở hữu một phần nhỏ và nhận cổ tức hàng quý từ tiền cho thuê, hoàn toàn không tốn công quản lý.

Ở phân khúc cao cấp hơn, những nhà đầu tư chuyên nghiệp lại tìm đến bất động sản thương mại qua các nền tảng như First National Realty Partners (FNRP). Điểm hấp dẫn ở đây là mô hình hợp đồng thuê "triple net" - nghĩa là người thuê (thường là các chuỗi siêu thị lớn như Walmart, Whole Foods) phải chi trả toàn bộ thuế, bảo hiểm và phí bảo trì. Nhà đầu tư chỉ việc bỏ vốn (tối thiểu 50.000 USD) và ung dung hưởng lợi nhuận từ những chuỗi bán lẻ thiết yếu - những nơi vẫn sống khỏe ngay cả khi kinh tế suy thoái.

Thậm chí, nền tảng Mogul - được sáng lập bởi các cựu chuyên gia Goldman Sachs - còn chắt lọc khắt khe hơn khi chỉ chọn 1% tài sản nhà ở cho thuê tốt nhất nước Mỹ. Với mức đầu tư từ 15.000 USD, họ ghi nhận tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) lên tới 18,8%/năm. Đây là minh chứng cho thấy: Tiền không hề ngủ yên, nó chỉ chuyển từ nơi rủi ro cao sang nơi có dòng tiền đảm bảo.

Nghệ thuật: Kênh giữ tiền của giới quý tộc

Ngoài bất động sản, nghệ thuật cao cấp đang trở thành một lớp tài sản riêng biệt, không còn chỉ để treo tường ngắm nghía. Theo khảo sát của UBS năm 2025, các nhà sưu tập giàu có đang phân bổ tới 20% tài sản vào lĩnh vực này.

Trước đây, muốn sở hữu một bức tranh của Picasso hay Banksy, bạn cần hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu USD. Nhưng nay, công nghệ tài chính đã "bình dân hóa" cuộc chơi này. Nhà đầu tư có thể mua cổ phần trong các tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Dù tính thanh khoản không cao như cổ phiếu, nhưng giá trị nghệ thuật lại cực kỳ bền vững trước biến động thị trường.

Warren Buffett nổi tiếng với triết lý coi tiền mặt là "vua". Ông duy trì lượng tiền mặt khổng lồ tại Berkshire Hathaway (kỷ lục hơn 380 tỷ USD năm 2025) để nắm bắt cơ hội đầu tư giá trị trong khủng hoảng (Minh họa: MarketWatch).

Bài học cho nhà đầu tư cá nhân

Có thể chúng ta không sở hữu khối tài sản tỷ đô như Warren Buffett hay Peter Thiel, nhưng tư duy quản lý tài chính của họ là bài học vô giá.

Khi thị trường trở nên khó lường và các yếu tố vĩ mô như thuế quan, lạm phát đe dọa bào mòn lợi nhuận, việc cố gắng "ăn thua" với thị trường chứng khoán không phải là nước đi khôn ngoan. Thay vào đó, giới siêu giàu chọn cách phòng thủ: Tăng tỷ trọng tiền mặt để chờ đợi cơ hội và phân bổ vốn vào các tài sản thực (bất động sản, nghệ thuật) có khả năng tạo dòng tiền hoặc giữ giá trị.

Thông điệp rút ra rất rõ ràng: Trong đầu tư, đôi khi việc giữ tiền và bảo toàn vốn quan trọng hơn, thậm chí quan trọng hơn rất nhiều so với việc cố gắng kiếm thêm vài phần trăm lợi nhuận trong ngắn hạn.