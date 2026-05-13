Siết quản lý nhân viên chứng khoán hô hào mua bán cổ phiếu trên mạng xã hội

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có văn bản gửi các công ty chứng khoán, yêu cầu tăng cường rà soát và giám sát hoạt động của người hành nghề chứng khoán trên mạng xã hội, trong bối cảnh các nội dung phân tích, khuyến nghị đầu tư ngày càng phổ biến trên Facebook, Telegram, TikTok hay YouTube.

Theo công văn số 3760/UBCK-QLKD ngày 7/5, UBCKNN cho biết gần đây xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân đăng tải các nội dung phân tích thị trường, phân tích kỹ thuật và đưa ra khuyến nghị liên quan đến mua, bán, nắm giữ cổ phiếu trên mạng xã hội.

Cơ quan quản lý cũng lưu ý có trường hợp cá nhân giới thiệu nơi làm việc, chức danh hoặc quá trình công tác tại công ty chứng khoán khi thực hiện các nội dung nhận định và khuyến nghị đầu tư.

Trên cơ sở đó, UBCKNN đề nghị các công ty chứng khoán rà soát hoạt động của người hành nghề và nhân viên đang làm việc tại công ty, bảo đảm không thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được công ty ủy quyền.

Đồng thời, các công ty cũng được yêu cầu lưu ý việc chia sẻ thông tin, đưa ra khuyến nghị đầu tư trên mạng xã hội có tính chất tư vấn đầu tư chứng khoán nhưng không phù hợp với quy chế nội bộ hoặc quy định pháp luật.

Nhà đầu tư chứng khoán xem bảng điện (Ảnh: Hải Long).

UBCKNN cho biết trước đó, vào cuối năm 2025, cơ quan này cũng từng có văn bản đề nghị các công ty chứng khoán thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến hoạt động hành nghề chứng khoán.

Những năm gần đây, cùng với sự gia tăng mạnh của nhà đầu tư cá nhân, mạng xã hội dần trở thành một kênh tiếp cận khách hàng phổ biến của nhiều môi giới và nhóm tư vấn đầu tư. Bên cạnh các nội dung chia sẻ kiến thức và cập nhật thị trường, không ít tài khoản thường xuyên livestream nhận định xu hướng, phân tích kỹ thuật hoặc đưa ra khuyến nghị mua bán cổ phiếu.

Xu hướng này cũng khiến ranh giới giữa hoạt động chia sẻ thông tin cá nhân và hoạt động tư vấn đầu tư ngày càng khó phân định hơn, đặc biệt khi nhiều tài khoản sử dụng danh xưng chuyên viên phân tích, môi giới hoặc quản lý tại công ty chứng khoán để tăng độ tin cậy với nhà đầu tư.