Siết buôn lậu xăng dầu qua biên giới sau căng thẳng Trung Đông

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa có văn bản chỉ đạo Chi cục Điều tra chống buôn lậu và các chi cục hải quan khu vực tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Theo Cục Hải quan, gần đây, giá xăng dầu của Việt Nam (giá xăng A95 niêm yết ngày 9/3/2026 là 27.047 đồng/lít) thấp hơn xăng A95 của Campuchia (31.000 đồng/lít), Lào (39.000 đồng/lít) nên xuất hiện tình trạng người dân vùng biên giới Campuchia, Lào sang Việt Nam mua xăng, dầu.

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng, dầu qua biên giới, vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất, nhập khẩu xăng dầu, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực, Chi cục Điều tra chống buôn lậu triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ liên quan.

Cụ thể, đơn vị này chỉ đạo tăng cường công tác công tác theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường, diễn biến cung cầu, giá bán xăng, dầu; chênh lệch giá bán xăng, dầu thị trường Việt Nam với các nước có chung đường biên giới để chủ động dự báo, đánh giá tình hình, nắm bắt và có phương án phòng ngừa từ sớm các xu hướng buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng, dầu qua biên giới.

Song song đó là việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát, điều tra cơ bản, xây dựng các phương án, kế hoạch nghiệp vụ để phòng ngừa, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng, dầu trên các tuyến biên giới (đặc biệt là tuyến đường thuỷ nội địa, cửa khẩu đường bộ giáp với Lào, Campuchia) và trên các vùng biển.

Đổ xăng tại cửa hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Các đơn vị đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm đối với phương tiện xuất cảnh (bao gồm phương tiện vận tải đường bộ, đường thuỷ, đường biển), đặc biệt là các phương tiện có bồn, bể, gia cố các thùng, hầm có thể chứa xăng, dầu; hoặc lợi dụng hoạt động cung ứng xăng, dầu cho tàu biển, hoạt động tạm nhập, tái xuất để buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng, dầu qua biên giới.

Cục Hải quan cũng chỉ đạo các đơn vị kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, vận chuyển xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng...

Ngoài ra cần phải đẩy mạnh công tác trao đổi, phối hợp, chia sẻ thông tin về hoạt động buôn lậu xăng dầu trên các tuyến biên giới, vùng biển với các lực lượng chức năng chống buôn lậu (biên phòng, công an, cảnh sát biển, quản lý thị trường...) và chính quyền địa phương các tỉnh biên giới.

Theo Cục Hải quan, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong kỳ thống kê từ 15/1 đến 14/2 vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các tuyến biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc, tuyến miền Trung giáp Lào và tại các cảng biển lớn.

Cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.787 vụ vi phạm, tăng 777 vụ (tương đương tăng 76,9%) so với cùng kỳ năm 2025. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1.663 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 2 vụ và chuyển cơ quan khác khởi tố 15 vụ, đồng thời thu nộp ngân sách nhà nước 86,69 tỷ đồng.