Shopee 10 năm đồng hành cùng MSME đạt doanh số hơn 270 tỷ USD trên nền tảng

Shopee kỷ niệm 10 năm thành lập. Nhân dịp này, Shopee lần đầu tiên ra mắt báo cáo tác động “Shopee: Hành trình 10 năm đồng hành cùng người bán” và chuỗi phim tài liệu “Shopee: Gìn giữ bản sắc văn hóa” trên toàn khu vực.

Hai ấn phẩm này cùng khắc họa hành trình các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương trên thế giới đã tận dụng Shopee và sức mạnh của nền kinh tế số để phát triển kinh doanh, gìn giữ di sản văn hóa và nâng cao đời sống trong suốt thập kỷ qua.

Trao quyền cho doanh nghiệp địa phương trong nền kinh tế số

Kể từ khi ra mắt năm 2015, Shopee luôn cam kết hỗ trợ nhà bán hàng tham gia và thành công trong nền kinh tế số. Trong suốt một thập kỷ qua, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) đã không ngừng phát triển trên nền tảng Shopee, đạt tổng doanh số hơn 270 tỷ USD - minh chứng cho vai trò chuyển đổi mạnh mẽ của thương mại điện tử trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và tạo ra cơ hội kinh tế mới.

Mỗi năm, ngày càng nhiều nhà bán hàng lựa chọn tham gia Shopee, thể hiện qua số lượng doanh nghiệp MSME tăng trung bình gấp đôi hằng năm. Trong đó, có tới 80% nhà bán hàng ở khu vực địa phương ngoài các thành phố lớn đã tận dụng nền tảng Shopee để tiếp cận người mua mới tại thị trường trong nước và mở rộng cơ hội kinh doanh ra khu vực.

“Chúng tôi vô cùng trân trọng cộng đồng các nhà bán hàng MSME - những người đã đặt viên gạch đầu tiên cùng Shopee trong hành trình này, và đến nay vẫn tiếp tục đồng hành, phát triển để tạo nên những câu chuyện thành công mới”, ông Terence Pang, Giám đốc Điều hành Shopee chia sẻ.

“Hành trình 10 năm không chỉ là cột mốc đáng nhớ của Shopee, mà còn là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của các nhà bán hàng Việt trong thời đại số. Trong giai đoạn tiếp theo, Shopee Việt Nam sẽ tiếp tục sát cánh và hỗ trợ các nhà bán hàng Việt phát huy sức mạnh, lan tỏa giá trị văn hóa và đóng góp tích cực vào nền kinh tế số quốc gia”, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành Shopee Việt Nam nói.

Hỗ trợ MSME tiếp cận người tiêu dùng và phát triển kinh doanh thương mại điện tử

Kể từ khi ra mắt, số lượng đơn hàng qua Shopee Live của các nhà bán hàng MSME đã tăng trung bình hơn 300% mỗi năm, giúp họ nâng cao mức độ gắn kết với người dùng và thúc đẩy doanh số mạnh mẽ.

Với những nhà bán hàng chưa có kinh nghiệm marketing hoặc nguồn lực chuyên trách, các Giải pháp Tiếp thị liên kết Shopee (AMS) giúp nhà bán tăng độ nhận diện và mở rộng tệp khách hàng thông qua việc hợp tác với nhà sáng tạo nội dung và người có sức ảnh hưởng (KOL) đáng tin cậy. AMS đã đóng góp giúp doanh nghiệp tăng 30% số lượng đơn hàng, cho thấy các công cụ marketing đơn giản nhưng phù hợp vẫn có thể tạo ra kết quả tăng trưởng đáng kể.

Với những nhà bán hàng sẵn sàng vươn ra thị trường quốc tế, chương trình Xuất khẩu trực tuyến của Shopee (SEP) giúp đơn giản hóa hành trình xuất khẩu bằng cách hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng đăng bán sản phẩm tại nhiều quốc gia trong khu vực. Từ năm 2018 đến nay, đã có hơn 2,1 triệu nhà bán hàng MSME tham gia chương trình để xuất khẩu, cho thấy thương mại số tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội tăng trưởng trên phạm vi khu vực.

Kết nối người tiêu dùng và cộng đồng trên toàn khu vực

Hiện nay, người dùng tại hơn 400 thành phố thường xuyên mua sắm trên nền tảng; và hơn 140 tỷ sản phẩm đã được giao đến cho người dùng ở khu vực ngoại thành. Những con số này là minh chứng rõ nét cho vai trò của thương mại điện tử trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách địa lý, thúc đẩy khả năng tiếp cận nền kinh tế số một cách toàn diện hơn.

Hơn 97% nhân sự của Shopee là nhân lực địa phương, trong khi hơn 23 triệu đối tác liên kết và sáng tạo nội dung tham gia Chương trình Tiếp thị liên kết của Shopee (SAP) để mở rộng nguồn thu nhập. Đến nay, thu nhập thông qua chương trình liên kết đã tăng trung bình hơn 90% mỗi năm, cho thấy thương mại điện tử không chỉ mang lại tiện ích mua sắm mà còn mở ra cơ hội phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Ra mắt chuỗi phim tài liệu “Shopee: Gìn giữ bản sắc văn hóa”

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Shopee chính thức giới thiệu chuỗi phim tài liệu “Shopee: Gìn giữ bản sắc văn hóa” tôn vinh các nhà bán hàng địa phương tại các quốc gia Đông Nam Á và Đài Loan (Trung Quốc). Họ chính là những đại diện tiêu biểu truyền cảm hứng về tinh thần khởi nghiệp song hành với tiếp nối và gìn giữ văn hóa bản địa, từ đó góp phần định hình một tương lai số gắn kết và toàn diện.

Với bảy chủ đề - Nuôi dưỡng đam mê; Bảo tồn truyền thống; Hành trình chuyển mình; Khát vọng đổi mới; Thương hiệu di sản; Phát triển cộng đồng; và Tiếp sức phụ nữ, chuỗi phim tài liệu khắc họa chân thực khát vọng của các nhà bán hàng - những người đang từng bước phát triển mô hình kinh doanh trực tuyến, đồng thời không ngừng gìn giữ, lan tỏa nét đẹp văn hóa đặc trưng của địa phương.

Cùng đón xem tập đầu tiên của “Shopee: Gìn giữ bản sắc văn hóa” và câu chuyện của các nhà bán hàng tại https://www.youtube.com/watch?v=PPVF3Wm3l0s.