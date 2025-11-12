SHB: Ngân hàng hạnh phúc và những giá trị cảm xúc trao tới khách hàng

Dù công nghệ đã giúp các ngân hàng thực hiện chuyển đổi số, mang đến khả năng thực hiện nhiều giao dịch trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện, khách hàng vẫn mong đợi nhiều hơn.

Họ không chỉ tìm kiếm một nơi giữ tiền, mà còn cần một đối tác tài chính đồng hành – thấu hiểu, quan tâm và chia sẻ những khoảnh khắc quan trọng nhất trong hành trình sống và phát triển.

Không chỉ là các giao dịch, khách hàng mong đợi được thấu hiểu, đồng hành và cảm nhận được niềm hạnh phúc trong từng trải nghiệm tại ngân hàng (Ảnh: SHB).

Đó là lý do vì sao “emotional banking” (ngân hàng cảm xúc) được xem là chìa khóa tạo nên sự khác biệt và giữ chân khách hàng trong thời đại số. “Emotional banking” hướng đến việc hiểu rõ cảm xúc, nhu cầu, kỳ vọng và hành vi của khách hàng, từ đó tạo ra những trải nghiệm cá nhân hóa, gần gũi và có ý nghĩa hơn.

“Emotional banking” là một trong những chìa khóa tạo nên sự khác biệt và giữ chân khách hàng trong thời đại số (Ảnh: SHB).

Khi mỗi giao dịch trở thành điểm chạm hạnh phúc

Trong một ngày mưa lớn kèm sấm chớp, một khách hàng lớn tuổi của SHB, có tiền sử bệnh tim và di chuyển khó khăn, cần thực hiện gấp một giao dịch.

Chị Phùng Minh Thư – Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, Trung tâm Kinh doanh, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), cùng đội ngũ nhân viên đã nhanh chóng tìm ra hướng hỗ trợ phù hợp, đảm bảo khách hàng có thể hoàn tất giao dịch một cách an toàn, thuận lợi và kịp thời.

Mỗi giao dịch tại SHB là một điểm chạm đến hạnh phúc của khách hàng (Ảnh: SHB).

Trong hành trình “kiến tạo hạnh phúc cho khách hàng”, SHB cho biết luôn đặt “khách hàng và thị trường làm trung tâm”. Mỗi nhân viên ngân hàng chính là một người truyền cảm hứng, một người bạn đồng hành tận tụy cùng khách hàng vượt qua những giới hạn của hoàn cảnh và không gian.

Với nhà băng này, “Emotional banking” đôi khi chỉ đơn giản là một cuộc gọi hỏi thăm khi khách hàng lâu ngày không giao dịch, là một tin nhắn chúc mừng sinh nhật đúng lúc, hay sự quan tâm hỗ trợ đúng lúc.

Chính những hành động nhỏ nhưng đầy tình người đã và đang tạo nên sự khác biệt cho SHB – nơi mà mỗi giao dịch không chỉ là con số, mà là một “điểm chạm hạnh phúc”, một kết nối cảm xúc giữa ngân hàng và khách hàng.

Từ giao dịch đến trải nghiệm – kiến tạo phong cách sống đẳng cấp

SHB mang đến những trải nghiệm đẳng cấp cho khách hàng (Ảnh: SHB).

Với phân khúc khách hàng cao cấp, SHB mang đến những trải nghiệm hàng đầu, hội tụ những tiện ích đẳng cấp quốc tế, từ thẻ SHB Mastercard World với nhiều ưu đãi vượt trội, phòng chờ sân bay mạ vàng SHB First Club mang đến sự riêng tư và tiện nghi, đến mạng lưới ưu đãi đa dạng trong các lĩnh vực ẩm thực – nghỉ dưỡng – du lịch – mua sắm trong hệ sinh thái đối tác chiến lược.

Các sự kiện độc quyền riêng tư trở thành không gian kết nối giữa SHB và khách hàng, nơi khách mời chia sẻ triết lý sống, truyền cảm hứng kinh doanh, và giao thoa giá trị tinh thần trong một không gian thẩm mỹ và đầy tính cá nhân.

Hành trình văn hóa – nghệ thuật "Tri Tâm" mà SHB kiên trì theo đuổi suốt 15 năm, đi qua 24 quốc gia và gần 80 thành phố là điểm hẹn để SHB cùng khách hàng tạo nên những ký ức đáng giá, những kết nối đậm tính văn hóa, góp phần nâng tầm trải nghiệm sống và mở rộng cộng đồng tinh hoa.

“Trong một thế giới tài chính đang tái định hình mạnh mẽ, SHB không chọn cạnh tranh bằng sự hào nhoáng, mà bằng sự chân thành. Tại SHB, một ngân hàng hạnh phúc là nơi con người và hạnh phúc luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi cuối cùng, điều khách hàng mang theo sau mỗi giao dịch không phải là hóa đơn, mà là cảm xúc”, đại diện ngân hàng cho hay.