Sếp VPBank, Kinh Bắc… chi hàng trăm tỷ đồng mua cổ phiếu

Tháng 5 tiếp tục chứng kiến làn sóng mua vào mạnh tay từ lãnh đạo doanh nghiệp và người liên quan trên sàn chứng khoán.

Mới nhất, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán: VPB) công bố giao dịch của Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Phạm Thị Nhung. Lãnh đạo này vừa mua vào thành công 30 triệu cổ phiếu VPB. Giao dịch diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 8/5 đến ngày 13/5 theo phương thức khớp lệnh.

Sau giao dịch, bà Nhung đã tăng sở hữu cổ phiếu VPB từ gần 46,1 triệu cổ phiếu (0,58% vốn) lên gần 76,1 triệu cổ phiếu (0,96% vốn). Ước tính bà Nhung đã chi ra hơn 830 tỷ đồng để tăng sở hữu tại ngân hàng.

Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã chứng khoán: SBT) cũng vừa thông báo bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua hơn 42,75 triệu cổ phiếu SBT. Giao dịch dự kiến diễn ra trong tháng 5, mục đích nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty.

Trước đó, bà Huỳnh Bích Ngọc đăng ký bán ra 15 triệu cổ phiếu SBT bằng phương thức giao dịch thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán. Nhiều khả năng, lượng cổ phiếu này được chuyển nhượng sang cho con gái là bà Ức My.

Bà Ức My đang nắm giữ hơn 86,4 triệu cổ phiếu SBT, tương đương 9,32% vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất giao dịch, tổng lượng cổ phiếu do bà nắm giữ dự kiến tăng lên hơn 129,24 triệu cổ phiếu, tương đương 13,93% vốn điều lệ.

Còn bà Huỳnh Bích Ngọc sau giao dịch sẽ giảm sở hữu từ gần 82,9 triệu cổ phiếu SBT về gần 67,9 triệu cổ phiếu, tương đương 7,49% vốn.

Ở nhóm bất động sản, cổ đông nội bộ là bà Nguyễn Thị Kim Thanh vừa đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu KBC của Công ty Kinh Bắc, với mục đích đầu tư cá nhân, ước tính chi hơn 256 tỷ đồng.

Bà Kim Thanh hiện là mẹ của hai lãnh đạo cấp cao tại Kinh Bắc và là vợ cũ ông Đặng Thành Tâm- Chủ tịch HĐQT. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu KBC bà nắm giữ sẽ tăng mạnh lên hơn 8,39 triệu đơn vị.

Trong tháng 4, tận dụng nhịp điều chỉnh của thị trường chứng khoán, nhiều lãnh đạo tại Hòa Phát, Hoàng Anh Gia Lai, MB… cũng đã chi tiền để mua vào lượng lớn cổ phiếu.