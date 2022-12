Sếp ngân hàng Việt bật mí đặc điểm của người giàu có, dễ thu hút tiền bạc

Tiền chọn người, chọn hoàn cảnh để đến

Tự do tài chính là khái niệm đang dần phổ biến với nhiều người trong thời gian gần đây. Thuật ngữ này được hiểu là một cột mốc quan trọng đánh dấu cho tự do về mặt tiền bạc của mỗi người. Đó là lúc chúng ta có thể thoải mái sống và không cần lo việc kiếm tiền nữa.

Trong một chương trình mới đây trên sóng truyền hình, bà Trần Thị Thu Hương - Giám đốc chiến lược kiêm Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ VIB - chia sẻ chi tiết hơn về định nghĩa tự do tài chính với 3 câu hỏi quan trọng.

Thứ nhất là tự do trong thời gian bao lâu? Bạn đạt được tự do trong 3 năm, 5 năm hay 10 năm. Thứ hai là tự do này có còn tồn tại trong hoàn cảnh tồi tệ nhất khi mọi biến cố xảy đến với bạn? Thứ 3 là tự do bao gồm mình và những ai? Liệu bạn tin rằng mình tự do về mặt tài chính nhưng tài chính đó có đủ để bạn giúp cho gia đình không hoặc là có thể chăm sóc được một cộng đồng lớn hơn không?

Với mỗi người, 3 phần quan trọng xuyên suốt cuộc đời có thể chia ra gồm thể chất, tinh thần, tài chính. Tự do tài chính sẽ giúp giải quyết được một phần nhưng điều này là chưa đủ, mỗi người cần hướng tới sự hài hòa, hạnh phúc.

Theo bà, cuộc sống cân bằng và hài hòa là cơ sở để thu hút tài chính, tiền bạc. Một người dù đặt mục tiêu theo đuổi tiền bạc nhưng cũng cần biết cách cân bằng vì đồng tiền dài hạn và bền vững sẽ chọn người để đến, chọn môi trường để đến.

"Tiền không tìm đến với một người ốm đau thường xuyên. Tiền không tìm đến với người quá ích kỷ và không biết chia sẻ. Tiền cũng chọn người, chọn thời điểm và chọn môi trường để đến", bà Hương nhấn mạnh.

Bà lấy ví dụ một ngôi nhà bừa bộn, không chỉn chu thì tiền cũng không đến. "Sự chỉn chu trong cuộc sống, cân bằng của mình trong hàng ngày sẽ thu hút những điều tích cực trong đó có tiền. Mình nghĩ tiền là vô tri nhưng nó có chọn người, chọn hoàn cảnh để đến. Bạn sẽ thấy không có người giàu nào quá quặt quẹo ốm yếu hay yếu về mặt tinh thần, thể chất", bà nêu quan điểm.

Cuộc sống cân bằng và hài hòa là cơ sở để thu hút tài chính, tiền bạc (Ảnh: Tiến Tuấn)

Vòng tròn 5 mục tiêu cuộc đời

Nữ lãnh đạo ngân hàng này kể bà đã gặp được một người thầy vào năm 2016 khi có nhiều sự kiện lớn trong cuộc đời ở năm 32 tuổi. Lúc này, bà nghiêm túc suy ngẫm về câu hỏi "điều gì quan trọng nhất và bước tiếp theo mình sẽ đi về đâu?".

Từ đây, vị chuyên gia này tìm ra cho mình 5 điều quan trọng tạo thành vòng tròn mục tiêu trong cuộc đời để hướng tới tự do tài chính bao gồm sức khỏe, trí tuệ, tài chính, gia đình, các hoạt động xã hội. Những yếu tố này được ưu tiên phát triển khác nhau trong kế hoạch 3 năm, 5 năm và 10 năm.

Kế hoạch 3 năm đầu là tập trung cho sức khỏe, tài chính, gia đình. Đây là giai đoạn bà muốn xây dựng nền tảng về sức khỏe, có tài chính để chăm sóc tốt nhất cho bố mẹ, con cái. Ngoài ra ở quãng thời gian hơn 30 tuổi, hầu như mọi người đã đạt độ chín nhất định trong sự nghiệp, thuận lợi để thúc đẩy tài chính. Hai yếu tố còn lại gồm trí tuệ, các hoạt động xã hội sẽ được giãn ra vào thời gian sau.

Với kế hoạch 5 năm tiếp theo, trọng tâm phát triển sẽ tập trung cho trí tuệ, tài chính trong vòng tròn 5 điểm nói trên. Để duy trì đồng tiền bền vững thì cần có trí tuệ.

Sang kế hoạch 10 năm tiếp theo, khi đã hình thành thói quen đảm bảo sức khỏe, gia đình ổn định, tài chính vững mạnh thì đây là quãng thời gian để tập trung cho trí tuệ và các hoạt động xã hội. Cá nhân bà mong muốn sẽ xây được khoảng 1.000 thư viện để lan tỏa sở thích đọc sách đến các thế hệ tiếp theo.