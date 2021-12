SeABank gia tăng trải nghiệm ngân hàng số bằng điện toán đám mây của Google Cloud

Dân trí SeABank đã lựa chọn công nghệ tốt nhất, tiên tiến nhất hiện nay là điện toán đám mây (cloud) của Google Cloud nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số SeAMobile/SeANet.

Đây là công nghệ tiên tiến hàng đầu, an toàn, bảo mật nhất trên thế giới, đảm bảo tính ổn định, an toàn và hiệu năng cao.

Những năm qua, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) là một trong những ngân hàng đi đầu về chuyển đổi số với hàng trăm tỷ đồng đầu tư cho công nghệ như: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào ngân hàng số SeAMobile và nghiệp vụ chăm sóc khách hàng (thông qua tổng đài tự động Callbot) cũng như xác thực khách hàng tại quầy giao dịch; ứng dụng nhiều công nghệ trong hoạt động vận hành hàng ngày, quản lý tài chính, quản trị rủi ro... Định hướng chiến lược tổng thể cho 5 năm tới của SeABank tiếp tục tập trung vào việc số hóa, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ngân hàng cũng đặt ra tham vọng phục vụ trên 5,2 triệu khách hàng vào năm 2025.

Để hiện thực hóa chiến lược này, SeABank đã ưu tiên lựa chọn các đối tác uy tín, sở hữu công nghệ hàng đầu trên thế giới để hợp tác với mong muốn mang tới cho khách hàng những trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng trong thời đại công nghệ 4.0 như: Temenos (Thụy Sỹ - phần mềm quản trị lõi ngân hàng), IBM, HP, Oracle, Cisco, OpenWay… Mới đây nhất, SeABank lựa chọn Google Cloud là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây chính của mình, đồng thời khai thác chuyên môn của Google Cloud trong các dịch vụ công nghệ và khả năng giúp các doanh nghiệp tăng tốc quá trình chuyển đổi số, nhằm cung cấp dịch vụ ngân hàng số SeAMobile/SeANet trên nền tảng điện toán đám mây của Google.

Theo đó, SeABank sẽ có thể nhanh chóng mở rộng các dịch vụ, dịch chuyển các ứng dụng từ trung tâm dữ liệu của ngân hàng lên nền tảng điện toán đám mây cloud bằng cách sử dụng các tính năng an toàn, khả năng giãn nở tài nguyên linh hoạt và các nền tảng hạ tầng Computer Engine, Kubernetes Engine. Ngoài ra, SeABank sẽ tiếp cận và sử dụng các công nghệ hàng đầu trên thế giới trên Google Cloud Platform như phân tích dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML) để xây dựng các ứng dụng đáp ứng kinh doanh. Việc phân tích và hiểu dữ liệu nhờ vào các ứng dụng của Google Cloud sẽ giúp Ngân hàng truy vấn và phân tích dữ liệu nhanh chóng, tăng cường khả năng am hiểu khách hàng, thúc đẩy sáng tạo sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời cải thiện dịch vụ khách hàng và trải nghiệm trực tuyến. Về phía khách hàng sẽ được sử dụng dịch vụ tài chính thông minh một cách an toàn, bảo mật và tiện dụng.

Bà Lê Thu Thủy, Tổng Giám đốc SeABank cho biết: "Công nghệ ngày càng phát triển, các hoạt động ngân hàng số cũng có tốc độ tăng trưởng nhanh. Với tệp khách hàng ưa chuộng công nghệ hơn kiểu truyền thống, việc chuyển đổi lên đám mây sẽ giúp Ngân hàng phát triển các sản phẩm và dịch vụ một cách nhanh chóng và mang tính cá nhân hóa nhiều hơn.

Việc hợp tác với Google Cloud là một trong những bước tiến quan trọng giúp SeABank khai thác sức mạnh dựa trên cơ sở hạ tầng và năng lực trí tuệ nhân tạo của Google Cloud để đổi mới ở tốc độ nhanh hơn và quy mô lớn hơn, từ đó tối ưu hóa năng lực triển khai sản phẩm, dịch vụ, hệ thống và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Điều này cũng phù hợp với tổng thể chiến lược hội tụ số đang được triển khai mạnh mẽ tại SeABank".

Bà Ruma Balasubramanian, Giám đốc điều hành, khu vực Đông Nam Á, Google Cloud, cho biết: "Việc SeABank lựa chọn Google Cloud làm nhà cung cấp dịch vụ đám mây chính củng cố cam kết của Ngân hàng về việc sử dụng công nghệ để nâng cao cách thức tương tác và phục vụ khách hàng của mình - từ bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Bằng cách tận dụng công nghệ đám mây để loại bỏ các tập dữ liệu rải rác, khai thác dữ liệu và các công cụ phân tích của Google Cloud để khám phá thông tin mới về khách hàng và triển khai các microservices để triển khai linh hoạt các ứng dụng, SeABank hiện có thể tăng cường khả năng của mình để xây dựng các khả năng và dịch vụ mới, nhanh chóng đưa ra dự đoán trải nghiệm khách hàng và đi tắt đón đầu trở thành ngân hàng của tương lai".

Như vậy, với những lợi thế do công nghệ điện toán đám mây mang lại cùng sự hợp tác với đối tác hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ - Google Cloud, SeABank kỳ vọng sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới về dịch vụ ngân hàng số an toàn bảo mật, vận hành thông suốt và đáp ứng được số lượng người dùng lớn nhờ vào việc tận dụng khả năng vô hạn mà công nghệ điện toán đám mây mang lại.

Trường Thịnh