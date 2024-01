Sau khi bị châu Âu trừng phạt, than của Nga về đâu?

Than là một trong những mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Nga. Trong nhiều thập kỷ, Nga đã xuất khẩu các loại nhiên liệu hóa thạch khác nhau bao gồm dầu mỏ, khí đốt và than đá sang châu Âu.

Sau khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra, Nga đã chuyển hướng, tăng cường vận chuyển than đến các quốc gia châu Á.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích năng lượng Kpler, xuất khẩu than Nga sang Đông Nam Á tăng mạnh. Xuất khẩu than của Nga sang Đông Nam Á năm 2023 đạt 13,1 triệu tấn, tăng đến 47% so với năm 2022.

Động thái này nằm trong xu hướng chuyển đổi dòng chảy cung cấp than từ châu Âu sang châu Á trong năm qua, sau khi châu Âu dừng mua hàng vì các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga.

Hoạt động khai thác than đá tại mỏ lộ thiên Chernigovsky, Nga (Ảnh: Reuters).

Trong đó, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại châu Á lớn nhất của Nga, đã nhập khẩu 40% tổng lượng than xuất khẩu của nước này kể từ năm 2022, tiếp theo là Ấn Độ (20%) và Hàn Quốc (13%).

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, nhập khẩu than trong tháng 12/2023 đạt kỷ lục 47,3 triệu tấn, đưa tổng lượng nhập khẩu năm 2023 lên mức cao nhất mọi thời đại. Kpler ước tính xuất khẩu than của Nga sang Trung Quốc đạt tổng cộng 104 triệu tấn vào năm ngoái, tăng gần 43% so với năm 2022.

Ngoài ra, một số bạn hàng châu Á khác cũng tích cực đón nhận than Nga. Lượng nhập khẩu của Sri Lanka tăng gấp 4,5 lần lên 1,6 triệu tấn. Bangladesh cũng nhập 48.000 tấn than từ Nga trong năm qua.

Trên phạm vi toàn cầu, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ hiện là 4 nước nhập khẩu than Nga nhiều nhất. Các quốc gia này đã mua hơn 80% lượng than xuất khẩu của Nga, tăng mạnh so với thời gian trước.