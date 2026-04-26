Sau cơn sốt, thị trường vàng, bạc lộ diện 5 tín hiệu bất thường

Vào cuối tháng 4, giá vàng thế giới neo cứng quanh mốc 4.700 USD/ounce, trong khi bạc vừa trải qua một đợt biến động mạnh. Trên bề mặt, thị trường có vẻ đang chững lại để chờ đợi các quyết sách tiếp theo từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Thế nhưng, đằng sau sự bình lặng ngắn ngủi ấy, một cuộc dịch chuyển dòng tiền quy mô lớn đang diễn ra. Theo báo cáo từ Reuters và Kitco, các tổ chức tài chính lớn đang nhìn thấy những "khoảng trống thông tin" mà đám đông bỏ qua.

Từ mức phụ phí cao kỷ lục tại châu Á đến động thái hạ tỷ lệ ký quỹ tại các sàn giao dịch, tất cả đang báo hiệu một chu kỳ mới của kim loại quý.

Vàng và bạc không chỉ là tài sản đầu cơ mà đang dần trở lại vai trò cốt lõi như công cụ bảo toàn giá trị trong một thế giới đầy bất định. (Ảnh: Allegiance Gold).

Phụ phí vàng vật chất tại châu Á tăng vọt

Tín hiệu đầu tiên và rõ nét nhất đến từ thị trường vật chất. Theo Reuters, phụ phí vàng (giá bán vàng vật chất cao hơn giá trên sàn) tại Ấn Độ vừa chạm mức cao nhất trong hơn 10 tuần qua. Nguyên nhân không đến từ sức mua bùng nổ, mà do nguồn cung bị siết chặt đột ngột.

Hàng tấn kim loại quý đang kẹt tại hải quan nước này sau khi chính phủ trì hoãn ban hành lệnh cấp phép nhập khẩu. Các nhà kinh doanh tại Mumbai hiện phải chào mức chênh lệch lên tới 15 USD/ounce so với giá chính thức. Con số này là một sự đảo chiều ngoạn mục so với mức chiết khấu 4 USD/ounce chỉ vài ngày trước đó.

Tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, lực mua bắt đáy xuất hiện mạnh mẽ. Giới đầu tư Thượng Hải sẵn sàng trả mức phụ phí 9-12 USD/ounce so với giá quốc tế.

Dù giá vàng giao ngay có xu hướng điều chỉnh nhẹ, nhu cầu gom hàng vật chất tại châu Á vẫn đang tạo ra một bệ đỡ vô hình nhưng vô cùng vững chắc cho giá kim loại quý.

Kịch bản giá bạc cực đoan từ các định chế tài chính

Tín hiệu thứ hai đến từ sự phân hóa trong định giá tài sản. Bank of America (BofA) vừa đưa ra một kịch bản gây chú ý rằng giá bạc có thể dao động trong biên độ khổng lồ từ 135 đến 309 USD/ounce trước cuối năm 2026. Kịch bản này được tính toán dựa trên giả định giá vàng chạm ngưỡng 5.000 USD/ounce.

Sự chênh lệch lớn trong dự báo xuất phát từ tính chất "hai mặt" của bạc. Kim loại này vừa là nguyên liệu công nghiệp thiết yếu, vừa là tài sản tiền tệ phòng rủi ro. Khi thị trường vận hành bình thường, bạc có một mức giá. Nhưng khi nguồn cung vật chất bị siết lại, giá trị của nó hoàn toàn thay đổi.

Thực tế, bạc đã chứng minh biên độ biến động cực lớn khi lập đỉnh 121,67 USD/ounce vào đầu năm, trước khi bốc hơi 38% xuống vùng 75 USD/ounce. Kịch bản giảm sâu đã diễn ra, nhưng dư địa cho một cú bật tăng đột biến vẫn còn nguyên, nhất là khi lực mua đang gom hàng mạnh mẽ trên vùng hỗ trợ 70 USD.

Dòng tiền lớn được "mở đường" qua chính sách ký quỹ

Một động thái kỹ thuật nhưng mang ý nghĩa chiến lược vừa xuất hiện trên sàn CME Group. Đơn vị này quyết định giảm mạnh yêu cầu ký quỹ đối với các hợp đồng tương lai kim loại quý. Trong đó, bạc được giảm sâu nhất với mức 21,4%, vàng được giảm 14%.

Chi phí nắm giữ vị thế giảm xuống đồng nghĩa với việc các tổ chức tài chính lớn dễ dàng duy trì hoặc bơm thêm dòng tiền vào thị trường. Việc hạ margin không trực tiếp dự báo giá sẽ tăng ngay lập tức. Nó chỉ phản ánh mô hình quản trị rủi ro cho thấy các biến động giật cục gần đây đã dịu bớt.

Tuy nhiên, yếu tố thời điểm lại rất đáng lưu tâm. Bạc đang ở mức giá thấp hơn 38% so với đỉnh. Động thái gỡ bỏ rào cản tài chính này có thể là chất xúc tác để dòng tiền lớn âm thầm thiết lập một xu hướng mới trong thời gian tới.

Lạm phát năng lượng "trói tay" các ngân hàng Trung ương

Nhìn rộng ra bức tranh vĩ mô, thị trường đang bị chi phối bởi một yếu tố cốt lõi: giá năng lượng. Báo cáo CPI tháng 3 của Mỹ bất ngờ bật tăng lên 3,3%. Đáng chú ý, riêng giá xăng đã vọt lên 21,2% - mức tăng theo tháng cao nhất kể từ năm 1967.

Cú sốc năng lượng này đóng góp tới 3/4 mức tăng của lạm phát, trong khi lạm phát lõi vẫn đi ngang. Dù giới chuyên gia kỳ vọng năng suất từ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể kìm hãm lạm phát trong dài hạn, nhưng dữ liệu thực tế hiện tại lại cho thấy điều ngược lại. Lạm phát do chi phí đẩy khiến Fed bị đặt vào thế khó.

Cơ quan này chỉ có thể dự kiến tối đa một lần cắt giảm lãi suất trong năm 2026 để bảo vệ uy tín điều hành. Khi sức mua của tiền giấy suy giảm do chi phí năng lượng leo thang, vàng và bạc tự động kích hoạt vai trò phòng thủ. Đây là lý do các hợp đồng vàng kỳ hạn vẫn giao dịch sôi động quanh mốc 4.750 USD/ounce.

Cuộc khủng hoảng nguồn cung âm ỉ

Cuối cùng, đám đông đang phớt lờ bài toán cung - cầu vật chất. Công ty khai khoáng Americas Gold and Silver vừa công bố tăng 19% trữ lượng bạc tại mỏ Galena, đạt 87,9 triệu ounce. Điểm đáng nói là mức tăng này có được hoàn toàn nhờ phân tích địa chất lại và khoan thăm dò sâu, không hề có việc mở rộng hay mua lại mỏ mới.

Trong ngành khai khoáng, việc gia tăng trữ lượng đột biến từ các mỏ cũ là điều cực kỳ hiếm hoi. Tin tức này xuất hiện giữa bối cảnh Viện Bạc dự báo năm 2026 là năm thứ 6 liên tiếp thế giới thâm hụt nguồn cung.

Chỉ tính riêng năm ngoái, mức thâm hụt đã lên tới 95 triệu ounce. Nhu cầu công nghiệp và đầu tư liên tục vượt xa khả năng khai thác. Sự khan hiếm vật chất này không phản ánh ngay lên bảng điện tử mỗi ngày, nhưng nó là nền tảng vững chắc chống đỡ cho mọi đợt điều chỉnh giá.

Theo chuyên gia phân tích Jim Wyckoff trên Kitco News, đà tăng của vàng và bạc hiện đang được thúc đẩy bởi lực "bắt đáy" sau các nhịp điều chỉnh, kết hợp cùng sức nóng từ giá dầu thô.

Thị trường hiện tại không chỉ vận hành bằng tâm lý đầu cơ lướt sóng. Khi các biến số về nguồn cung, lạm phát năng lượng và chi phí vốn đan xen, giới đầu tư toàn cầu đang định hình lại một mặt bằng giá mới cho kim loại quý.