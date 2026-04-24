Giá vàng thế giới rớt liên tục, về sát 4.700 USD

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 166,7-169,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng ở cả chiều mua và bán. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán ở mức 2,5 triệu đồng.

Vàng miếng đã liên tục giảm giá trong một tuần gần nhất từ mức 175,5 triệu đồng/lượng. Như vậy chỉ trong 7 ngày, giá vàng miếng đã rơi tới hơn 6 triệu đồng/lượng. Cộng thêm biên độ chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra, người mua vàng miếng một tuần qua đã lỗ gần 9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm cùng diễn biến thị trường quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới “bốc hơi” 27 USD và ghi nhận 3 phiên giảm liên tiếp, về sát 4.700 USD/ounce. So với cuối tuần trước, giá vàng thế giới đã giảm 120 USD/ounce. Với mức giá hiện nay, quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 149,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chịu sức ép giảm nhiều tuần qua do giá dầu neo cao và đồng USD tăng giá. Morgan Stanley vừa hạ dự báo giá vàng năm 2026 xuống mức 5.200 USD/ounce, giảm đáng kể so với mức dự báo 5.700 USD/ounce từng được đưa ra trước đó.

Giá vàng thế giới vẫn được hỗ trợ từ nhu cầu mua vào của các Ngân hàng Trung ương nhưng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay càng trở nên mong manh hơn khiến cho giá vàng chịu sức ép đi xuống.

Triển vọng ngắn hạn của giá vàng được đánh giá phụ thuộc vào 3 yếu tố chính. Thứ nhất là tiến trình ngoại giao. Bất kỳ dấu hiệu nối lại đáng tin cậy nào của các cuộc đàm phán Mỹ - Iran có thể góp phần hạ nhiệt giá dầu, từ đó làm giảm áp lực lạm phát, nhưng đồng thời cũng làm suy yếu động lực hỗ trợ vàng.

Thứ 2 là chuỗi dữ liệu kinh tế, bao gồm chỉ số PMI và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, có thể tác động đến kỳ vọng chính sách của Fed và diễn biến của đồng USD.

Thứ 3 là tiến trình phê chuẩn ông Kevin Warsh - Ứng viên Chủ tịch Fed, vốn vẫn chịu tác động của các yếu tố chính trị, bao gồm các tranh luận tại Thượng viện liên quan đến vai trò của Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước khi xung đột Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2, vàng từng giao dịch sát vùng đỉnh lịch sử, có thời điểm tiến gần mốc 5.600 USD/ounce. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, giá đã giảm khoảng 8% và hiện dao động quanh vùng 4.700-4.800 USD/ounce.

Dù vậy, các chuyên gia không hoàn toàn bi quan về triển vọng của vàng. Mức giá hiện tại vẫn cho thấy dư địa tăng nhất định, khi các yếu tố nền tảng như nhu cầu tích trữ từ ngân hàng Trung ương, rủi ro địa chính trị và lo ngại về giá trị tiền tệ vẫn hỗ trợ thị trường. Chẳng hạn, trong tháng 3, Trung Quốc tiếp tục bổ sung thêm vàng vào dự trữ.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia của FxPro, cảnh báo rằng thị trường có thể đối mặt với kịch bản “mua tin đồn, bán sự thật”. Dù xu hướng tăng vẫn được duy trì, tốc độ tăng đã chậm lại và nhà đầu tư cần thận trọng hơn.

Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, nhận định giá vàng vẫn còn dư địa tăng, song đang tiến sát các vùng kháng cự nơi lực mua có dấu hiệu suy yếu, làm gia tăng khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh mạnh.

Trong khi đó, chuyên gia Jim Wyckoff của Kitco nhận định mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua là đóng cửa trên mốc 5.000 USD, trong khi phe bán sẽ cố kéo giá xuống dưới vùng hỗ trợ 4.500 USD.