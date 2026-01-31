Sát Tết Bính Ngọ, loạt hộ kinh doanh bị phạt vì bán iPhone, hàng lậu

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường và Phát triển trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, lực lượng quản lý thị trường tại nhiều địa phương liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ vi phạm của loạt hộ kinh doanh, đặc biệt thời điểm sát Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Một trong những vi phạm phổ biến nhất là kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Chẳng hạn, từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã đột xuất kiểm tra và phát hiện nhiều hộ kinh doanh kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, tại Quảng Trị, ngày 4/1, Đội Quản lý thị trường số 10 đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh T.C.B (xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị). Kết quả kiểm tra thực tế phát hiện tại hộ kinh doanh đang bày bán 115 chiếc điện thoại iPhone các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã qua sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số lượng hàng hóa nói trên. Tổng giá trị giá hàng hóa có giá trị thị trường lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị làm việc với hộ kinh doanh (Ảnh: Dms).

Trước đó, tại Thái Nguyên, cơ quan chức năng phát hiện hộ kinh doanh P.K.C (phường Vạn Xuân) buôn bán số lượng lớn quần áo, giày dép, túi xách giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Không chỉ bán trực tiếp tại cửa hàng, hàng vi phạm còn được chào bán trên mạng xã hội.

Tại An Giang, Đoàn kiểm tra Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và Công an phường Long Xuyên kiểm tra hộ kinh doanh Tâm Lớn - Sáu Máy do ông Trương Nhứt Tâm làm đại diện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang chứa trữ, bày bán nhiều động cơ máy nổ và dàn xới đất đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc, trong đó có hàng hóa nhập lậu. Tổng trị giá số hàng vi phạm ước trên 200 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 70 triệu đồng và tạm giữ toàn bộ hàng hóa để tiếp tục xử lý theo quy định.

Tại Đồng Tháp và Thanh Hóa, lực lượng quản lý thị trường liên tiếp phát hiện các vi phạm trong kinh doanh hàng hóa. Cụ thể, tại Đồng Tháp, 3 hộ kinh doanh điện thoại bị phát hiện buôn bán 10 iPhone đã qua sử dụng là hàng nhập lậu, bị xử phạt tổng cộng 90 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật trị giá gần 140 triệu đồng.

Trong khi đó, tại Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh P.T.N (xã Hóa Quỳnh) buôn bán 490 chai mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, bị xử phạt 12 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Bên cạnh đó, vi phạm về chất lượng hàng hóa cũng diễn ra trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp. Qua kiểm tra chuyên đề tại Gia Lai, lực lượng quản lý thị trường phát hiện phân bón không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và quyền lợi người dân...

Các vụ việc cho thấy, những vi phạm chủ yếu của hộ kinh doanh hiện nay tập trung vào hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu và hàng không rõ nguồn gốc. Lực lượng quản lý thị trường cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh.