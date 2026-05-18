Sạt lở chân cột điện đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, ngành điện nói gì?

Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) vừa có thông tin phản hồi liên quan đến hiện tượng xói lở tại vị trí cột 305 của đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Đơn vị này cho biết ngày 11/5, do mưa lớn kéo dài, tại vị trí cột 305 xảy ra hiện tượng xói lở một vị trí của mái taluy. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu kiểm tra hiện trường.

"Qua đánh giá, phần đất bị xói lở là lượng đất thừa phát sinh trong quá trình thi công trước đây chưa kịp thu dọn; các hạng mục chính của công trình như móng, cột, dây dẫn và phụ kiện vẫn bảo đảm ổn định, an toàn vận hành", đại diện Ban Quản lý dự án Điện 1 cho biết.

Đơn vị này cũng cho biết đã yêu cầu nhà thầu triển khai các giải pháp như xúc chuyển đất thừa khỏi khu vực móng cột, thi công rãnh đỉnh cắt nước nhằm hạn chế nước mưa chảy xuống mái taluy, đồng thời thực hiện kè móng và gia cố mái taluy. Dự kiến việc xử lý sẽ hoàn thành trong khoảng 15 ngày nếu điều kiện thời tiết thuận lợi.

Xử lý cắt nước đỉnh mái taluy tại khu vực vị trí 305 Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên (Ảnh: EVNPMB1).

Theo EVNPMB1, sự việc không ảnh hưởng đến an toàn vận hành công trình, song đơn vị cũng nhìn nhận cần rút kinh nghiệm về mặt mỹ quan khu vực lân cận. Hiện đơn vị cũng đang phối hợp chính quyền địa phương và các nhà thầu tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia, với quy mô công trình là đường dây 500kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện.

Dự án đi qua địa phận 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ (trước đây là 4 tỉnh, gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc), với điểm đầu là Trạm biến áp 500kV Lào Cai, điểm cuối là Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên.

Ban Quản lý dự án Điện 1 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao làm đại diện chủ đầu tư để tổ chức thực hiện Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Dự án đã khánh thành từ ngày 17/10/2025 và chính thức vận hành từ ngày 2/4.

Mặc dù đường dây đã đáp ứng yêu cầu đưa vào vận hành, nhưng trên công trường vẫn còn một số công việc tiếp tục được các nhà thầu thi công như: Kè móng, thanh thải đất đá thừa... Tuy nhiên, có những khó khăn khách quan về phía nhà thầu nên chưa hoàn thiện toàn bộ các công việc này.