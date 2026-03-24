Sàn tiền số lớn nhất thế giới Binance tuyển tổng giám đốc tại Việt Nam

Theo thông tin từ Binance, sàn tiền số lớn nhất thế giới đã đăng thông báo tuyển dụng vị trí tổng giám đốc cho thị trường Việt Nam, nơi làm việc tại TPHCM.

Theo mô tả, vị trí này sẽ chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm bán hàng, kiểm soát tài chính, tuyển dụng và quản lý nhân sự.

Doanh nghiệp yêu cầu ứng viên có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm ở cấp quản lý cao, sở hữu mạng lưới quan hệ rộng, đồng thời am hiểu sâu về thị trường Việt Nam và lĩnh vực tài sản số.

Ngoài vị trí lãnh đạo cấp cao, Binance cũng đang tuyển dụng thêm một số vị trí liên quan đến truyền thông, marketing và kỹ sư công nghệ.

Trước đó, hồi tháng 9/2025, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã có buổi làm việc với ông Richard Teng, Tổng giám đốc Binance, trong chuyến công tác tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Tại cuộc gặp, lãnh đạo Chính phủ đề nghị Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác với trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam để triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa. Đồng thời, ông Richard Teng cũng được mời tham gia với vai trò cố vấn cấp cao cho quá trình xây dựng và phát triển trung tâm này.

Phía Binance bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, trong đó có việc tham khảo mô hình phát triển trung tâm tài chính quốc tế từ Abu Dhabi (thủ đô UAE).

Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác phát triển công nghệ blockchain và tài sản số giữa Binance và UBND TP Đà Nẵng.

Hiện Việt Nam đang thúc đẩy xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại cả Đà Nẵng và TPHCM. Trong đó, Đà Nẵng dự kiến triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các mô hình tài chính mới như tài sản số, tiền số, các giải pháp thanh toán và chuyển tiền kỹ thuật số, đồng thời cho phép thành lập các sàn và nền tảng giao dịch mới.